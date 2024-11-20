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"Все просто рубят бабки в быструю": выяснилось, сколько украинского в украинских дронах
"Все просто рубят бабки в быструю": выяснилось, сколько украинского в украинских дронах - 20.11.2024 Украина.ру
"Все просто рубят бабки в быструю": выяснилось, сколько украинского в украинских дронах
Слухи о развитии производства дронов на Украине оказались сильно преувеличенными. Об этом 20 ноября сообщает телеграм-канал "Легитимный".
2024-11-20T10:08
2024-11-20T10:08
2024-11-20T10:08
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По данным телеграм-канала, все украинские дроны состоят на 80% из китайской электроники и комплектующих, на 19% из западных, а доля украинского в них составляет лишь 1%."Фактически украинских дронов не существует. Мы покупаем всё у всех, а сами потом склеиваем это "у себя в гараже". Мы уязвимы от всех, - сказано в публикации. - Плюс мы покупаем это за "валюту", которую нам дают в кредит, но наша экономика от этого получает "крошки".Также отмечено, что цены на электронику и комплектующие за последнее время заметно выросли. Украинский кейс дронов - один из самых коррупционных и на нём причастные делают состояние, отметил телеграм-канал.Накануне стало известно, что Британия и ФРГ закупают дроны для ВСУ. В схеме закупок и поставок участвует также Латвия, которую включили в "дроновую коалицию" контактной группы по милитаризации Украины, созданной США в "формате Рамштайн".Государства НАТО поставляют для ВСУ морские дроны и БПЛА, применяемые в том числе для терактов на территории России. Также поставляются компоненты для сборочных производств беспилотников на территории Украины.Накануне в новостях: Правительство Британии выделило £7,5 млн на БПЛА для ВСУ
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, британия, германия, нато, всу, бпла, беспилотники, дроны, латвия, военная помощь, коррупция, сво
Новости, Украина, Британия, Германия, НАТО, ВСУ, БПЛА, беспилотники, дроны, Латвия, военная помощь, коррупция, СВО
"Все просто рубят бабки в быструю": выяснилось, сколько украинского в украинских дронах
Слухи о развитии производства дронов на Украине оказались сильно преувеличенными. Об этом 20 ноября сообщает телеграм-канал "Легитимный".
По данным телеграм-канала, все украинские дроны состоят на 80% из китайской электроники и комплектующих, на 19% из западных, а доля украинского в них составляет лишь 1%.
"Фактически украинских дронов не существует. Мы покупаем всё у всех, а сами потом склеиваем это "у себя в гараже". Мы уязвимы от всех, - сказано в публикации. - Плюс мы покупаем это за "валюту", которую нам дают в кредит, но наша экономика от этого получает "крошки".
Также отмечено, что цены на электронику и комплектующие за последнее время заметно выросли. Украинский кейс дронов - один из самых коррупционных и на нём причастные делают состояние, отметил телеграм-канал.
"Никто ничего не создает и не развивает. Все просто рубят бабки в быструю. Вот для чего многие хотят продлить войну ещё и ещё", - констатировал "Легитимный".
Накануне стало известно, что Британия
и ФРГ
закупают дроны для ВСУ
. В схеме закупок и поставок участвует также Латвия
, которую включили в "дроновую коалицию" контактной группы по милитаризации Украины, созданной США
в "формате Рамштайн".
Государства НАТО
поставляют для ВСУ морские дроны и БПЛА, применяемые в том числе для терактов на территории России
. Также поставляются компоненты для сборочных производств беспилотников на территории Украины.