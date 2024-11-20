Технику сожгли, солдат убили: Ищенко рассказал, почему у Украины осталась только половина армии
© AP / Kostiantyn Liberov
© AP / Kostiantyn Liberov
Перед началом СВО у Украины получилось сформировать мотивированную миллионную армию с боевым опытом современной войны, которая два года создавала серьезные трудности ВС РФ. Сейчас от украинской армии осталась только половина. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
В предыдущие периоды СВО Запад вооружал украинскую армию, которая за восемь лет войны в Донбассе обкатала 800 тысяч человек. Потом к ним добавились 200 тысяч добровольцев, сообщил эксперт.
"У них получилось сформировать мотивированную миллионную армию с боевым опытом современной войны, которая два года создавала нам серьезные трудности. А сейчас ее нет. Технику сожгли, солдат убили", — констатировал Ищенко.
Чтобы создать вторую такую же армию, Украине снова потребуется восемь лет, но времени у них нет. Им надо каждый день отправлять на фронт хотя бы по 5 тысяч человек, сейчас это невозможно, указал обозреватель.
Ищенко напомнил, что киевский режим поставил задачу мобилизовать 160 тысяч человек за два месяца. Но ТЦК никогда столько не набирали. Даже когда у них было много добровольцев, они в месяц отправляли на фронт 40-45 тысяч человек. Это были очень хорошие показатели, добавил он.
"Сейчас эти показатели упали до 20-25 тысяч. А потери выросли до 60 тысяч. Возник большой разрыв между потерями и пополнением, который держится уже полгода. То есть сейчас у Украины осталась половина от этой армии", — констатировал собеседник издания.
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