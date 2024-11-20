Главное за ночь 20 ноября - 20.11.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 20 ноября
Главное за ночь 20 ноября - 20.11.2024 Украина.ру
Главное за ночь 20 ноября
ПВО за минувшую ночь уничтожила и перехватила 44 украинских беспилотника над девятью российскими регионами: 20 – над Новгородской областью, пять - над Курской,... Украина.ру, 20.11.2024
2024-11-20T08:09
2024-11-20T08:09
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вооруженные силы украины
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ПВО за минувшую ночь уничтожила и перехватила 44 украинских беспилотника над девятью российскими регионами: 20 – над Новгородской областью, пять - над Курской, четыре – над Орловской, по три сбито над Белгородской, Тульской и Тверской областями, по два - над Брянской, Московской и Смоленской областями, сообщает Минобороны РФ.Около десятка солдат ВСУ бежали с позиций у Копанки Харьковской области после ударов сил РФ. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.Обстановку на фронтах сообщает ТГ-канал "Два майора":- в Курской области группировка войск "Север" продолжает продвижение в районе н.п. Нижний Клин и Дарьино, а также проводят зачистку в Ольговском лесу. В ходе зачистки выявлена группа ВСУ в количестве 13 человек, которая пыталась вырваться из окружения. В стрелковом бою уничтожено 2 солдата противника, остальные 11 сдались в плен. Всего в плену находится 472 военнослужащих ВСУ;- в Торецке (Дзержинске) идут постоянные тяжелые бои, Армия России ведет наступление. Каналы противника признают продвижение наших штурмовиков в высотной застройке в центре города;- в Часовом Яре начались бои за главный укрепрайон ВСУ на территории Часовоярского огнеупорного комбината. Продвижение в Октябрьском районе города составило 2 км;- на Покровском направлении ВС России расширяют зону контроля у Юрьевки и Новоалексеевки;- на Кураховском направлении в западной части Новой Ильинки установлен российский флаг, продолжаются накаты по двум направлениям на Берестки;- с Запорожского фронта поступают сведения об атаках наших войск в районе Малой Токмачки и севернее Нестерянки. ВС России стараются взломать оборону ВСУ и создать условия для охвата Орехова с запада и востока. Идут бои в районе Гуляйполя.Готовящийся визит Путина в Индию говорит о неудаче попыток Запада изолировать Россию, признает Блумберг.Байден одобрил поставки на Украину противопехотных мин, сообщила The Washington Post.Запад пытается использовать Украину для нанесения стратегического поражения России, заявил РИА Новости Песков, говоря о разрешении Киеву на удары вглубь российской территории. Он также добавил, что западные страны, разрешая Киеву удары дальнобойным оружием по территории РФ, еще больше вовлекаются в конфликт на Украине.Объем поставок нефти из России в КНР в январе — октябре вырос на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 90,4 млн тонн, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.Подробнее о российской нефти - в материале "С союзниками так не поступают": Сийярто раскритиковал Киев за остановку транзита нефти на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, украина, киев, андрей марочко, владимир путин, джо байден, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Украина, Киев, Андрей Марочко, Владимир Путин, Джо Байден, Вооруженные силы Украины

Главное за ночь 20 ноября

08:09 20.11.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО
Боевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ПВО за минувшую ночь уничтожила и перехватила 44 украинских беспилотника над девятью российскими регионами: 20 – над Новгородской областью, пять - над Курской, четыре – над Орловской, по три сбито над Белгородской, Тульской и Тверской областями, по два - над Брянской, Московской и Смоленской областями, сообщает Минобороны РФ.
Около десятка солдат ВСУ бежали с позиций у Копанки Харьковской области после ударов сил РФ. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Обстановку на фронтах сообщает ТГ-канал "Два майора":
- в Курской области группировка войск "Север" продолжает продвижение в районе н.п. Нижний Клин и Дарьино, а также проводят зачистку в Ольговском лесу.

В ходе зачистки выявлена группа ВСУ в количестве 13 человек, которая пыталась вырваться из окружения. В стрелковом бою уничтожено 2 солдата противника, остальные 11 сдались в плен. Всего в плену находится 472 военнослужащих ВСУ;
- в Торецке (Дзержинске) идут постоянные тяжелые бои, Армия России ведет наступление. Каналы противника признают продвижение наших штурмовиков в высотной застройке в центре города;
- в Часовом Яре начались бои за главный укрепрайон ВСУ на территории Часовоярского огнеупорного комбината. Продвижение в Октябрьском районе города составило 2 км;
- на Покровском направлении ВС России расширяют зону контроля у Юрьевки и Новоалексеевки;
- на Кураховском направлении в западной части Новой Ильинки установлен российский флаг, продолжаются накаты по двум направлениям на Берестки;
- с Запорожского фронта поступают сведения об атаках наших войск в районе Малой Токмачки и севернее Нестерянки. ВС России стараются взломать оборону ВСУ и создать условия для охвата Орехова с запада и востока. Идут бои в районе Гуляйполя.
Готовящийся визит Путина в Индию говорит о неудаче попыток Запада изолировать Россию, признает Блумберг.
Байден одобрил поставки на Украину противопехотных мин, сообщила The Washington Post.
Запад пытается использовать Украину для нанесения стратегического поражения России, заявил РИА Новости Песков, говоря о разрешении Киеву на удары вглубь российской территории. Он также добавил, что западные страны, разрешая Киеву удары дальнобойным оружием по территории РФ, еще больше вовлекаются в конфликт на Украине.
Объем поставок нефти из России в КНР в январе — октябре вырос на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 90,4 млн тонн, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.
Подробнее о российской нефти - в материале "С союзниками так не поступают": Сийярто раскритиковал Киев за остановку транзита нефти на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаКиевАндрей МарочкоВладимир ПутинДжо БайденВооруженные силы Украины
 
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