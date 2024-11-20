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Еще одно направление штурма: российский десант высадился на пляже Курахово - СМИ

Еще одно направление штурма: российский десант высадился на пляже Курахово - СМИ - 20.11.2024 Украина.ру

Еще одно направление штурма: российский десант высадился на пляже Курахово - СМИ

Российские военные пересекли Кураховское водохранилище с севера на юг и высадили десант на пляже Курахово. Таким образом, силы ВС РФ добавили к штурму города еще одно направление. Об этом сообщает "Российская газета"

2024-11-20T10:23

2024-11-20T10:23

2024-11-20T10:48

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Отмечается, что параллельно 114-я бригада продолжает продвижение по северному берегу водохранилища с востока на запад и уже подняла флаг РФ над Новой Ильинкой и начала штурм Берестков.На той неделе советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские военные находятся уже в центре Курахово, до полного окружения города остаются считаные километры.Однако ВСУ так и не получили от командования приказ к отступлению и продолжают попытки удержать город. На днях глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин констатировал, что противник буквально вгрызается в населенный пункт."Освобождение такого укрепрайона ВСУ, как Курахово, безусловно, одна из важнейших задач российской армии. Понимая это, противник уже долгое время пытается перебрасывать туда резервы, даже когда ситуация для него безнадежна", - рассказал Пушилин.ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское и Степановка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Также накануне аналитический ресурс DeepState, работающий на Главное управление разведки (ГУР) подтвердил информацию о том, что российские военные продвинулись в населенных пунктах Калиновка, Торецк (Дзержинск), Курахово, Берестка и вблизи Часова Яра.Еще по теме: "Черный кот, который ЛБС перешел": Зеленский приехал в Покровск, в сети вспомнили примету.

https://ukraina.ru/20241118/1058993457.html

https://ukraina.ru/20241119/1059025438.html

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новости, курахово, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, ян гагин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, штурм, десант, пляжи