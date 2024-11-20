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Ядерный привет: Путин ответил Байдену

Ядерный привет: Путин ответил Байдену - 20.11.2024 Украина.ру

Ядерный привет: Путин ответил Байдену

Ступенек на лестнице эскалации становится все меньше. Кажется, все карты на столе и все ставки сделаны. В ответ на разрешение Байдена Украине бить вглубь России западными ракетами Владимир Путин 19 ноября подписал обновленную ядерную доктрину.

2024-11-20T07:01

2024-11-20T07:01

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Так, применение Киевом западных неядерных ракет против России в соответствии с новой доктриной может повлечь ядерный ответ, пояснил Дмитрий Песков.О том, что меняет новая доктрина в международной безопасности и как можно выйти из тупика эскалации, размышляли эксперты на своих страницах в соцсетях.Журналист Кирилл ШуликаОбновленная ядерная доктрина предполагает возможность ядерного ответа в случае использования западных неядерных ракет Украиной против России, заявил Дмитрий Песков....Правда, по его словам, применение ядерного оружия рассматривается Россией исключительно в качестве крайней меры. "Россия всегда занимала ответственную позицию и принимала необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосотношений", - подчеркнул Песков. ... Сейчас же, по его словам, российские военные внимательно отслеживают ситуацию на фоне сообщения канала CNN, что США ожидают использования американских ракет ATACMS преимущественно для ударов по объектам в Курской области. Пожалуй, это - самый ожидаемый ответ на новый шаг в эскалации со стороны администрации Байдена. Под него, видимо, и обновлялась ядерная доктрина. Причем делалось это довольно публично. И вот настало время положить на стол ядерные аргументы. В реальности это новая ситуация. Ступеней на лестнице эскалации осталось очень мало, если они вообще остались.Политолог Александр НосовичИз текста опубликованной новой Ядерной доктрины РФ. Основанием для применения Россией ядерного оружия помимо прочего являются: "Действия потенциального противника, направленные на изоляцию части территории Российской Федерации, в том числе на блокирование доступа к жизненно важным транспортным коммуникациям". Это большой привет уже не Украине, не Белому дому и не Евросоюзу, а непосредственно Эстонии и Литве и больным фантазиям их правителей о том, как круто было бы запереть русских в Финском заливе, закрыть им небо над Балтикой и тем заблокировать Калининградскую область по суше, морю и воздуху, а затем оккупировать её и "вернуть Европе", изъяв из состава России.О необходимости такой конкретики в установочных документах об основах ядерного сдерживания я непрерывно говорил последние два с половиной года. Теперь есть твёрдые основания для уверенности, что по итогам конфликта с Западом Калининград Россия не потеряет.Политолог Алексей МячинЧто важно в текущей ситуации понимать? Я писал буквально вчера, что угрозы супероружием - характерная черта финальной фазы войны. Воспринимать такие угрозы нужно спокойно, сдержанно, потому что психологический момент в подобных угрозах не менее, если не более важен. В сущности, это террор. Проигрывающая сторона в расчете выторговать "справедливый мир" кладет на стол последние карты. Соответственно, теперь нужно ждать ответного хода: либо Путин скажет "мы готовы такую атаку отразить, никаких переговоров с террористами не будет", либо начнется такой же стремительный откат. Все будут отрицать, что угроза вообще была. Это будет означать, что стороны о чем-то договорились. Да, спустя годы историки напишут об этом как о "Втором Карибском кризисе", будет еще больше вранья, вбросов, мемуаров и т. д. Но суть от этого не изменится: Кеннеди обещает Хрущеву не вторгаться на Кубу в обмен на обещание убрать ракеты, условно говоря. Мы должны признать реальностью Вторую Холодную войну, для которой естественны русско-американские или иранско-израильские кризисы с незакрытым исходом. Более того: я обещаю вам, что когда к власти придет Трамп, там очень быстро вырастет третье направление - латиноамериканское. Трамп сбавит обороты в Европе и на Ближнем Востоке, а вот Кубе и Венесуэле придется несладко, потому что трамписты воспринимают их в старом рейгановском контексте борьбы с коммунизмом. Всё в какой-то момент вернется к тому, с чего и началось, - к Карибскому кризису №1. Украинский же кризис будет разрешен, просто потому что он уже всех задолбал. Весь вопрос в том, кто его разрешит: либо это сделает Байден со своей террористической тактикой, либо Трамп. В любом случае, им придется дать России то, чего она хочет: контроль над новыми территориями и невступление Украины в НАТО. Вопрос исключительно в деталях: каковы границы новых территорий, каковы условия нейтрализации бандеровщины и т. д. Смиритесь с реальностью Второй Холодной. Вас постоянно будут пугать. Вы постоянно будете слышать о том, что мир на грани ядерного коллапса, бактерологической войны, захвата мира роботами и т. д. Если вы будете каждый раз психовать и думскроллить, вы очень быстро сделаетесь типичным потребителем "военкурятины", будете бегать по чатам и всюду постить реакцию. Вы действительно хотите такой жизни? Я - не хочу.