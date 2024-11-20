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Украинский депутат рассказал, с чем едет Ермак на переговоры с командой Трампа
Украинский депутат рассказал, с чем едет Ермак на переговоры с командой Трампа - 20.11.2024 Украина.ру
Украинский депутат рассказал, с чем едет Ермак на переговоры с командой Трампа
Глава Офиса президента Украины (ОП) Андрей Ермак со специфической делегацией направляется на переговоры с командой избранного президента США Дональда Трампа. Об этом 20 ноября сообщил в своём телеграм-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский
2024-11-20T11:41
2024-11-20T11:41
2024-11-20T11:41
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Находясь в СИЗО и выезжая на судебные заседания, оппозиционный депутат пристально отслеживает активность главы президентского офиса. Дубинский напомнил, как Ермак и Владимир Зеленский ранее доставляли неприятности Трампу.Он также рассказал о "потужной (с украинского - мощной) команде" Ермака, которая направляется на переговоры с избранным президентом США, который в январе сменит на посту Джозефа Байдена.ОП не комментирует состав отправляющейся в Вашингтон делегации и повестку переговоров. О самом визите сообщила западная пресса, её публикации активно обсуждаются на Украине.Также украинские комментаторы обсуждают выдвиженцев Трампа на высокие должности в Белом доме. В частности, внимание в Киеве привлёк Борис Эпштейн - персона вероятного представителя будущего президента США по Украине. О вероятном назначении сообщила New York Times. Эпштейн позиционируется украинскими националистами как "этнический россиянин" и потенциально опасный для Зеленского "миротворец".* Запрещено в РФ.Тем временем Захарова назвала Зеленского "абсолютно конченым наркоманом с огромным стажемТакже в новостях: Forbes: украинский "сезон ATACMS" продлится недолго
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, сша, украина, вашингтон, дональд трамп, андрей ермак, александр дубинский, сизо, new york times, forbes, сво, военная помощь, международные отношения, международная политика, джо байден
Новости, США, Украина, Вашингтон, Дональд Трамп, Андрей Ермак, Александр Дубинский, СИЗО, New York Times, Forbes, СВО, военная помощь, международные отношения, Международная политика, Джо Байден
Украинский депутат рассказал, с чем едет Ермак на переговоры с командой Трампа
Глава Офиса президента Украины (ОП) Андрей Ермак со специфической делегацией направляется на переговоры с командой избранного президента США Дональда Трампа. Об этом 20 ноября сообщил в своём телеграм-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский
Находясь в СИЗО и выезжая на судебные заседания, оппозиционный депутат пристально отслеживает активность главы президентского офиса. Дубинский напомнил, как Ермак и Владимир Зеленский ранее доставляли неприятности Трампу.
"Смысл поездки, очевидно, в том, чтобы убедить холопов в хороших отношениях с Трампом, и с его командой, которых Величайший с Высочайшим последовательно кинули. В 19-м, 20-м, 23-м, 24-м годах", - заметил Дубинский.
Он также рассказал о "потужной (с украинского - мощной) команде" Ермака, которая направляется на переговоры с избранным президентом США, который в январе сменит на посту Джозефа Байдена.
"Свириденко (уполномоченная главы ОП по самолету), Заривная (уполномоченная главы ОП по шопингу), братья Власюки и Бевз (уполномоченные главы ОП по гей*-клубам)", - сообщил Дубинский.
ОП не комментирует состав отправляющейся в Вашингтон
делегации и повестку переговоров. О самом визите сообщила западная пресса, её публикации активно обсуждаются на Украине.
Также украинские комментаторы обсуждают выдвиженцев Трампа на высокие должности в Белом доме. В частности, внимание в Киеве
привлёк Борис Эпштейн - персона вероятного представителя будущего президента США по Украине.
О вероятном назначении сообщила New York Times
. Эпштейн позиционируется украинскими националистами как "этнический россиянин" и потенциально опасный для Зеленского "миротворец".