https://ukraina.ru/20240126/1052910137.html

Петр Скоробогатый: Когда Европа останется один на один с руинами Украины, по ней ударят "хитрые русские"

Петр Скоробогатый: Когда Европа останется один на один с руинами Украины, по ней ударят "хитрые русские" - 26.01.2024 Украина.ру

Петр Скоробогатый: Когда Европа останется один на один с руинами Украины, по ней ударят "хитрые русские"

Европейцы могут остаться не только один на один с украинским кризисом, но и в перспективе пяти лет будут вынуждены разгребать завалы после конфликта, виновником которого стали США, считает редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-01-26T05:15

2024-01-26T05:15

2024-01-26T05:15

интервью

европа

украина

нато

дональд трамп

джо байден

калининград

калининградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/18/1046539746_55:16:838:457_1920x0_80_0_0_3f2397847eb9e0d0c1d5af1712778aed.jpg

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Блок НАТО начал перемещение сил, задействованных в масштабных учениях Steadfast Defender 2024.Учения будут проходить в Атлантике и в Европе и продлятся несколько месяцев. В маневры будут вовлечены около 90 тысяч военнослужащих. По сценарию учений, сигналом к началу боевых действий станет нападение России на территорию союзников.- Петр, в НАТО больше не верят военный потенциал Украины и решили готовиться к войне с Россией самостоятельно?- Европа задумалась о своей более субъектной роли в украинском конфликте. По какой причине? Пока мы видим, что США хотят сбросить с себя ярмо обеспечения украинского конфликта в военном и финансовом плане. В интересах Джо Байдена, который вступил в президентскую кампанию, – сократить финансирование, вынудив украинскую сторону перейти к какому-то формату переговоров для заморозки конфликта через выбор оборонной стратегии на театре военных действий.Им важно, чтобы Байден вышел на финал президентской кампании как победитель этого конфликта. Для этого уже сказаны все слова о том, что Россия не добилась, чего хотела, не разгромила Украину, а мы смогли Украину поддержать. Не важно, что Украина лишилась территорий, проигрывает на поле боя. В долгую американцам интересно поддерживать этот конфликт тлеющим, но ситуативно им бы хотелось добиться переговоров, чтобы объявить о политической победе.Европейцы понимают, что остаются с проблемой конфликта на Украине один на один. Украина не рухнет, у нее достаточно золотовалютных резервов, накопленных в долг активов, но тем не менее они поддерживают социально-экономическую стабильность внутри страны. Если выпадет большая часть помощи извне, это приведет к социальным взрывам, сокращению бюджета, затрат на армию.Этот внутриполитический кризис бог знает к чему может привести. Поэтому у европейцев не остается иного выбора, кроме как спешно принимать пакеты финансовой и военной помощи, вокруг которых шли такие баталии с представителями восточноевропейского блока. В Европе внимательно следят за ходом предвыборной кампании в США, где Дональд Трамп имеет крепкие позиции, чтобы совершить реванш и прийти к власти. Европейцы слышат его слова о том, что США не будут защищать Европу в полной мере. И при Трампе украинский конфликт не будет важной задачей, он будет стараться прикрыть это направление. Таким образом европейцы могут остаться не только один на один с украинским кризисом, но и в перспективе пяти лет будут вынуждены разгребать завалы после конфликта, виновником которого стали США.Как бы ни закончился конфликт на Украине, с какой-то частью Украины Европе придется иметь дело. С уничтоженной экономикой, которая погрязла в огромных долгах, с перспективой разрушения социально-экономической стабильности, которая напоминает пациента на искусственном дыхании. В перспективе потребуются значительно большие средства, чем те, что выделяются сейчас.Европейцы обращают внимание и на то, что страна накачана оружием, сотни тысяч человек там получают боевой опыт. Им продолжают внушать, что Украина остается последним форпостом западного блока, европейских ценностей и интересов. На Украине не ожидают, что Европа согласится на какой-то диалог с Россией, потому что во весь рост встанет вопрос, за что умирали сотни тысяч украинцев.