https://ukraina.ru/20241120/1059054110.html
Ядерная война и конец Украины: Ищенко об опасностях следующего года и о том, что будет дальше
Ядерная война и конец Украины: Ищенко об опасностях следующего года и о том, что будет дальше - 20.11.2024 Украина.ру
Ядерная война и конец Украины: Ищенко об опасностях следующего года и о том, что будет дальше
Вместе с политологом Ростиславом Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" обсудили международную напряжённость и вероятность ядерной эскалации после разрешения на удары дальнобойным оружием по России, точки следующих конфликтов с участием сил РФ после завершения украинского конфликта
2024-11-20T09:16
2024-11-20T09:16
2024-11-20T09:16
видео
ростислав ищенко
ес
украина
германия
россия
сво
ядерное
ядерное оружие
днр
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А также поговорили об изменениях за тысячу дней спецоперации:00:16 – Ядерное оружие и международная напряжённость.26:55 – Демонстрация ядерных возможностей.32:54 – Эскалация конфликта на трупе Украины.36:45 – 1000 дней СВО.38:44 – Удары по энергетике.
украина
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россия
днр
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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видео, ростислав ищенко, ес, украина, германия, россия, сво, ядерное, ядерное оружие, днр, президент, джо байден, минск, стамбул, энергетика, удары, эскалация, видео
Видео, Ростислав Ищенко, ЕС, Украина, Германия, Россия, СВО, ядерное, Ядерное оружие, ДНР, президент, Джо Байден, Минск, Стамбул, энергетика, удары, эскалация
Ядерная война и конец Украины: Ищенко об опасностях следующего года и о том, что будет дальше
Вместе с политологом Ростиславом Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" обсудили международную напряжённость и вероятность ядерной эскалации после разрешения на удары дальнобойным оружием по России, точки следующих конфликтов с участием сил РФ после завершения украинского конфликта
А также поговорили об изменениях за тысячу дней спецоперации:
00:16 – Ядерное оружие и международная напряжённость.
26:55 – Демонстрация ядерных возможностей.
32:54 – Эскалация конфликта на трупе Украины.
38:44 – Удары по энергетике.