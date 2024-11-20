"Учитесь не бояться смерти": Залужный заявил обучающимся в Британии военным ВСУ о маленьких шансах выжить - 20.11.2024 Украина.ру
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"Учитесь не бояться смерти": Залужный заявил обучающимся в Британии военным ВСУ о маленьких шансах выжить
"Учитесь не бояться смерти": Залужный заявил обучающимся в Британии военным ВСУ о маленьких шансах выжить - 20.11.2024 Украина.ру
"Учитесь не бояться смерти": Залужный заявил обучающимся в Британии военным ВСУ о маленьких шансах выжить
Бывший главком Вооруженных сил Украины, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил обучающимся там украинским военным, что их шансы на выживание на поле боя малы, пишет британская газета The Sun
2024-11-20T12:19
2024-11-20T12:19
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Он посетил тренировочную базу на востоке Англии, на которой проходят обучение военные ВСУ.Залужный также предложил военным ВСУ "учиться не бояться смерти".В России не раз указывали, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. Подробнее о провалах ВСУ - в материале Удар ВС РФ в Купянске похоронил под завалами командиров ВСУ - Марочко на сайте Украина.ру.
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новости, британия, валерий залужный, россия, лондон, вооруженные силы украины
Новости, Британия, Валерий Залужный, Россия, Лондон, Вооруженные силы Украины

"Учитесь не бояться смерти": Залужный заявил обучающимся в Британии военным ВСУ о маленьких шансах выжить

12:19 20.11.2024
 
© APВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© AP
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Бывший главком Вооруженных сил Украины, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил обучающимся там украинским военным, что их шансы на выживание на поле боя малы, пишет британская газета The Sun
Он посетил тренировочную базу на востоке Англии, на которой проходят обучение военные ВСУ.
"Помните, что война с каждым днем становится более жестокой. Она не оставляет практически никаких шансов на выживание", - сказал посол.
Залужный также предложил военным ВСУ "учиться не бояться смерти".
В России не раз указывали, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Подробнее о провалах ВСУ - в материале Удар ВС РФ в Купянске похоронил под завалами командиров ВСУ - Марочко на сайте Украина.ру.
 
НовостиБританияВалерий ЗалужныйРоссияЛондонВооруженные силы Украины
 
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