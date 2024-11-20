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Главное за ночь 20 ноября

Главное за ночь 20 ноября - 20.11.2024 Украина.ру

Главное за ночь 20 ноября

ПВО за минувшую ночь уничтожила и перехватила 44 украинских беспилотника над девятью российскими регионами: 20 – над Новгородской областью, пять - над Курской,... Украина.ру, 20.11.2024

2024-11-20T08:09

2024-11-20T08:09

2024-11-20T08:09

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ПВО за минувшую ночь уничтожила и перехватила 44 украинских беспилотника над девятью российскими регионами: 20 – над Новгородской областью, пять - над Курской, четыре – над Орловской, по три сбито над Белгородской, Тульской и Тверской областями, по два - над Брянской, Московской и Смоленской областями, сообщает Минобороны РФ.Около десятка солдат ВСУ бежали с позиций у Копанки Харьковской области после ударов сил РФ. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.Обстановку на фронтах сообщает ТГ-канал "Два майора":- в Курской области группировка войск "Север" продолжает продвижение в районе н.п. Нижний Клин и Дарьино, а также проводят зачистку в Ольговском лесу. В ходе зачистки выявлена группа ВСУ в количестве 13 человек, которая пыталась вырваться из окружения. В стрелковом бою уничтожено 2 солдата противника, остальные 11 сдались в плен. Всего в плену находится 472 военнослужащих ВСУ;- в Торецке (Дзержинске) идут постоянные тяжелые бои, Армия России ведет наступление. Каналы противника признают продвижение наших штурмовиков в высотной застройке в центре города;- в Часовом Яре начались бои за главный укрепрайон ВСУ на территории Часовоярского огнеупорного комбината. Продвижение в Октябрьском районе города составило 2 км;- на Покровском направлении ВС России расширяют зону контроля у Юрьевки и Новоалексеевки;- на Кураховском направлении в западной части Новой Ильинки установлен российский флаг, продолжаются накаты по двум направлениям на Берестки;- с Запорожского фронта поступают сведения об атаках наших войск в районе Малой Токмачки и севернее Нестерянки. ВС России стараются взломать оборону ВСУ и создать условия для охвата Орехова с запада и востока. Идут бои в районе Гуляйполя.Готовящийся визит Путина в Индию говорит о неудаче попыток Запада изолировать Россию, признает Блумберг.Байден одобрил поставки на Украину противопехотных мин, сообщила The Washington Post.Запад пытается использовать Украину для нанесения стратегического поражения России, заявил РИА Новости Песков, говоря о разрешении Киеву на удары вглубь российской территории. Он также добавил, что западные страны, разрешая Киеву удары дальнобойным оружием по территории РФ, еще больше вовлекаются в конфликт на Украине.Объем поставок нефти из России в КНР в январе — октябре вырос на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 90,4 млн тонн, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.Подробнее о российской нефти - в материале "С союзниками так не поступают": Сийярто раскритиковал Киев за остановку транзита нефти на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, киев, андрей марочко, владимир путин, джо байден, вооруженные силы украины