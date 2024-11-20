https://ukraina.ru/20241120/1059060331.html

ВС РФ закрепились в центре Часова Яра - Марочко

ВС РФ закрепились в центре Часова Яра - Марочко - 20.11.2024 Украина.ру

ВС РФ закрепились в центре Часова Яра - Марочко

Российские военные закрепились в районе административных зданий Часова Яра. Об этом 20 ноября сообщил в своем телеграм-канале подполковник народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко

2024-11-20T12:25

2024-11-20T12:25

2024-11-20T12:25

россия

луганская народная республика

дзержинск (торецк)

андрей марочко

алексей живов

владимир зеленский

вооруженные силы украины

новости

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Он отметил, что за прошедшие несколько суток российские силы успели прорвать оборонительную линию ВСУ и продвинулись на 1,5 километра, закрепившись в районе административных зданий в центральной части города.Пару дней назад военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке опубликовал сообщение о том, что ВС РФ резко продвинулась в Часовом Яре и почти достигла его центра. Этот факт подтвердил и аналитический ресурс DeepState, работающий на Главное управление разведки (ГУР).Ранее в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Алексей Живов отметил, что противник еще сохраняет довольно высокую боеспособность и цепляются зубами за Торецк (Дзержинск) и Часов Яр. Поэтому ВС РФ приходится в прямом смысле выгрызать оборону ВСУ на этом участке фронта.ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское и Степановка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Еще по теме: "Черный кот, который ЛБС перешел": Зеленский приехал в Покровск, в сети вспомнили примету.

https://ukraina.ru/20241118/1059008187.html

https://ukraina.ru/20241113/1058852621.html

https://ukraina.ru/20241120/1059056793.html

https://ukraina.ru/20241120/1059054772.html

россия

луганская народная республика

дзержинск (торецк)

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россия, луганская народная республика, дзержинск (торецк), андрей марочко, алексей живов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, новости