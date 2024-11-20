Захарова назвала Зеленского "абсолютно конченым наркоманом с огромным стажем"
Фото: Reuters, Владимир Зеленский
Политики на Западе употребляют препараты, которые оказывают влияние на их поведение и поэтому не видят ничего ненормального в наркотической зависимости Владимира Зеленского. Об этом 20 ноября Радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Я не хочу называть имена, но когда ты смотришь на глав, министров иностранных дел некоторых западных государств —мы понимаем, что они под воздействием каких-то препаратов, этого уже никто и не скрывает", - сказала Захарова.
Она рассказала о разговоре с дипломатом неназванного государства Запада, в котором зашла речь о Владимире Зеленском.
"Ко мне один раз подошел посол одной западной страны в Москве, очень здравомыслящий и на мой вопрос ему, а понимают ли они кого поддерживают на Украине, что Зеленский абсолютно конченый наркоман, причем с огромным стажем, и как можно такому человеку доверять или верить, и тем более на него ставить в военно-политическом плане? Мне посол западной страны сказал: "Мария, а Вы что не знаете, что для Запада это состояние крайне характерно? Вы еще пойдите найдите тех, кто не был бы лишен этого недуга", - рассказала Захарова.
По её мнению, странности поведения демонстрируют и другие политики из недружественных стран.
"Один из примеров — Христя Фриланд — вице-премьер правительства Трюдо (Канада), которая, как в фильме ужасов, головой на 360 градусов вращает, как сова. Это же очевидно какие-то препараты, так не бывает с людьми нормальными – как они вращают глазами. Вы помните припадки американских деятелей, которые то начинают покемонов в воздухе ловить, то руками вращать, то непроизвольно качаться. Это же с всё связано", - сообщила официальный представитель МИД России.
До этого, 17 ноября зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале рассказал о торговле украинскими недрами. "Именно поэтому сегодня наркоман пытается сохранить интерес американцев к войне, торгуя доступом к природным ресурсам", - сказал он.
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