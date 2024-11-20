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"Учитесь не бояться смерти": Залужный заявил обучающимся в Британии военным ВСУ о маленьких шансах выжить

"Учитесь не бояться смерти": Залужный заявил обучающимся в Британии военным ВСУ о маленьких шансах выжить - 20.11.2024 Украина.ру

"Учитесь не бояться смерти": Залужный заявил обучающимся в Британии военным ВСУ о маленьких шансах выжить

Бывший главком Вооруженных сил Украины, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил обучающимся там украинским военным, что их шансы на выживание на поле боя малы, пишет британская газета The Sun

2024-11-20T12:19

2024-11-20T12:19

2024-11-20T12:19

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Он посетил тренировочную базу на востоке Англии, на которой проходят обучение военные ВСУ.Залужный также предложил военным ВСУ "учиться не бояться смерти".В России не раз указывали, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. Подробнее о провалах ВСУ - в материале Удар ВС РФ в Купянске похоронил под завалами командиров ВСУ - Марочко на сайте Украина.ру.

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новости, британия, валерий залужный, россия, лондон, вооруженные силы украины