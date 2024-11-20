Нарышкин пригрозил странам НАТО за участие в дальнобойных ударах ВСУ по РФ - 20.11.2024 Украина.ру
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Нарышкин пригрозил странам НАТО за участие в дальнобойных ударах ВСУ по РФ
Нарышкин пригрозил странам НАТО за участие в дальнобойных ударах ВСУ по РФ - 20.11.2024 Украина.ру
Нарышкин пригрозил странам НАТО за участие в дальнобойных ударах ВСУ по РФ
Попытки отдельных стран НАТО участвовать в обеспечении дальнобойных ударов ВСУ вглубь России не останутся безнаказанными. Об этом предупредил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу "Национальная оборона"
2024-11-20T10:43
2024-11-20T11:30
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"Попытки отдельных натовских союзников участвовать в обеспечении возможных дальнобойных ударов западным оружием вглубь российской территории не останутся безнаказанными", - сказал Нарышкин.На днях газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров.По данным Министерства обороны РФ, в ночь на вторник ВСУ нанесли удар шестью американскими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Российская ПВО сбила пять ракет, одна была повреждена. Жертв и разрушений нет.Подробнее об ударе - в материале Удары ATACMS по Брянщине, саммит G20, "План стойкости" Зеленского. Итоги 19 ноября на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сергей нарышкин, сша, украина, джо байден, вооруженные силы украины, нато
Новости, Россия, Сергей Нарышкин, США, Украина, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, НАТО

Нарышкин пригрозил странам НАТО за участие в дальнобойных ударах ВСУ по РФ

10:43 20.11.2024 (обновлено: 11:30 20.11.2024)
 
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Президент РФ В. Путин встретился с участниками Общероссийского исторического собрания - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Попытки отдельных стран НАТО участвовать в обеспечении дальнобойных ударов ВСУ вглубь России не останутся безнаказанными. Об этом предупредил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу "Национальная оборона"
"Попытки отдельных натовских союзников участвовать в обеспечении возможных дальнобойных ударов западным оружием вглубь российской территории не останутся безнаказанными", - сказал Нарышкин.
На днях газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров.
По данным Министерства обороны РФ, в ночь на вторник ВСУ нанесли удар шестью американскими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Российская ПВО сбила пять ракет, одна была повреждена. Жертв и разрушений нет.
Подробнее об ударе - в материале Удары ATACMS по Брянщине, саммит G20, "План стойкости" Зеленского. Итоги 19 ноября на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияСергей НарышкинСШАУкраинаДжо БайденВооруженные силы УкраиныНАТО
 
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