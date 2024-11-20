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Установили блокпосты и ограждения: силовики объявили учения по обороне Киева
Установили блокпосты и ограждения: силовики объявили учения по обороне Киева - 20.11.2024 Украина.ру
Установили блокпосты и ограждения: силовики объявили учения по обороне Киева
Защита украинской столицы и ее жителей требует постоянного повышения уровня навыков, взаимодействия и боеспособности всех структур, обеспечивающих оборону столицы. На это указал начальник городской военной администрации Сергей Попко в телеграм-канале Киевской городской военной администрации
2024-11-20T11:11
2024-11-20T11:11
2024-11-20T11:32
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"Поэтому группировка сил и средств обороны Киева во взаимодействии с Киевской городской военной администрацией, патрульной и национальной полицией и другими структурными подразделениями систематически проводят тренировки", - говорится в посте.Силовики учатся устанавливать временные блокпосты, ограничительные знаки, инженерные заграждения. Отрабатывают проверку транспорта, документов.По его словам, такие тренировки в Киеве будут проводиться и дальше.Он также призвал жителей верить в страну и ВСУ. Утром в среду Попко сообщил, что в Киеве прогремели взрывы, связанные с работой системы ПВО.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Киеве звучит более двух часов, в Киевской области — более десяти.Госдеп США в соцсети Х предупредил, что американское посольство в Киеве 20 ноября будет закрыто из-за получения "конкретной информации о потенциальной масштабной воздушной атаке".Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Сергея Зуева Жалобы Зеленского, успехи ВС РФ, использование Киева. Главное на Украине на утро 20 ноября на сайте Украина.ру.
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новости, киев, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Новости, Киев, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Установили блокпосты и ограждения: силовики объявили учения по обороне Киева
11:11 20.11.2024 (обновлено: 11:32 20.11.2024)
Защита украинской столицы и ее жителей требует постоянного повышения уровня навыков, взаимодействия и боеспособности всех структур, обеспечивающих оборону столицы. На это указал начальник городской военной администрации Сергей Попко в телеграм-канале Киевской городской военной администрации
"Поэтому группировка сил и средств обороны Киева во взаимодействии с Киевской городской военной администрацией, патрульной и национальной полицией и другими структурными подразделениями систематически проводят тренировки", - говорится в посте.
Силовики учатся устанавливать временные блокпосты, ограничительные знаки, инженерные заграждения. Отрабатывают проверку транспорта, документов.
"Главная задача учений – усовершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности (в случае обострения ситуации) и определенные меры по защите гражданского населения", - указал Попко.
По его словам, такие тренировки в Киеве будут проводиться и дальше.
Он также призвал жителей верить в страну и ВСУ
.
Утром в среду Попко сообщил, что в Киеве прогремели взрывы, связанные с работой системы ПВО.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины
, воздушная тревога в Киеве звучит более двух часов, в Киевской области
— более десяти.
Госдеп США
в соцсети Х предупредил, что американское посольство в Киеве 20 ноября будет закрыто из-за получения "конкретной информации о потенциальной масштабной воздушной атаке".