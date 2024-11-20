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Граждане Украины и ФРГ готовили теракт в Калининградской области - ФСБ
Граждане Украины и ФРГ готовили теракт в Калининградской области - ФСБ - 20.11.2024 Украина.ру
Граждане Украины и ФРГ готовили теракт в Калининградской области - ФСБ
Компоненты взрывного устройства и задание подрывов на объектах энергетики Калининградской области задержанный гражданин ФРГ Николай Гайдук получил от земляка по Гамбургу, имеющего вид на жительство в Германии украинца Александра Жорова. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ФСБ России.
2024-11-20T10:04
2024-11-20T10:04
2024-11-20T10:04
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"Установлено, что задание на совершение подрыва и компоненты СВУ Гайдук Н.В. получил от имеющего вид на жительство в Германии гражданина Украины Жорова Александра Анатольевича, 1967 г.р., также проживающего в г. Гамбурге", - сказано в сообщении ФСБ.Гайдук проживал в Гамбурге и был задержан при очередном въезде в Калининградскую область из Польши. При досмотре автомобиля задержанного была изъята жидкая взрывчатка. Целью Гайдука было организовать диверсионную деятельности на объектах энергетики российского эксклава.ФСБ также выяснила причастность Гайдука к устроенному в марте нынешнего года взрыву на газораспределительной станции в Калининграде. Гайдук заявил, что в ноябре 2023 г был завербован Жоровым для совершения диверсий в России.Накануне ФСБ сообщила о причастности СБУ к теракту в Севастополе. Подробности в публикации У подорвавшего автомобиль офицера в Севастополе агента СБУ нашли украинский паспорт - видео Больше новостей в обзоре Жалобы Зеленского, успехи ВС РФ, использование Киева. Главное на Украине на утро 20 ноября
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новости, германия, украина, калининградская область, владимир зеленский, фсб, сбу, теракт, спецслужба
Новости, Германия, Украина, Калининградская область, Владимир Зеленский, ФСБ, СБУ, теракт, спецслужба
Граждане Украины и ФРГ готовили теракт в Калининградской области - ФСБ
Компоненты взрывного устройства и задание подрывов на объектах энергетики Калининградской области задержанный гражданин ФРГ Николай Гайдук получил от земляка по Гамбургу, имеющего вид на жительство в Германии украинца Александра Жорова. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ФСБ России.