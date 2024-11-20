"Все просто рубят бабки в быструю": выяснилось, сколько украинского в украинских дронах - 20.11.2024 Украина.ру
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"Все просто рубят бабки в быструю": выяснилось, сколько украинского в украинских дронах
"Все просто рубят бабки в быструю": выяснилось, сколько украинского в украинских дронах - 20.11.2024 Украина.ру
"Все просто рубят бабки в быструю": выяснилось, сколько украинского в украинских дронах
Слухи о развитии производства дронов на Украине оказались сильно преувеличенными. Об этом 20 ноября сообщает телеграм-канал "Легитимный".
2024-11-20T10:08
2024-11-20T10:08
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По данным телеграм-канала, все украинские дроны состоят на 80% из китайской электроники и комплектующих, на 19% из западных, а доля украинского в них составляет лишь 1%."Фактически украинских дронов не существует. Мы покупаем всё у всех, а сами потом склеиваем это "у себя в гараже". Мы уязвимы от всех, - сказано в публикации. - Плюс мы покупаем это за "валюту", которую нам дают в кредит, но наша экономика от этого получает "крошки".Также отмечено, что цены на электронику и комплектующие за последнее время заметно выросли. Украинский кейс дронов - один из самых коррупционных и на нём причастные делают состояние, отметил телеграм-канал.Накануне стало известно, что Британия и ФРГ закупают дроны для ВСУ. В схеме закупок и поставок участвует также Латвия, которую включили в "дроновую коалицию" контактной группы по милитаризации Украины, созданной США в "формате Рамштайн".Государства НАТО поставляют для ВСУ морские дроны и БПЛА, применяемые в том числе для терактов на территории России. Также поставляются компоненты для сборочных производств беспилотников на территории Украины.Накануне в новостях: Правительство Британии выделило £7,5 млн на БПЛА для ВСУ
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новости, украина, британия, германия, нато, всу, бпла, беспилотники, дроны, латвия, военная помощь, коррупция, сво
Новости, Украина, Британия, Германия, НАТО, ВСУ, БПЛА, беспилотники, дроны, Латвия, военная помощь, коррупция, СВО

"Все просто рубят бабки в быструю": выяснилось, сколько украинского в украинских дронах

10:08 20.11.2024
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Слухи о развитии производства дронов на Украине оказались сильно преувеличенными. Об этом 20 ноября сообщает телеграм-канал "Легитимный".
По данным телеграм-канала, все украинские дроны состоят на 80% из китайской электроники и комплектующих, на 19% из западных, а доля украинского в них составляет лишь 1%.
"Фактически украинских дронов не существует. Мы покупаем всё у всех, а сами потом склеиваем это "у себя в гараже". Мы уязвимы от всех, - сказано в публикации. - Плюс мы покупаем это за "валюту", которую нам дают в кредит, но наша экономика от этого получает "крошки".
Также отмечено, что цены на электронику и комплектующие за последнее время заметно выросли. Украинский кейс дронов - один из самых коррупционных и на нём причастные делают состояние, отметил телеграм-канал.
"Никто ничего не создает и не развивает. Все просто рубят бабки в быструю. Вот для чего многие хотят продлить войну ещё и ещё", - констатировал "Легитимный".
Накануне стало известно, что Британия и ФРГ закупают дроны для ВСУ. В схеме закупок и поставок участвует также Латвия, которую включили в "дроновую коалицию" контактной группы по милитаризации Украины, созданной США в "формате Рамштайн".
Государства НАТО поставляют для ВСУ морские дроны и БПЛА, применяемые в том числе для терактов на территории России. Также поставляются компоненты для сборочных производств беспилотников на территории Украины.
Накануне в новостях: Правительство Британии выделило £7,5 млн на БПЛА для ВСУ
 
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