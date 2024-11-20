Граждане Украины и ФРГ готовили теракт в Калининградской области - ФСБ - 20.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241120/1059054431.html
Граждане Украины и ФРГ готовили теракт в Калининградской области - ФСБ
Граждане Украины и ФРГ готовили теракт в Калининградской области - ФСБ - 20.11.2024 Украина.ру
Граждане Украины и ФРГ готовили теракт в Калининградской области - ФСБ
Компоненты взрывного устройства и задание подрывов на объектах энергетики Калининградской области задержанный гражданин ФРГ Николай Гайдук получил от земляка по Гамбургу, имеющего вид на жительство в Германии украинца Александра Жорова. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ФСБ России.
2024-11-20T10:04
2024-11-20T10:04
новости
германия
украина
калининградская область
владимир зеленский
фсб
сбу
теракт
спецслужба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/17/1056419112_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0bab4914d85425c1a181d5a8f81bddee.jpg
"Установлено, что задание на совершение подрыва и компоненты СВУ Гайдук Н.В. получил от имеющего вид на жительство в Германии гражданина Украины Жорова Александра Анатольевича, 1967 г.р., также проживающего в г. Гамбурге", - сказано в сообщении ФСБ.Гайдук проживал в Гамбурге и был задержан при очередном въезде в Калининградскую область из Польши. При досмотре автомобиля задержанного была изъята жидкая взрывчатка. Целью Гайдука было организовать диверсионную деятельности на объектах энергетики российского эксклава.ФСБ также выяснила причастность Гайдука к устроенному в марте нынешнего года взрыву на газораспределительной станции в Калининграде. Гайдук заявил, что в ноябре 2023 г был завербован Жоровым для совершения диверсий в России.Накануне ФСБ сообщила о причастности СБУ к теракту в Севастополе. Подробности в публикации У подорвавшего автомобиль офицера в Севастополе агента СБУ нашли украинский паспорт - видео Больше новостей в обзоре Жалобы Зеленского, успехи ВС РФ, использование Киева. Главное на Украине на утро 20 ноября
германия
украина
калининградская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/17/1056419112_20:0:1460:1080_1920x0_80_0_0_90e7c2903c1f345e389f5fe0e1f5a52e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, украина, калининградская область, владимир зеленский, фсб, сбу, теракт, спецслужба
Новости, Германия, Украина, Калининградская область, Владимир Зеленский, ФСБ, СБУ, теракт, спецслужба

Граждане Украины и ФРГ готовили теракт в Калининградской области - ФСБ

10:04 20.11.2024
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанк
© ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Компоненты взрывного устройства и задание подрывов на объектах энергетики Калининградской области задержанный гражданин ФРГ Николай Гайдук получил от земляка по Гамбургу, имеющего вид на жительство в Германии украинца Александра Жорова. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ФСБ России.
"Установлено, что задание на совершение подрыва и компоненты СВУ Гайдук Н.В. получил от имеющего вид на жительство в Германии гражданина Украины Жорова Александра Анатольевича, 1967 г.р., также проживающего в г. Гамбурге", - сказано в сообщении ФСБ.
Гайдук проживал в Гамбурге и был задержан при очередном въезде в Калининградскую область из Польши. При досмотре автомобиля задержанного была изъята жидкая взрывчатка. Целью Гайдука было организовать диверсионную деятельности на объектах энергетики российского эксклава.
ФСБ также выяснила причастность Гайдука к устроенному в марте нынешнего года взрыву на газораспределительной станции в Калининграде. Гайдук заявил, что в ноябре 2023 г был завербован Жоровым для совершения диверсий в России.
Накануне ФСБ сообщила о причастности СБУ к теракту в Севастополе. Подробности в публикации У подорвавшего автомобиль офицера в Севастополе агента СБУ нашли украинский паспорт - видео
Больше новостей в обзоре Жалобы Зеленского, успехи ВС РФ, использование Киева. Главное на Украине на утро 20 ноября
 
НовостиГерманияУкраинаКалининградская областьВладимир ЗеленскийФСБСБУтерактспецслужба
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:55Захарова назвала Зеленского "абсолютно конченым наркоманом с огромным стажем"
10:44Forbes: украинский "сезон ATACMS" продлится недолго
10:23Еще одно направление штурма: российский десант высадился на пляже Курахово - СМИ
10:08"Все просто рубят бабки в быструю": выяснилось, сколько украинского в украинских дронах
10:08Удар ВС РФ в Купянске похоронил под завалами командиров ВСУ - Марочко
10:04Граждане Украины и ФРГ готовили теракт в Калининградской области - ФСБ
09:16Ядерная война и конец Украины: Ищенко об опасностях следующего года и о том, что будет дальше
09:00Жалобы Зеленского, успехи ВС РФ, использование Киева. Главное на Украине на утро 20 ноября
08:29260 лет со дня восстановления Малороссийской коллегии. Как Екатерина начинала интеграцию Малороссии
08:09Главное за ночь 20 ноября
07:58Геннадий Подлесный: У России появился идеальный шанс вручить Трампу обездвиженную и обесточенную Украину
07:56Собираются на поклон к Трампу и пугают мятежом военных. Чем занимаются украинские элиты
07:01Ядерный привет: Путин ответил Байдену
07:00Алексей Волынец: Хоббиты Запада боятся воевать, поэтому насчитали тысячи мифических корейцев под Курском
06:49Экономика Украины и война: удары по энергетике, любовь к налогам и экспортные рекорды
06:15Технику сожгли, солдат убили: Ищенко рассказал, почему у Украины осталась только половина армии
06:00Бригады оставляют позиции: эксперт из Франции предположил, зачем ВСУ подорвали дамбу в Курахово
05:53"Ходячий мертвец". Украинские и зарубежные эксперты и политики о судьбе киевского режима
05:30На место убитой прибывала новая рота ВСУ: Ищенко рассказал, почему войскам стало легче обходить города
05:15На этом нельзя воевать: Моро о том, почему отправлять солдат ВСУ в бой на AMX или VAB — это убийство
Лента новостейМолния