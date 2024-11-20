ВС РФ закрепились в центре Часова Яра - Марочко - 20.11.2024 Украина.ру
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ВС РФ закрепились в центре Часова Яра - Марочко
ВС РФ закрепились в центре Часова Яра - Марочко - 20.11.2024 Украина.ру
ВС РФ закрепились в центре Часова Яра - Марочко
Российские военные закрепились в районе административных зданий Часова Яра. Об этом 20 ноября сообщил в своем телеграм-канале подполковник народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко
2024-11-20T12:25
2024-11-20T12:25
россия
луганская народная республика
дзержинск (торецк)
андрей марочко
алексей живов
владимир зеленский
вооруженные силы украины
новости
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Он отметил, что за прошедшие несколько суток российские силы успели прорвать оборонительную линию ВСУ и продвинулись на 1,5 километра, закрепившись в районе административных зданий в центральной части города.Пару дней назад военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке опубликовал сообщение о том, что ВС РФ резко продвинулась в Часовом Яре и почти достигла его центра. Этот факт подтвердил и аналитический ресурс DeepState, работающий на Главное управление разведки (ГУР).Ранее в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Алексей Живов отметил, что противник еще сохраняет довольно высокую боеспособность и цепляются зубами за Торецк (Дзержинск) и Часов Яр. Поэтому ВС РФ приходится в прямом смысле выгрызать оборону ВСУ на этом участке фронта.ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское и Степановка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Еще по теме: "Черный кот, который ЛБС перешел": Зеленский приехал в Покровск, в сети вспомнили примету.
https://ukraina.ru/20241118/1059008187.html
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россия, луганская народная республика, дзержинск (торецк), андрей марочко, алексей живов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, новости
Россия, Луганская Народная Республика, Дзержинск (Торецк), Андрей Марочко, Алексей Живов, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Новости

ВС РФ закрепились в центре Часова Яра - Марочко

12:25 20.11.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б" на Краснолиманском участке фронта
Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б на Краснолиманском участке фронта - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российские военные закрепились в районе административных зданий Часова Яра. Об этом 20 ноября сообщил в своем телеграм-канале подполковник народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко
Он отметил, что за прошедшие несколько суток российские силы успели прорвать оборонительную линию ВСУ и продвинулись на 1,5 километра, закрепившись в районе административных зданий в центральной части города.
"Параллельно с этими действиями наши войска начали обходить противника по флангам в северной и южной части населенного пункта. Украинское командование всячески пытается стабилизировать ситуацию, но по косвенным фактам можно говорить о нехватке ресурсов у украинских боевиков", - уточнил Марочко.
Пару дней назад военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке опубликовал сообщение о том, что ВС РФ резко продвинулась в Часовом Яре и почти достигла его центра. Этот факт подтвердил и аналитический ресурс DeepState, работающий на Главное управление разведки (ГУР).
18 ноября, 15:38
Русские уже в центре города: DeepState сообщил о шатком положении ВСУ В Часовом ЯреАрмия РФ резко продвинулась в Часовом Яре и почти достигла его центра. Такое сообщение опубликовал военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке. Его слова подтвердил аналитический ресурс DeepState, работающий на Главное управление разведки (ГУР)
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Алексей Живов отметил, что противник еще сохраняет довольно высокую боеспособность и цепляются зубами за Торецк (Дзержинск) и Часов Яр. Поэтому ВС РФ приходится в прямом смысле выгрызать оборону ВСУ на этом участке фронта.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
13 ноября, 05:45
Алексей Живов: ВСУ несут большие потери под Курском, но еще цепляются зубами за Торецк и Часов ЯрВраг несет тяжелые потери в Курской области, ВС РФ выдавливают ВСУ все дальше и дальше к границе. Пока противник еще сохраняет довольно высокую боеспособность и цепляются зубами за Торецк (Дзержинск) и Часов Яр. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный обозреватель и волонтер Алексей Живов
ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское и Степановка.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
- РИА Новости, 1920, 20.11.2024
10:23
Еще одно направление штурма: российский десант высадился на пляже Курахово - СМИРоссийские военные пересекли Кураховское водохранилище с севера на юг и высадили десант на пляже Курахово. Таким образом, силы ВС РФ добавили к штурму города еще одно направление. Об этом сообщает "Российская газета"
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
10:08
Удар ВС РФ в Купянске похоронил под завалами командиров ВСУ - МарочкоРоссийские военные уничтожили защищенный командный пункт ВСУ в подвале многоквартирного дома в Купянске Харьковской области. Об этом 20 ноября в своем телеграм-канале сообщил подполковник народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко
Еще по теме: "Черный кот, который ЛБС перешел": Зеленский приехал в Покровск, в сети вспомнили примету.
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаДзержинск (Торецк)Андрей МарочкоАлексей ЖивовВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНовости
 
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