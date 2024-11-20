Удар ВС РФ в Купянске похоронил под завалами командиров ВСУ - Марочко - 20.11.2024 Украина.ру
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Удар ВС РФ в Купянске похоронил под завалами командиров ВСУ - Марочко
Удар ВС РФ в Купянске похоронил под завалами командиров ВСУ - Марочко - 20.11.2024 Украина.ру
Удар ВС РФ в Купянске похоронил под завалами командиров ВСУ - Марочко
Российские военные уничтожили защищенный командный пункт ВСУ в подвале многоквартирного дома в Купянске Харьковской области. Об этом 20 ноября в своем телеграм-канале сообщил подполковник народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко
2024-11-20T10:08
2024-11-20T10:08
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Он продолжил, что после этого по цели было нанесено огневое поражение, в результате чего здание обрушилось вместе с находящимися внутри двумя десятками украинских военных, среди которых были и командиры ВСУ.Информация о том, что две колонны техники ВС РФ вошли в Купянск, появилась 13 ноября. Сообщалось, что в ходе штурма было захвачено несколько опорных пунктов противника, идет планомерное выдавливание украинских военных с оборонительных рубежей.Ранее в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин отметил, что российские войска закрепились в промзоне Купянска, расширяя плацдарм для дальнейшего наступления.По его мнению, не стоит торопиться с выводами о решающем штурме города, потом что штурмовать "в лоб" Купянск никто не будет. Его будут охватывать с левого и правого фланга, считает эксперт."Так как противник не имеет основательных оборонительных сооружений на правом берегу Купянска, он будет пытаться зацепиться в районе, где идет дорога в сторону Шевченкова и Чугуева", - уверен Алехин.Полный текст статьи Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Темп наступления ВС РФ растет с каждым днем" на сайте Украина.ру.ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское и Степановка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Также накануне аналитический ресурс DeepState, работающий на Главное управление разведки (ГУР) подтвердил информацию о том, что российские военные продвинулись в населенных пунктах Калиновка, Торецк (Дзержинск), Курахово, Берестка и вблизи Часова Яра.Еще по теме: "Черный кот, который ЛБС перешел": Зеленский приехал в Покровск, в сети вспомнили примету.
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новости, купянск, россия, луганская народная республика, геннадий алехин, андрей марочко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, вс рф, продвижение, удары
Новости, Купянск, Россия, Луганская Народная Республика, Геннадий Алехин, Андрей Марочко, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВС РФ, продвижение, удары

Удар ВС РФ в Купянске похоронил под завалами командиров ВСУ - Марочко

10:08 20.11.2024
 
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Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские военные уничтожили защищенный командный пункт ВСУ в подвале многоквартирного дома в Купянске Харьковской области. Об этом 20 ноября в своем телеграм-канале сообщил подполковник народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко
"По данным, полученным от агентурных источников, стало известно, что украинские боевики оборудовали защищенный командный пункт в подвале многоквартирного дома, расположенного по улице Кузнечная города Купянска. Данная информация была перепроверена и подтверждена", - отметил Марочко.
Он продолжил, что после этого по цели было нанесено огневое поражение, в результате чего здание обрушилось вместе с находящимися внутри двумя десятками украинских военных, среди которых были и командиры ВСУ.
Информация о том, что две колонны техники ВС РФ вошли в Купянск, появилась 13 ноября. Сообщалось, что в ходе штурма было захвачено несколько опорных пунктов противника, идет планомерное выдавливание украинских военных с оборонительных рубежей.
Ранее в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин отметил, что российские войска закрепились в промзоне Купянска, расширяя плацдарм для дальнейшего наступления.
По его мнению, не стоит торопиться с выводами о решающем штурме города, потом что штурмовать "в лоб" Купянск никто не будет. Его будут охватывать с левого и правого фланга, считает эксперт.
"Так как противник не имеет основательных оборонительных сооружений на правом берегу Купянска, он будет пытаться зацепиться в районе, где идет дорога в сторону Шевченкова и Чугуева", - уверен Алехин.
Полный текст статьи Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Темп наступления ВС РФ растет с каждым днем" на сайте Украина.ру.
ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское и Степановка.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
Также накануне аналитический ресурс DeepState, работающий на Главное управление разведки (ГУР) подтвердил информацию о том, что российские военные продвинулись в населенных пунктах Калиновка, Торецк (Дзержинск), Курахово, Берестка и вблизи Часова Яра.
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Вчера, 10:56
Торецк, Курахово и Часов Яр: DeepState уточнил информацию по продвижению ВС РФРоссийские войска продвинулись в населенных пунктах Калиновка, Торецк (Дзержинск), Курахово, Берестка и вблизи Часова Яра. Об этом сообщает аналитический ресурс DeepState, работающий на Главное управление разведки (ГУР)
Еще по теме: "Черный кот, который ЛБС перешел": Зеленский приехал в Покровск, в сети вспомнили примету.
 
НовостиКупянскРоссияЛуганская Народная РеспубликаГеннадий АлехинАндрей МарочкоВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныУкраина.руВС РФпродвижениеудары
 
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