Технику сожгли, солдат убили: Ищенко рассказал, почему у Украины осталась только половина армии - 20.11.2024 Украина.ру
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Технику сожгли, солдат убили: Ищенко рассказал, почему у Украины осталась только половина армии
Технику сожгли, солдат убили: Ищенко рассказал, почему у Украины осталась только половина армии - 20.11.2024 Украина.ру
Технику сожгли, солдат убили: Ищенко рассказал, почему у Украины осталась только половина армии
Перед началом СВО у Украины получилось сформировать мотивированную миллионную армию с боевым опытом современной войны, которая два года создавала серьезные трудности ВС РФ. Сейчас от украинской армии осталась только половина. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-11-20T06:15
2024-11-20T06:15
новости
украина
россия
запад
ростислав ищенко
украинская армия
мобилизация
доброволец
сво
спецоперация
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В предыдущие периоды СВО Запад вооружал украинскую армию, которая за восемь лет войны в Донбассе обкатала 800 тысяч человек. Потом к ним добавились 200 тысяч добровольцев, сообщил эксперт.Чтобы создать вторую такую же армию, Украине снова потребуется восемь лет, но времени у них нет. Им надо каждый день отправлять на фронт хотя бы по 5 тысяч человек, сейчас это невозможно, указал обозреватель.Ищенко напомнил, что киевский режим поставил задачу мобилизовать 160 тысяч человек за два месяца. Но ТЦК никогда столько не набирали. Даже когда у них было много добровольцев, они в месяц отправляли на фронт 40-45 тысяч человек. Это были очень хорошие показатели, добавил он."Сейчас эти показатели упали до 20-25 тысяч. А потери выросли до 60 тысяч. Возник большой разрыв между потерями и пополнением, который держится уже полгода. То есть сейчас у Украины осталась половина от этой армии", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Если Украина рухнет до 9 Мая, Европа покажет России кукиш из-за забора на сайте Украина.руО том, почему поставки французских истребителей Mirage 2000-5F не изменят ситуацию на поле боя — в интервью Ксавье Моро: Сырский запер своих солдат в Курахово, а российская пехота бьет ВСУ качеством на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, запад, ростислав ищенко, украинская армия, мобилизация, доброволец, сво, спецоперация, детали, потери всу, всу
Новости, Украина, Россия, Запад, Ростислав Ищенко, украинская армия, мобилизация, доброволец, СВО, Спецоперация, детали, потери ВСУ, ВСУ

Технику сожгли, солдат убили: Ищенко рассказал, почему у Украины осталась только половина армии

06:15 20.11.2024
 
© AP / Kostiantyn Liberov
- РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© AP / Kostiantyn Liberov
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Перед началом СВО у Украины получилось сформировать мотивированную миллионную армию с боевым опытом современной войны, которая два года создавала серьезные трудности ВС РФ. Сейчас от украинской армии осталась только половина. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
В предыдущие периоды СВО Запад вооружал украинскую армию, которая за восемь лет войны в Донбассе обкатала 800 тысяч человек. Потом к ним добавились 200 тысяч добровольцев, сообщил эксперт.
"У них получилось сформировать мотивированную миллионную армию с боевым опытом современной войны, которая два года создавала нам серьезные трудности. А сейчас ее нет. Технику сожгли, солдат убили", — констатировал Ищенко.
Чтобы создать вторую такую же армию, Украине снова потребуется восемь лет, но времени у них нет. Им надо каждый день отправлять на фронт хотя бы по 5 тысяч человек, сейчас это невозможно, указал обозреватель.
Ищенко напомнил, что киевский режим поставил задачу мобилизовать 160 тысяч человек за два месяца. Но ТЦК никогда столько не набирали. Даже когда у них было много добровольцев, они в месяц отправляли на фронт 40-45 тысяч человек. Это были очень хорошие показатели, добавил он.
"Сейчас эти показатели упали до 20-25 тысяч. А потери выросли до 60 тысяч. Возник большой разрыв между потерями и пополнением, который держится уже полгода. То есть сейчас у Украины осталась половина от этой армии", — констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Если Украина рухнет до 9 Мая, Европа покажет России кукиш из-за забора на сайте Украина.ру
О том, почему поставки французских истребителей Mirage 2000-5F не изменят ситуацию на поле боя — в интервью Ксавье Моро: Сырский запер своих солдат в Курахово, а российская пехота бьет ВСУ качеством на сайте Украина.ру
Роман Алехин интервью
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Роман Алехин: Россия накрыла Мукачево и нашла черниговскую дырку, чтобы отрезать ВСУ пути к отступлениюВозможно, мы не вышибем ВСУ из Курской области быстро. Возможно, многие люди будут праздновать Новый год в ПВР или на съемных квартирах. Возможно, это растянется до весны. Но то, что мы видим на фронте, говорит о том, что дальше они не пройдут
 
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