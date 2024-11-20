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Испугались ответа? Посольство США в Киеве закрылось в ожидании "значительной воздушной атаки"

Испугались ответа? Посольство США в Киеве закрылось в ожидании "значительной воздушной атаки" - 20.11.2024 Украина.ру

Испугались ответа? Посольство США в Киеве закрылось в ожидании "значительной воздушной атаки"

Около семи часов утра 20 ноября посольство США на Украине опубликовало на своем официальном сайте сообщение, где говорится, что объект временно закрывается ввиду ожидания "потенциальной воздушной атаки"

2024-11-20T11:33

2024-11-20T11:33

2024-11-20T11:39

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Как заявила дипломатическая миссия США, американцам на территории Украины следует быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги. При этом в сообщении не указан источник информации о готовящейся атаке.С вечера 19 ноября украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в разных районах Украины. В частности, был полностью уничтожен оборонный завод "Импульс" в Сумской области, спустя час удары были нанесены по Харькову, а позднее — Конотопу Полтавской области, Днепру и по самому Киеву.Украинцы без света, обновленная ядерная доктрина России, обстрелы. Главное на Украине на 13:30 19 ноябряНакануне Минобороны России сообщило, что ВСУ впервые применили американские баллистические ракеты ATACMS при ударе по территории Брянской области.По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, удар Украины с применением ATACMS по России является сигналом о том, что США желают эскалации. Министр указал, что Москва воспримет пуски управляемых военными экспертами США дальнобойных ракет как качественно новую фазу войны со стороны Запада.Что именно он сказал - читайте в материале Лавров ответил, зачем Западу атака ATACMS на Брянскую область

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новости, украина, сша, россия, сергей лавров, вооруженные силы украины, удары, брянская область, дальнобойные ракеты, посольство сша