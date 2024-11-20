https://ukraina.ru/20241120/1059040717.html

Технику сожгли, солдат убили: Ищенко рассказал, почему у Украины осталась только половина армии

Технику сожгли, солдат убили: Ищенко рассказал, почему у Украины осталась только половина армии - 20.11.2024 Украина.ру

Технику сожгли, солдат убили: Ищенко рассказал, почему у Украины осталась только половина армии

Перед началом СВО у Украины получилось сформировать мотивированную миллионную армию с боевым опытом современной войны, которая два года создавала серьезные трудности ВС РФ. Сейчас от украинской армии осталась только половина. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-11-20T06:15

2024-11-20T06:15

2024-11-20T06:15

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В предыдущие периоды СВО Запад вооружал украинскую армию, которая за восемь лет войны в Донбассе обкатала 800 тысяч человек. Потом к ним добавились 200 тысяч добровольцев, сообщил эксперт.Чтобы создать вторую такую же армию, Украине снова потребуется восемь лет, но времени у них нет. Им надо каждый день отправлять на фронт хотя бы по 5 тысяч человек, сейчас это невозможно, указал обозреватель.Ищенко напомнил, что киевский режим поставил задачу мобилизовать 160 тысяч человек за два месяца. Но ТЦК никогда столько не набирали. Даже когда у них было много добровольцев, они в месяц отправляли на фронт 40-45 тысяч человек. Это были очень хорошие показатели, добавил он."Сейчас эти показатели упали до 20-25 тысяч. А потери выросли до 60 тысяч. Возник большой разрыв между потерями и пополнением, который держится уже полгода. То есть сейчас у Украины осталась половина от этой армии", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Если Украина рухнет до 9 Мая, Европа покажет России кукиш из-за забора на сайте Украина.руО том, почему поставки французских истребителей Mirage 2000-5F не изменят ситуацию на поле боя — в интервью Ксавье Моро: Сырский запер своих солдат в Курахово, а российская пехота бьет ВСУ качеством на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241119/1059014590.html

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