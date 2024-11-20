https://ukraina.ru/20241120/1059054431.html

Граждане Украины и ФРГ готовили теракт в Калининградской области - ФСБ

Граждане Украины и ФРГ готовили теракт в Калининградской области - ФСБ - 20.11.2024 Украина.ру

Граждане Украины и ФРГ готовили теракт в Калининградской области - ФСБ

Компоненты взрывного устройства и задание подрывов на объектах энергетики Калининградской области задержанный гражданин ФРГ Николай Гайдук получил от земляка по Гамбургу, имеющего вид на жительство в Германии украинца Александра Жорова. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ФСБ России.

2024-11-20T10:04

2024-11-20T10:04

2024-11-20T10:04

новости

германия

украина

калининградская область

владимир зеленский

фсб

сбу

теракт

спецслужба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/17/1056419112_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0bab4914d85425c1a181d5a8f81bddee.jpg

"Установлено, что задание на совершение подрыва и компоненты СВУ Гайдук Н.В. получил от имеющего вид на жительство в Германии гражданина Украины Жорова Александра Анатольевича, 1967 г.р., также проживающего в г. Гамбурге", - сказано в сообщении ФСБ.Гайдук проживал в Гамбурге и был задержан при очередном въезде в Калининградскую область из Польши. При досмотре автомобиля задержанного была изъята жидкая взрывчатка. Целью Гайдука было организовать диверсионную деятельности на объектах энергетики российского эксклава.ФСБ также выяснила причастность Гайдука к устроенному в марте нынешнего года взрыву на газораспределительной станции в Калининграде. Гайдук заявил, что в ноябре 2023 г был завербован Жоровым для совершения диверсий в России.Накануне ФСБ сообщила о причастности СБУ к теракту в Севастополе. Подробности в публикации У подорвавшего автомобиль офицера в Севастополе агента СБУ нашли украинский паспорт - видео Больше новостей в обзоре Жалобы Зеленского, успехи ВС РФ, использование Киева. Главное на Украине на утро 20 ноября

германия

украина

калининградская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, украина, калининградская область, владимир зеленский, фсб, сбу, теракт, спецслужба