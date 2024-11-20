Установили блокпосты и ограждения: силовики объявили учения по обороне Киева - 20.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241120/1059059514.html
Установили блокпосты и ограждения: силовики объявили учения по обороне Киева
Установили блокпосты и ограждения: силовики объявили учения по обороне Киева - 20.11.2024 Украина.ру
Установили блокпосты и ограждения: силовики объявили учения по обороне Киева
Защита украинской столицы и ее жителей требует постоянного повышения уровня навыков, взаимодействия и боеспособности всех структур, обеспечивающих оборону столицы. На это указал начальник городской военной администрации Сергей Попко в телеграм-канале Киевской городской военной администрации
2024-11-20T11:11
2024-11-20T11:32
новости
киев
украина
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101944/23/1019442352_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6ecb9f024c1dc919de16052c4d30e44a.jpg
"Поэтому группировка сил и средств обороны Киева во взаимодействии с Киевской городской военной администрацией, патрульной и национальной полицией и другими структурными подразделениями систематически проводят тренировки", - говорится в посте.Силовики учатся устанавливать временные блокпосты, ограничительные знаки, инженерные заграждения. Отрабатывают проверку транспорта, документов.По его словам, такие тренировки в Киеве будут проводиться и дальше.Он также призвал жителей верить в страну и ВСУ. Утром в среду Попко сообщил, что в Киеве прогремели взрывы, связанные с работой системы ПВО.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Киеве звучит более двух часов, в Киевской области — более десяти.Госдеп США в соцсети Х предупредил, что американское посольство в Киеве 20 ноября будет закрыто из-за получения "конкретной информации о потенциальной масштабной воздушной атаке".Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Сергея Зуева Жалобы Зеленского, успехи ВС РФ, использование Киева. Главное на Украине на утро 20 ноября на сайте Украина.ру.
киев
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101944/23/1019442352_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6d4c4b29b7209092327049360e255c76.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Новости, Киев, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины

Установили блокпосты и ограждения: силовики объявили учения по обороне Киева

11:11 20.11.2024 (обновлено: 11:32 20.11.2024)
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГорода мира. Киев
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Читать в
Защита украинской столицы и ее жителей требует постоянного повышения уровня навыков, взаимодействия и боеспособности всех структур, обеспечивающих оборону столицы. На это указал начальник городской военной администрации Сергей Попко в телеграм-канале Киевской городской военной администрации
"Поэтому группировка сил и средств обороны Киева во взаимодействии с Киевской городской военной администрацией, патрульной и национальной полицией и другими структурными подразделениями систематически проводят тренировки", - говорится в посте.
Силовики учатся устанавливать временные блокпосты, ограничительные знаки, инженерные заграждения. Отрабатывают проверку транспорта, документов.

"Главная задача учений – усовершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности (в случае обострения ситуации) и определенные меры по защите гражданского населения", - указал Попко.

По его словам, такие тренировки в Киеве будут проводиться и дальше.
Он также призвал жителей верить в страну и ВСУ.
Утром в среду Попко сообщил, что в Киеве прогремели взрывы, связанные с работой системы ПВО.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Киеве звучит более двух часов, в Киевской области — более десяти.
Госдеп США в соцсети Х предупредил, что американское посольство в Киеве 20 ноября будет закрыто из-за получения "конкретной информации о потенциальной масштабной воздушной атаке".
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Сергея Зуева Жалобы Зеленского, успехи ВС РФ, использование Киева. Главное на Украине на утро 20 ноября на сайте Украина.ру.
 
НовостиКиевУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:11Почему Украина поддерживает терроризм в Африке и как этому противостоять? Наш репортаж из Сочи
13:10Стало известно, сколько наемников ВСУ навсегда остались в котле под Курском
13:05Успеть до прихода Трампа: Пентагон отправит Киеву оружие почти на 300 млн долларов
12:56В новых регионах России спрос на ипотеку "влетел выше небес" —Хуснуллин
12:55Индонезия приняла приглашение стать государством-партнером БРИКС
12:55Кремль: Крымский мост давно надёжно защищён от атак западных ракет
12:42Зарабатывает на "зерновом коридоре" и отплывает от украинского "Титаника". Чем занят Алексей Данилов
12:41"Судя по всему, центр города за ВС РФ": СМИ сообщили об успехе ВС РФ в Торецке
12:40Глава МИД Украины отказался от урегулирования конфликта в обмен на территории
12:29Хорошая мина при плохой игре: новое решение Байдена по Украине шокировало правозащитников
12:28Reuters рассказало о замысле Путина на переговорах с Трампом
12:25ВС РФ закрепились в центре Часова Яра - Марочко
12:19"Учитесь не бояться смерти": Залужный заявил обучающимся в Британии военным ВСУ о маленьких шансах выжить
11:41Украинский депутат рассказал, с чем едет Ермак на переговоры с командой Трампа
11:33Испугались ответа? Посольство США в Киеве закрылось в ожидании "значительной воздушной атаки"
11:29Знакомый Шольца и любитель шампуня: ФСБ задержала гражданина ФРГ, готовившего диверсию в РФ
11:11Установили блокпосты и ограждения: силовики объявили учения по обороне Киева
10:55Захарова назвала Зеленского "абсолютно конченым наркоманом с огромным стажем"
10:44Forbes: украинский "сезон ATACMS" продлится недолго
10:43Нарышкин пригрозил странам НАТО за участие в дальнобойных ударах ВСУ по РФ
Лента новостейМолния