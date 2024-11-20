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Украинский депутат рассказал, с чем едет Ермак на переговоры с командой Трампа

Украинский депутат рассказал, с чем едет Ермак на переговоры с командой Трампа - 20.11.2024 Украина.ру

Украинский депутат рассказал, с чем едет Ермак на переговоры с командой Трампа

Глава Офиса президента Украины (ОП) Андрей Ермак со специфической делегацией направляется на переговоры с командой избранного президента США Дональда Трампа. Об этом 20 ноября сообщил в своём телеграм-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский

2024-11-20T11:41

2024-11-20T11:41

2024-11-20T11:41

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Находясь в СИЗО и выезжая на судебные заседания, оппозиционный депутат пристально отслеживает активность главы президентского офиса. Дубинский напомнил, как Ермак и Владимир Зеленский ранее доставляли неприятности Трампу.Он также рассказал о "потужной (с украинского - мощной) команде" Ермака, которая направляется на переговоры с избранным президентом США, который в январе сменит на посту Джозефа Байдена.ОП не комментирует состав отправляющейся в Вашингтон делегации и повестку переговоров. О самом визите сообщила западная пресса, её публикации активно обсуждаются на Украине.Также украинские комментаторы обсуждают выдвиженцев Трампа на высокие должности в Белом доме. В частности, внимание в Киеве привлёк Борис Эпштейн - персона вероятного представителя будущего президента США по Украине. О вероятном назначении сообщила New York Times. Эпштейн позиционируется украинскими националистами как "этнический россиянин" и потенциально опасный для Зеленского "миротворец".* Запрещено в РФ.Тем временем Захарова назвала Зеленского "абсолютно конченым наркоманом с огромным стажемТакже в новостях: Forbes: украинский "сезон ATACMS" продлится недолго

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