Общественный деятель Александр СкубченкоТеперь прикрыться Украиной у Запада не получится. Ракеты стран НАТО летят с Украины — Россия понимает это как атаку всего блока НАТО и имеет право на ядерный ответ не только по Украине, но и по объектам НАТО, где бы они ни находились. То есть разрешение Запада бить своими баллистическими ракетами по России с территории Украины и такой удар, который повлечёт ответ России — это начало новой мировой войны. На Украине каждый понимает катастрофические последствия для страны, к которым могут привести авантюры тупого шута Зеленского и его хозяев на западе?Политический аналитик Алексей ПилькоВ западных средствах массовой информации проводится классическая информационно-психологическая операция, в просторечии именуемая "разогрев". Цель проста - раскачать тему применения западных ракет по территории России на стратегическую глубину. Кстати, проводится она в этот раз довольно топорно: примитивным способом массового вброса фейков о получении Украиной разрешения на "дальнобойные" удары.В ответ Москва ещё раз обозначила позицию: глава государства подписал обновлённую ядерную доктрину, которая предусматривает в качестве возможной реакции на "дальнобой" ядерный ответ. А пресс-секретарь президента дал комментарий, который подтверждает, что ядерный козырь готов к появлению на столе. Так что ставки сделаны, ставок больше нет. Мяч на другой стороне и теперь ведущим странам Запада - США, Великобритании и Франции - решать, тестировать ли российскую "красную линию", или же оставить её в покое. Если первое, то ход будет уже за политическим руководством России, которое легко может потерять лицо, дав слабину. Но может усилить позиции страны, если решит дать острастку. Но самое последнее, что нужно делать в данной ситуации - трепыхаться в медиаполе, становясь объектом манипуляции. Фейков и недостоверной информации по дальнобойно-ракетному вопросу в ближайшее время будет много. Однако же как-то реагировать нужно только тогда, когда ракеты в самом деле полетят к российским стратегическим объектам. Тогда и произойдёт тот самый момент истины для тех, кто руководит нашей страной.Политолог Георгий БовтТут важен политический эффект, в том числе есть задача максимально усложнить Трампу задачу урегулирования конфликта. На фоне его уже декларированных планов и назначений, которые совсем не по нутру условной партии войны, последняя произвела ответный удар. Европейские союзники тоже создают видимость неопределенности.Если Байден вообще не комментировал пока эту тему, то глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж по-прежнему открыт для разрешения Украине использовать французские ракеты. Дав понять, что пока разрешение не выписано. Ранее опубликовавшая информацию о том, что вопрос решен, газета Le Figaro убрала ее с сайта. На Даунинг-стрит, 10 решили напустить еще больше тумана, отказавшись раскрыть, изменил ли Лондон свою позицию по данному вопросу. Представитель британского правительства выразилась так: "Мы всегда были последовательны в том, что предоставление конкретных подробностей по оперативным вопросам послужит только на пользу Путину", а посему "мы не будем вдаваться в домыслы или комментарии по поводу оперативных обсуждений". Москва тоже избегает конкретики относительно возможной ответной реакции, оставляя противников гадать на сей счет. Ранее на разных уровнях с российской стороны говорилось, что будет военный ответ. Очевидно, он будет зависеть от масштаба применения ВСУ западных дальнобойных ракет. Будучи либо ограничены только Курской областью, либо в любом случае предоставленным ВСУ количеством, они не станут решающим фактором в военном конфликте, как не стали западные танки и самолеты F16. Еще сохраняется вариант "дотянуть до Трампа" и уже потом пытаться договориться с новой администрацией, изучив ее предложения и сделав ставку на сокращение ее помощи Киеву. Но это лишь один из возможных вариантов. При том, что среди союзников Киева полно желающих ускорить ход событий и связать "украиноскептика" Трампа по рукам и ногам. Кремль по-прежнему дает понять, что вариант заморозки конфликта по линии фронта, вокруг которого так много шума, для него неприемлем. Дмитрий Песков отсылает к сформулированным Путиным в июне условиям, по которым Россия требует полностью отдать ей Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, разоружить Украину, закрепив ее нейтральный статус, и снять с России санкции.Таким образом, пока ни Москва, ни Запад, ни Киев не считают нужным идти на компромиссы, не считают свои ресурсы исчерпанными, а поставленные задачи выполненными. Трамп тоже столкнется с этой ситуацией, но уже в условиях снижения возможности маневра в узком коридоре эскалации. Реагируя на новые шаги Белого дома, он говорит, что хочет "остановить Байдена, который фактически погрузил мир в Третью мировую войну". "Мне нужен мир, а им [демократам] нужны деньги и конфликт. Даже если это означает подталкивание нас к краю третьей мировой войны, что уже происходит и очень быстро", — заявлял Трамп. Тоже ведь туману напускает. Скажи уже, наконец, как и что ты собираешься с этим делать? Но нет. Все темнят.Ещё на тему ядерной эскалации: "Не наш выбор". Киселев об открытии ракетной базы НАТО в Польше и вынужденной реакции России

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эксклюзив, россия, украина, киев, дональд трамп, владимир путин, джо байден, cnn, вооруженные силы украины, нато