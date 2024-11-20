https://ukraina.ru/20241120/1059054110.html

Ядерная война и конец Украины: Ищенко об опасностях следующего года и о том, что будет дальше

Ядерная война и конец Украины: Ищенко об опасностях следующего года и о том, что будет дальше - 20.11.2024 Украина.ру

Ядерная война и конец Украины: Ищенко об опасностях следующего года и о том, что будет дальше

Вместе с политологом Ростиславом Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" обсудили международную напряжённость и вероятность ядерной эскалации после разрешения на удары дальнобойным оружием по России, точки следующих конфликтов с участием сил РФ после завершения украинского конфликта

2024-11-20T09:16

2024-11-20T09:16

2024-11-20T09:16

видео

ростислав ищенко

ес

украина

германия

россия

сво

ядерное

ядерное оружие

днр

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А также поговорили об изменениях за тысячу дней спецоперации:00:16 – Ядерное оружие и международная напряжённость.26:55 – Демонстрация ядерных возможностей.32:54 – Эскалация конфликта на трупе Украины.36:45 – 1000 дней СВО.38:44 – Удары по энергетике.

украина

германия

россия

днр

минск

стамбул

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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