И это очень серьезная опасность – разрушенная страна, голодные люди, и вооруженные крепкие формирования, которые в перспективе смогут обернуть оружие против своих бывших патронов. Те представители Европы, которые мыслят стратегически, должны учитывать эту опасность.Все это говорит о том, что Европе сейчас хотелось бы выиграть время, чтобы успеть подготовиться к самым различным сценариям на восточном направлении. Поэтому Европа обречена поддерживать украинский режим деньгами и оружием. Она менее заинтересована в мирных переговорах с Россией, потому что понимает, что на нее падут все издержки этих переговоров. В ближайший год Европа будет вооружаться, вооружать Украину, впихивать туда деньги, а США в ближайшие месяцы будут находиться в контрфазе. И давить на то, чтобы Украина выбрала вариант заморозки.- Вызывают тревогу слова главы минобороны ФРГ Бориса Писториуса о неизбежной войне с Россией. В связи с этим не станет ли Калининградская область и Калининград той болевой точкой для России, которую Германия будет использовать для военного шантажа России?- Пока на этом направлении активно ведут себя прибалты в силу территориальной близости, но не в плане претензий на Калининград, а в плане организации большой медийной кампании по созданию проблемной точки для России.При этом мы видим географическое положение Калининградской области, знаем проблему Сувалкского коридора, эта точка всегда будет болезненной для России в случае гипотетического конфликта. Это самый "вкусный" актив, который проще всего взять под контроль. Но сейчас на эту тему – больше медийных нарративов.Когда звучат какие-либо заявления из Европы, надо четко фиксировать, кто именно их делает, так как Европа не монолитна, хотя она и идет быстрыми шагами к бюрократическому монолиту. Уже несколько лет в медийном пространстве не появляются представители бизнес-элиты. Большой срез европейских элит выключен из широкой дискуссии. Наверняка, есть кто-то, кто рассчитывает на инвестиции в ВПК. Хотелось бы знать, что думают лица, которые держат большие пакеты денег в Европе.Пока мы слышим евробюрократов, которые выстраивают свои карьеры с точки зрения большой европейской солидарности. Им плевать на жителей Европы. Они строят свои карьеры под прикрытием неолиберальной догматики в искаженном представлении о правах человека. И мы слышим представителей силового блока, которые также заинтересованы в своих карьерах и наращивании конфликтных паттернов.- Бои на Украине чему-то научили европейских военных? Как это отразится на военном строительстве в Европе?- Это гипотеза, но похоже, что многие новации этой войны пока что не вошли в военные учебники. Заглохшая в минувшем году наступательная кампания ВСУ строилась на советах и такие натовских армий. И во многом за счет этого она провалилась, потому что практика и теория предыдущих войн не особо играет в таком типе конфликта, который идет на Украине.НАТО за последние 30 лет трансформировалась в блок, который занимается локальными конфликтами в ситуации силового дисбаланса, когда сильнейшая армия мира гоняется по пустыне за людьми в тапках с автоматами. Но уже в ходе сирийской кампании стало ясно, что, несмотря на технологический рост, главную роль будет играть сильная мотивированная пехота.Но и Россия, как страна более ресурсная в этом конфликте, значительное количество рисков, которые сегодня предлагает поле боя, так и не купировала. Не было найдено решение, чтобы полностью закрыть небо, решить вопрос с дронами. Все это еще требует новаторских решений. Противник, несмотря на разницу в потенциалах, – такой же хитрый русский, который пытается искать контррешения.К примеру, сейчас много говорят об эпохе дронов на поле боя и предлагается выстраивать боевые звенья, исходя из боевого потенциала этих дронов. Однако не факт, что в ближайшие годы не будет найдено решение в части РЭБ, куполов, которые накроют поле боя и сведут на нет преимущество дронов. Поэтому сказать, что мы вышли на плато понимания того, как развиваются большие военные конфликты, однозначно нельзя.

https://ukraina.ru/20231229/1052478738.html

https://ukraina.ru/20240125/1052891549.html

https://ukraina.ru/20240125/1052902023.html

https://ukraina.ru/20240118/1052766808.html

европа

украина

калининград

калининградская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, европа, украина, нато, дональд трамп, джо байден, калининград, калининградская область