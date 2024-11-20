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"Все просто рубят бабки в быструю": выяснилось, сколько украинского в украинских дронах

"Все просто рубят бабки в быструю": выяснилось, сколько украинского в украинских дронах - 20.11.2024 Украина.ру

"Все просто рубят бабки в быструю": выяснилось, сколько украинского в украинских дронах

Слухи о развитии производства дронов на Украине оказались сильно преувеличенными. Об этом 20 ноября сообщает телеграм-канал "Легитимный".

2024-11-20T10:08

2024-11-20T10:08

2024-11-20T10:08

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По данным телеграм-канала, все украинские дроны состоят на 80% из китайской электроники и комплектующих, на 19% из западных, а доля украинского в них составляет лишь 1%."Фактически украинских дронов не существует. Мы покупаем всё у всех, а сами потом склеиваем это "у себя в гараже". Мы уязвимы от всех, - сказано в публикации. - Плюс мы покупаем это за "валюту", которую нам дают в кредит, но наша экономика от этого получает "крошки".Также отмечено, что цены на электронику и комплектующие за последнее время заметно выросли. Украинский кейс дронов - один из самых коррупционных и на нём причастные делают состояние, отметил телеграм-канал.Накануне стало известно, что Британия и ФРГ закупают дроны для ВСУ. В схеме закупок и поставок участвует также Латвия, которую включили в "дроновую коалицию" контактной группы по милитаризации Украины, созданной США в "формате Рамштайн".Государства НАТО поставляют для ВСУ морские дроны и БПЛА, применяемые в том числе для терактов на территории России. Также поставляются компоненты для сборочных производств беспилотников на территории Украины.Накануне в новостях: Правительство Британии выделило £7,5 млн на БПЛА для ВСУ

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новости, украина, британия, германия, нато, всу, бпла, беспилотники, дроны, латвия, военная помощь, коррупция, сво