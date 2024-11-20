Удар ВС РФ в Купянске похоронил под завалами командиров ВСУ - Марочко
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Российские военные уничтожили защищенный командный пункт ВСУ в подвале многоквартирного дома в Купянске Харьковской области. Об этом 20 ноября в своем телеграм-канале сообщил подполковник народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко
"По данным, полученным от агентурных источников, стало известно, что украинские боевики оборудовали защищенный командный пункт в подвале многоквартирного дома, расположенного по улице Кузнечная города Купянска. Данная информация была перепроверена и подтверждена", - отметил Марочко.
Он продолжил, что после этого по цели было нанесено огневое поражение, в результате чего здание обрушилось вместе с находящимися внутри двумя десятками украинских военных, среди которых были и командиры ВСУ.
Информация о том, что две колонны техники ВС РФ вошли в Купянск, появилась 13 ноября. Сообщалось, что в ходе штурма было захвачено несколько опорных пунктов противника, идет планомерное выдавливание украинских военных с оборонительных рубежей.
Ранее в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин отметил, что российские войска закрепились в промзоне Купянска, расширяя плацдарм для дальнейшего наступления.
По его мнению, не стоит торопиться с выводами о решающем штурме города, потом что штурмовать "в лоб" Купянск никто не будет. Его будут охватывать с левого и правого фланга, считает эксперт.
"Так как противник не имеет основательных оборонительных сооружений на правом берегу Купянска, он будет пытаться зацепиться в районе, где идет дорога в сторону Шевченкова и Чугуева", - уверен Алехин.
Полный текст статьи Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Темп наступления ВС РФ растет с каждым днем" на сайте Украина.ру.
ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское и Степановка.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
Вчера, 10:56Торецк, Курахово и Часов Яр: DeepState уточнил информацию по продвижению ВС РФРоссийские войска продвинулись в населенных пунктах Калиновка, Торецк (Дзержинск), Курахово, Берестка и вблизи Часова Яра. Об этом сообщает аналитический ресурс DeepState, работающий на Главное управление разведки (ГУР)