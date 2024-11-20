ВС РФ закрепились в центре Часова Яра - Марочко
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б" на Краснолиманском участке фронта
Российские военные закрепились в районе административных зданий Часова Яра. Об этом 20 ноября сообщил в своем телеграм-канале подполковник народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко
Он отметил, что за прошедшие несколько суток российские силы успели прорвать оборонительную линию ВСУ и продвинулись на 1,5 километра, закрепившись в районе административных зданий в центральной части города.
"Параллельно с этими действиями наши войска начали обходить противника по флангам в северной и южной части населенного пункта. Украинское командование всячески пытается стабилизировать ситуацию, но по косвенным фактам можно говорить о нехватке ресурсов у украинских боевиков", - уточнил Марочко.
Пару дней назад военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке опубликовал сообщение о том, что ВС РФ резко продвинулась в Часовом Яре и почти достигла его центра. Этот факт подтвердил и аналитический ресурс DeepState, работающий на Главное управление разведки (ГУР).
18 ноября, 15:38Русские уже в центре города: DeepState сообщил о шатком положении ВСУ В Часовом ЯреАрмия РФ резко продвинулась в Часовом Яре и почти достигла его центра. Такое сообщение опубликовал военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке. Его слова подтвердил аналитический ресурс DeepState, работающий на Главное управление разведки (ГУР)
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Алексей Живов отметил, что противник еще сохраняет довольно высокую боеспособность и цепляются зубами за Торецк (Дзержинск) и Часов Яр. Поэтому ВС РФ приходится в прямом смысле выгрызать оборону ВСУ на этом участке фронта.
13 ноября, 05:45Алексей Живов: ВСУ несут большие потери под Курском, но еще цепляются зубами за Торецк и Часов ЯрВраг несет тяжелые потери в Курской области, ВС РФ выдавливают ВСУ все дальше и дальше к границе. Пока противник еще сохраняет довольно высокую боеспособность и цепляются зубами за Торецк (Дзержинск) и Часов Яр. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный обозреватель и волонтер Алексей Живов
ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское и Степановка.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
10:23Еще одно направление штурма: российский десант высадился на пляже Курахово - СМИРоссийские военные пересекли Кураховское водохранилище с севера на юг и высадили десант на пляже Курахово. Таким образом, силы ВС РФ добавили к штурму города еще одно направление. Об этом сообщает "Российская газета"
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