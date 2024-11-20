https://ukraina.ru/20241120/1059060054.html

Хорошая мина при плохой игре: новое решение Байдена по Украине шокировало правозащитников

Хорошая мина при плохой игре: новое решение Байдена по Украине шокировало правозащитников - 20.11.2024 Украина.ру

Хорошая мина при плохой игре: новое решение Байдена по Украине шокировало правозащитников

Похоже, что уходящая администрация Джо Байдена напоследок решила окончательно сбросить маски и ударилась в милитаристский угар. Вслед за разрешением бить дальнобойными ракетами вглубь российской территории, американцы санкционировали поставку Украине противопехотных мин

2024-11-20T12:29

2024-11-20T12:29

2024-11-20T12:29

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украина

сша

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Ради эффективной обороныО решение снабдить Вооруженные силы Украины противопехотными минами сообщила вечером 19 ноября газета Washington Post со ссылкой на несколько официальных неназванных источников.Эти чиновники говорят, что Белый дом крайне обеспокоен усиливающимся натиском российской армии на украинские позиции, поэтому Вашингтон принимает меры, чтобы замедлить это наступление."Когда они (мины – ред.) используются совместно с другими боеприпасами, которые мы уже поставляем Украине, предполагается, что они будут способствовать более эффективной обороне", - приводит издание слова одного из чиновников.Отмечается также, что еще совсем недавно Байден и его окружение не собирались отправлять американские противопехотные мины на Украину, однако помимо успехов РФ, их к этому подтолкнула победа на президентских выборах Дональда Трампа, который выступает за переговоры.Действительно, нынешнее наступление ВС РФ в Донбассе развивается рекордными темпами. В настоящее время идут бои в Курахово, где украинский гарнизон рискует оказаться в окружении, несколько месяцев назад пал Угледар – очередной укрепленный опорный пункт украинской группировки. Армия России предпринимает штурмовые действия и на других направлениях, российские военнослужащие закрепились на окраинах Купянска Харьковской области.В ситуации цунгцванга, Владимир Зеленский таки сумел выпросить у США право наносить удары американскими ракетами вглубь российской территории. Пока до инаугурации Трампа остается ровно два месяца, "хромая утка" Байден решил, что стесняться больше нечего и одобрил поставку киевскому режиму противопехотных мин.Проблема заминированных территорийКак пишет Washington Post, речь идет о минах Claymore ("Клеймор"), чья грустная слава тянется еще со времен войны во Вьетнаме.Со момента окончания вторжения Соединенных Штатов в эту азиатскую страну прошло уже полвека, однако эхо той войны звучит до сих пор. Американцы столь густо нашпиговали вьетнамскую землю минами и бомбами, что ликвидировать последствия этого не могут по сей день.По данным на 2023 год, около 5 млн га вьетнамской территории (почти 17% всей территории страны) загрязнено неразорвавшимися боеприпасами. По оценкам, суммарный вес таких бомб и мин превышает 800 тыс. тонн.По официальной статистике, после окончания войны во Вьетнаме и по настоящее время от детонации боеприпасов погибли 40 тыс. жителей страны, еще 60 тыс. получили ранения, многие из которых дети.Вероятно, что Соединенные Штаты теперь не прочь устроить из Украины второй такой Вьетнам. Проблема эта встала перед этой страной еще в 2014 году, когда начались боевые действия в Донбассе. В последние годы она только усугубилась. Украину называют сейчас чуть ли не самой заминированным государством не только Европы, но и мира."Шокирующее событие"Соединенные Штаты пытаются убедить всех, что мина "Клеймор" не такая уж и страшная. Ее разработали еще в 1950-х гг. и применяют до сих пор.В идеале, она не имеет собственного взрывателя и приводится в действие оператором с пульта управления, когда в зоне ее поражения оказывается противник. На деле мина имеет возможность встраивания в нее натяжного или обрывного взрывателя, поэтому участие оператора становится не нужным.Внутри мина начинена 700 стальными шариками, которые при взрыве разлетаются на расстояние 100 метров на высоту до 2 метров.Американские чиновники, с которыми беседовала Washington Post делают упор на том, что она приводится в действие дистанционно, а при неиспользовании в течение нескольких дней или недель автоматически выходит из строя и будто бы не несет угрозы для мирных жителей.Однако не все эксперты с этим согласны. Издание приводит комментарий заместителя директора отдела кризисов, конфликтов и вооружений правозащитной организации Human Rights Watch Мэри Уэрхэм. По ее словам, такие мины все равно представляют угрозу для мирных граждан, для очищения территории от них нужны сложные мероприятия, их обезвреживание не всегда проводится с необходимой тщательностью.Больше не безрассудное решениеВ конце 1990-х гг. в Оттаве был разработан Договор о запрещении применения, накопления, производства и передачи противопехотных мин и их уничтожении. Украина подписала эту конвенцию в 2005 году, ратификация последовала на следующий год. То есть Киев идет на сознательное нарушение своих обязательств.Соединенные Штаты и Россия этот договор не подписывали. Также среди таких государств Китай, Индия, Пакистан, Саудовская Аравия и другие.При этом США при Бараке Обаме отказались от передачи и использования своих противопехотных мин, за исключением Корейского полуострова, где находится американская военная база. В 2020 году Трамп отменил это решение, а затем такой порядок снова восстановил Джо Байден.Вот что говорил тогда пока еще действующий президент США, критикуя то решение Трампа."Это подвергнет риску ранения большего числа мирных жителей из-за неразорвавшихся мин и не является необходимым с военной точки зрения", - сказал Байден, назвав такой шаг "безрассудным".Исходя из этого можно сделать вывод, что риск ранения большого числа мирных украинцев, жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей для Байдена не значит ровным счетом ничего.Цинизм, с которым действует нынешняя администрация США лишний раз демонстрирует подлинное отношение Вашингтона к международному праву, всем этим декларациям, договорам, а также своим обязательствам. Для победы "демократии" хороши все средства, даже смертоносные мины.Подробнее о том, почему США разрешили Украине применять дальнобойные ракеты по российской территории - в материале издания Украина.ру США разрешили Украине применять дальнобойные ракеты: куда долетят, что будет дальше.

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Павел Котов

эксклюзив, украина, сша, джо байден, мины, россия