Forbes: украинский "сезон ATACMS" продлится недолго - 20.11.2024 Украина.ру
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Forbes: украинский "сезон ATACMS" продлится недолго
Forbes: украинский "сезон ATACMS" продлится недолго - 20.11.2024 Украина.ру
Forbes: украинский "сезон ATACMS" продлится недолго
ВСУ применили дальнобойные американские ракеты ATACMS спустя ровно сутки после того, как в общественном пространстве появились сообщения о том, что президент США снял с Киева вето на такие удары. Однако для Украины "сезон ATACMS" может продлиться недолго. К такому выводу пришли журналисты американского журнала Forbes, пересчитавшие снаряды
2024-11-20T10:44
2024-11-20T10:44
atacms
новости
сша
россия
брянская область
джо байден
сергей лавров
вооруженные силы украины
forbes
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По информации издания, ракеты ATACMS с максимальной дальностью применения до 300 километров уже на исходе у киевского режима, так как ВСУ уже неоднократно их использовала.В статье отмечается, что администрация Байдена пока еще может передавать Украине оружие, однако и у США запас ATACMS истощен - число оставшихся на хранении ракет исчисляется сотнями.И действительно, летом американское издание Politico писало о том, что ракеты ATACMS были переданы Киеву в марте, после чего ВСУ уже несколько раз использовали ATACMS для ударов вглубь российской территории.ВСУ атаковали Крым и приграничные регионы РФ ракетами и авиабомбами. ПВО уничтожила целиВСУ безуспешно атаковали Крымский мост 12 ракетами из СШАВ ночь на 18 ноября в западных СМИ появилась информация о том, что Байден официально разрешил ВСУ использовать поставляемые США ракеты ATACMS дальностью до 300 километров для нанесения ударов по территории России.В ночь на 19 ноября ВСУ ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФВ комментарии ведомства отмечалось, что в результате противоракетного боя расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" сбили пять ракет ATACMS, а шестую - повредили. Ее фрагменты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области. В результате возник пожар, обошлось без жертв и разрушений.Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что удары по Брянской области американскими дальнобойными ракетами ATACMS - это сигнал, что Запад хочет эскалации."Как я могу знать, то что напечатала The New York Times - это правда или попытка прощупать почву? Я не знаю. То, что ATACMS сегодня ночью по Брянской области использовался неоднократно, это, конечно, сигнал о том, что они (Запад - Ред.) хотят эскалации", - сказал Лавров.Еще по теме: Сийярто: Байден сделал финальный "выстрел" в "новую реальность", а попал в демократию.
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atacms, новости, сша, россия, брянская область, джо байден, сергей лавров, вооруженные силы украины, forbes, с-400 «триумф», дальнобойные ракеты
ATACMS, Новости, США, Россия, Брянская область, Джо Байден, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Forbes, С-400 «Триумф», дальнобойные ракеты

Forbes: украинский "сезон ATACMS" продлится недолго

10:44 20.11.2024
 
© Mariusz Burcz/mil.in.ua
© Mariusz Burcz/mil.in.ua
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ВСУ применили дальнобойные американские ракеты ATACMS спустя ровно сутки после того, как в общественном пространстве появились сообщения о том, что президент США снял с Киева вето на такие удары. Однако для Украины "сезон ATACMS" может продлиться недолго. К такому выводу пришли журналисты американского журнала Forbes, пересчитавшие снаряды
По информации издания, ракеты ATACMS с максимальной дальностью применения до 300 километров уже на исходе у киевского режима, так как ВСУ уже неоднократно их использовала.
"Возможно, было всего две поставки ракет 1990-х годов: одна в конце 2023 года и другая в марте. В совокупности эти две поставки могли включать менее 50 ATACMS. За последний год украинская армия провела не менее восьми пусков ATACMS. В большинстве случаев при каждом пуске использовали более одной ракеты", - говорится в материале Forbes.
В статье отмечается, что администрация Байдена пока еще может передавать Украине оружие, однако и у США запас ATACMS истощен - число оставшихся на хранении ракет исчисляется сотнями.
И действительно, летом американское издание Politico писало о том, что ракеты ATACMS были переданы Киеву в марте, после чего ВСУ уже несколько раз использовали ATACMS для ударов вглубь российской территории.
ВСУ атаковали Крым и приграничные регионы РФ ракетами и авиабомбами. ПВО уничтожила цели
ВСУ безуспешно атаковали Крымский мост 12 ракетами из США
В ночь на 18 ноября в западных СМИ появилась информация о том, что Байден официально разрешил ВСУ использовать поставляемые США ракеты ATACMS дальностью до 300 километров для нанесения ударов по территории России.
В ночь на 19 ноября ВСУ ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ
В комментарии ведомства отмечалось, что в результате противоракетного боя расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" сбили пять ракет ATACMS, а шестую - повредили. Ее фрагменты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области. В результате возник пожар, обошлось без жертв и разрушений.
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ВСУ ударили дальнобойными ATACMS по Брянской области - Минобороны РФВ ночь на 19 ноября ВСУ ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ
Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что удары по Брянской области американскими дальнобойными ракетами ATACMS - это сигнал, что Запад хочет эскалации.
"Как я могу знать, то что напечатала The New York Times - это правда или попытка прощупать почву? Я не знаю. То, что ATACMS сегодня ночью по Брянской области использовался неоднократно, это, конечно, сигнал о том, что они (Запад - Ред.) хотят эскалации", - сказал Лавров.
Вчера, 17:32
Лавров ответил, зачем Западу атака ATACMS на Брянскую областьУдары по Брянской области американскими дальнобойными ракетами ATACMS - это сигнал, что Запад хочет эскалации. Такое мнение в интервью после саммита G20 в Рио-де-Жанейро высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Еще по теме: Сийярто: Байден сделал финальный "выстрел" в "новую реальность", а попал в демократию.
 
ATACMSНовостиСШАРоссияБрянская областьДжо БайденСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныForbesС-400 «Триумф»дальнобойные ракеты
 
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