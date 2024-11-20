Еще одно направление штурма: российский десант высадился на пляже Курахово - СМИ - 20.11.2024 Украина.ру
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Еще одно направление штурма: российский десант высадился на пляже Курахово - СМИ
Еще одно направление штурма: российский десант высадился на пляже Курахово - СМИ - 20.11.2024 Украина.ру
Еще одно направление штурма: российский десант высадился на пляже Курахово - СМИ
Российские военные пересекли Кураховское водохранилище с севера на юг и высадили десант на пляже Курахово. Таким образом, силы ВС РФ добавили к штурму города еще одно направление. Об этом сообщает "Российская газета"
2024-11-20T10:23
2024-11-20T10:48
новости
курахово
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
ян гагин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
штурм
десант
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Отмечается, что параллельно 114-я бригада продолжает продвижение по северному берегу водохранилища с востока на запад и уже подняла флаг РФ над Новой Ильинкой и начала штурм Берестков.На той неделе советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские военные находятся уже в центре Курахово, до полного окружения города остаются считаные километры.Однако ВСУ так и не получили от командования приказ к отступлению и продолжают попытки удержать город. На днях глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин констатировал, что противник буквально вгрызается в населенный пункт."Освобождение такого укрепрайона ВСУ, как Курахово, безусловно, одна из важнейших задач российской армии. Понимая это, противник уже долгое время пытается перебрасывать туда резервы, даже когда ситуация для него безнадежна", - рассказал Пушилин.ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское и Степановка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Также накануне аналитический ресурс DeepState, работающий на Главное управление разведки (ГУР) подтвердил информацию о том, что российские военные продвинулись в населенных пунктах Калиновка, Торецк (Дзержинск), Курахово, Берестка и вблизи Часова Яра.Еще по теме: "Черный кот, который ЛБС перешел": Зеленский приехал в Покровск, в сети вспомнили примету.
https://ukraina.ru/20241118/1058993457.html
https://ukraina.ru/20241119/1059025438.html
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новости, курахово, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, ян гагин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, штурм, десант, пляжи
Новости, Курахово, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Ян Гагин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, штурм, десант, пляжи

Еще одно направление штурма: российский десант высадился на пляже Курахово - СМИ

10:23 20.11.2024 (обновлено: 10:48 20.11.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Голенков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Михаил Голенков
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Российские военные пересекли Кураховское водохранилище с севера на юг и высадили десант на пляже Курахово. Таким образом, силы ВС РФ добавили к штурму города еще одно направление. Об этом сообщает "Российская газета"
Отмечается, что параллельно 114-я бригада продолжает продвижение по северному берегу водохранилища с востока на запад и уже подняла флаг РФ над Новой Ильинкой и начала штурм Берестков.

"Северный фланг Курахово продолжает сыпаться, и поделать с этим ВСУ уже ничего не могут", - добавил телеграм-канал "Военная хроника", уточняя, что российские артиллеристы уже взяли под огневой контроль единственную доступную ВСУ трассу из города.

На той неделе советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские военные находятся уже в центре Курахово, до полного окружения города остаются считаные километры.
Однако ВСУ так и не получили от командования приказ к отступлению и продолжают попытки удержать город. На днях глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин констатировал, что противник буквально вгрызается в населенный пункт.
"Освобождение такого укрепрайона ВСУ, как Курахово, безусловно, одна из важнейших задач российской армии. Понимая это, противник уже долгое время пытается перебрасывать туда резервы, даже когда ситуация для него безнадежна", - рассказал Пушилин.
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ВСУ "вцепились" в Курахово мертвой хваткой: Пушилин рассказал об обстановке в городеВСУ пытаются всеми силами удержать Курахово, так как украинское командование не дает приказа на отвод сил из города в Донецкой Народной Республике (ДНР). Противник пытается перебрасывать резервы для удержания города. Об этом 18 ноября сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"
ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское и Степановка.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
Также накануне аналитический ресурс DeepState, работающий на Главное управление разведки (ГУР) подтвердил информацию о том, что российские военные продвинулись в населенных пунктах Калиновка, Торецк (Дзержинск), Курахово, Берестка и вблизи Часова Яра.
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Вчера, 10:56
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Еще по теме: "Черный кот, который ЛБС перешел": Зеленский приехал в Покровск, в сети вспомнили примету.
 
НовостиКураховоРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинЯн ГагинВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украиныштурмдесантпляжи
 
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