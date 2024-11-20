https://ukraina.ru/20241120/1059057705.html

Захарова назвала Зеленского "абсолютно конченым наркоманом с огромным стажем"

Захарова назвала Зеленского "абсолютно конченым наркоманом с огромным стажем" - 20.11.2024 Украина.ру

Захарова назвала Зеленского "абсолютно конченым наркоманом с огромным стажем"

Политики на Западе употребляют препараты, которые оказывают влияние на их поведение и поэтому не видят ничего ненормального в наркотической зависимости Владимира Зеленского. Об этом 20 ноября Радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

2024-11-20T10:55

2024-11-20T10:55

2024-11-20T10:55

новости

россия

запад

владимир зеленский

мария захарова

дмитрий медведев

канада

джастин трюдо

наркомания

мид рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058034941_0:0:869:489_1920x0_80_0_0_718b95b907f8d824fda1adfd8e692b03.jpg.webp

"Я не хочу называть имена, но когда ты смотришь на глав, министров иностранных дел некоторых западных государств —мы понимаем, что они под воздействием каких-то препаратов, этого уже никто и не скрывает", - сказала Захарова.Она рассказала о разговоре с дипломатом неназванного государства Запада, в котором зашла речь о Владимире Зеленском.По её мнению, странности поведения демонстрируют и другие политики из недружественных стран."Один из примеров — Христя Фриланд — вице-премьер правительства Трюдо (Канада), которая, как в фильме ужасов, головой на 360 градусов вращает, как сова. Это же очевидно какие-то препараты, так не бывает с людьми нормальными – как они вращают глазами. Вы помните припадки американских деятелей, которые то начинают покемонов в воздухе ловить, то руками вращать, то непроизвольно качаться. Это же с всё связано", - сообщила официальный представитель МИД России.До этого, 17 ноября зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале рассказал о торговле украинскими недрами. "Именно поэтому сегодня наркоман пытается сохранить интерес американцев к войне, торгуя доступом к природным ресурсам", - сказал он.Подробности в публикации Медведев рассказал, почему "США радостно инвестирует в конфликт между Россией и Украиной" Также известно, что ядерные объекты США охраняют наркоманы. Подробности в пубилкации "Это бомба весом в 500 килотонн": военный эксперт о том, зачем Россия провела учения стратегических сил

россия

запад

канада

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запад, владимир зеленский, мария захарова, дмитрий медведев, канада, джастин трюдо, наркомания, мид рф