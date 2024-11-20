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Установили блокпосты и ограждения: силовики объявили учения по обороне Киева

Установили блокпосты и ограждения: силовики объявили учения по обороне Киева - 20.11.2024 Украина.ру

Установили блокпосты и ограждения: силовики объявили учения по обороне Киева

Защита украинской столицы и ее жителей требует постоянного повышения уровня навыков, взаимодействия и боеспособности всех структур, обеспечивающих оборону столицы. На это указал начальник городской военной администрации Сергей Попко в телеграм-канале Киевской городской военной администрации

2024-11-20T11:11

2024-11-20T11:11

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"Поэтому группировка сил и средств обороны Киева во взаимодействии с Киевской городской военной администрацией, патрульной и национальной полицией и другими структурными подразделениями систематически проводят тренировки", - говорится в посте.Силовики учатся устанавливать временные блокпосты, ограничительные знаки, инженерные заграждения. Отрабатывают проверку транспорта, документов.По его словам, такие тренировки в Киеве будут проводиться и дальше.Он также призвал жителей верить в страну и ВСУ. Утром в среду Попко сообщил, что в Киеве прогремели взрывы, связанные с работой системы ПВО.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Киеве звучит более двух часов, в Киевской области — более десяти.Госдеп США в соцсети Х предупредил, что американское посольство в Киеве 20 ноября будет закрыто из-за получения "конкретной информации о потенциальной масштабной воздушной атаке".Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Сергея Зуева Жалобы Зеленского, успехи ВС РФ, использование Киева. Главное на Украине на утро 20 ноября на сайте Украина.ру.

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новости, киев, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины