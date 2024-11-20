Reuters рассказало о замысле Путина на переговорах с Трампом - 20.11.2024 Украина.ру
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Reuters рассказало о замысле Путина на переговорах с Трампом
Reuters рассказало о замысле Путина на переговорах с Трампом - 20.11.2024 Украина.ру
Reuters рассказало о замысле Путина на переговорах с Трампом
Информагентство Reuters сообщает, что ему якобы известна повестка Кремля на переговорах с избранным президентом США. Об этом 20 ноября сообщается на сайте информагентства.
2024-11-20T12:28
2024-11-20T12:28
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Рассказывая о том, как Владимир Путин видит контуры мирного соглашения с Дональдом Трампом в контексте украинского онфликта, информагенство традиционно сослалось на анонимых источников. В публикации фигурируют "пять нынешних и бывших российских чиновников"."Владимир Путин открыт для обсуждения соглашения о прекращении огня на Украине с Дональдом Трампом, но исключает любые крупные территориальные уступки и настаивает на том, чтобы Киев отказался от амбиций по вступлению в НАТО, сообщили Reuters пять источников, знакомых с мышлением Кремля", - сказано в публикации.Авторы также напомнили о предвыборном обещании Трампа быстро положить конец конфликту на Украине в период, когда успех сопутствует России. Со ссылкой на анонимов изложены варианты территориальных соглашений по районам в зоне СВО."Два источника заявили, что решение уходящего президента США Джо Байдена разрешить Украине запустить американские ракеты ATACMS вглубь России может осложнить и задержать любое урегулирование — и ужесточить требования Москвы, поскольку сторонники жесткой линии настаивают на большей части Украины", - сказано в публикации.Приводятся также слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, который накануне вновь заявил о неприемлемости для Москвы сценария приостановки СВО. Отмечено также, что Трамп не сообщал никаких подробностей о своём миротворческом замысле."Хотя Россия не потерпит вступления Украины в НАТО или присутствия войск НАТО на украинской земле, она открыта для обсуждения гарантий безопасности для Киева, по словам пяти нынешних и бывших чиновников. Другие украинские уступки, на которых может настаивать Кремль, включают согласие Киева ограничить размер своих вооруженных сил и обязательство не ограничивать использование русского языка, сообщили эти люди", - сказано в публикации.Россия контролирует 18% территории Украины, включая весь Крым - 2014 года, 80% Донбасса — Донецкую и Луганскую области, а также более 70% Запорожской и Херсонской областей, чуть менее 3% Харьковской области и часть Николаевской области. В общей сложности Россия контролирует более 110 000 квадратных километров территории, которую информагенство называет украинской. При этом в публикации отмечено, что Украина удерживает (не оккупирует) около 650 квадратных километров российской Курской области.Там также изложены планы президента России в представлении автора публикации о том, как Путин может преподнести соглашение о прекращении огня для граждан своей страны. О принятии решений российским лидером по СВО информагентству якобы рассказали неназванные "10 российских источников, осведомленных о мышлении Кремля".Незадолго до этого, 18 ноября Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции опроверг инсинуации информагентства Bloomberg, цитировавшего анонимов при изложении мифического плана "заморозки" СВО от якобы турецкого президента. Реджеп Тайип Эрдоган не комментировал эту публикацию и на саммите "Большой двадцатки" в Бразилии не представил тот документ, о котором сообщало Bloomberg.Подробности скандала в публикации Турция опровергла "мирный план Эрдогана" от BloombergТем временем Нарышкин пригрозил странам НАТО за участие в дальнобойных ударах ВСУ по РФБольше новостей в обзоре Жалобы Зеленского, успехи ВС РФ, использование Киева. Главное на Украине на утро 20 ноября
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Новости, Россия, Украина, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Эрдоган, НАТО, Reuters, bloomberg, информационная война, СВО, международные отношения, Международная политика, Дмитрий Песков, Джо Байден

Reuters рассказало о замысле Путина на переговорах с Трампом

12:28 20.11.2024
 
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© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Информагентство Reuters сообщает, что ему якобы известна повестка Кремля на переговорах с избранным президентом США. Об этом 20 ноября сообщается на сайте информагентства.
Рассказывая о том, как Владимир Путин видит контуры мирного соглашения с Дональдом Трампом в контексте украинского онфликта, информагенство традиционно сослалось на анонимых источников. В публикации фигурируют "пять нынешних и бывших российских чиновников".
"Владимир Путин открыт для обсуждения соглашения о прекращении огня на Украине с Дональдом Трампом, но исключает любые крупные территориальные уступки и настаивает на том, чтобы Киев отказался от амбиций по вступлению в НАТО, сообщили Reuters пять источников, знакомых с мышлением Кремля", - сказано в публикации.
Авторы также напомнили о предвыборном обещании Трампа быстро положить конец конфликту на Украине в период, когда успех сопутствует России. Со ссылкой на анонимов изложены варианты территориальных соглашений по районам в зоне СВО.
"Два источника заявили, что решение уходящего президента США Джо Байдена разрешить Украине запустить американские ракеты ATACMS вглубь России может осложнить и задержать любое урегулирование — и ужесточить требования Москвы, поскольку сторонники жесткой линии настаивают на большей части Украины", - сказано в публикации.
Приводятся также слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, который накануне вновь заявил о неприемлемости для Москвы сценария приостановки СВО. Отмечено также, что Трамп не сообщал никаких подробностей о своём миротворческом замысле.
"Хотя Россия не потерпит вступления Украины в НАТО или присутствия войск НАТО на украинской земле, она открыта для обсуждения гарантий безопасности для Киева, по словам пяти нынешних и бывших чиновников. Другие украинские уступки, на которых может настаивать Кремль, включают согласие Киева ограничить размер своих вооруженных сил и обязательство не ограничивать использование русского языка, сообщили эти люди", - сказано в публикации.
Россия контролирует 18% территории Украины, включая весь Крым - 2014 года, 80% Донбасса — Донецкую и Луганскую области, а также более 70% Запорожской и Херсонской областей, чуть менее 3% Харьковской области и часть Николаевской области. В общей сложности Россия контролирует более 110 000 квадратных километров территории, которую информагенство называет украинской. При этом в публикации отмечено, что Украина удерживает (не оккупирует) около 650 квадратных километров российской Курской области.
"Жестокая правда: Россия побеждает", - сказано в публикации.
Там также изложены планы президента России в представлении автора публикации о том, как Путин может преподнести соглашение о прекращении огня для граждан своей страны. О принятии решений российским лидером по СВО информагентству якобы рассказали неназванные "10 российских источников, осведомленных о мышлении Кремля".
Незадолго до этого, 18 ноября Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции опроверг инсинуации информагентства Bloomberg, цитировавшего анонимов при изложении мифического плана "заморозки" СВО от якобы турецкого президента. Реджеп Тайип Эрдоган не комментировал эту публикацию и на саммите "Большой двадцатки" в Бразилии не представил тот документ, о котором сообщало Bloomberg.
Подробности скандала в публикации Турция опровергла "мирный план Эрдогана" от Bloomberg
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