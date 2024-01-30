Эксперт о том, как армия РФ перемалывает три бригады морпехов в Крынках и уничтожает арсеналы ВСУ - 30.01.2024 Украина.ру
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Эксперт о том, как армия РФ перемалывает три бригады морпехов в Крынках и уничтожает арсеналы ВСУ
Эксперт о том, как армия РФ перемалывает три бригады морпехов в Крынках и уничтожает арсеналы ВСУ - 30.01.2024 Украина.ру
Эксперт о том, как армия РФ перемалывает три бригады морпехов в Крынках и уничтожает арсеналы ВСУ
Российским военным надо уничтожать не только украинскую артиллерию, но и системы ПВО. Для огневого прикрытия Крынок противник тратит гораздо больше боеприпасов, которых не хватает на других участки фронта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-01-30T03:15
2024-01-30T03:15
новости
россия
херсонская область
украина
всу
артиллерия
снаряды
боеприпасы
пво
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Сейчас ВС РФ используют в пять раз больше артиллерийских снарядов, чем Украина. Так, для огневого прикрытия Крынок противник тратит гораздо больше боеприпасов, которых ему не хватает на других участки фронта, рассказал эксперт.Но с Крынками российским военным нужно проявлять осторожность. Чтобы избежать крупных потерь, ВС РФ надо ликвидировать украинскую артиллерию и системы ПВО. Это даст возможность чаще наносить удары по позициям ВСУ планирующими бомбами, добавил он.Напомню, что ВСУ перебросили на удержание плацдарма в Крынках три бригады морпехов. Это очень хорошо подготовленные воинские части. Их постепенно уничтожают ВС РФ, тем самым лишая противника мощного кулака, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240128/1052947332.html
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новости, россия, херсонская область, украина, всу, артиллерия, снаряды, боеприпасы, пво, вс рф, бои, плацдарм
Новости, Россия, Херсонская область, Украина, ВСУ, артиллерия, снаряды, боеприпасы, ПВО, ВС РФ, бои, плацдарм

Эксперт о том, как армия РФ перемалывает три бригады морпехов в Крынках и уничтожает арсеналы ВСУ

03:15 30.01.2024
 
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Российским военным надо уничтожать не только украинскую артиллерию, но и системы ПВО. Для огневого прикрытия Крынок противник тратит гораздо больше боеприпасов, которых не хватает на других участки фронта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Сейчас ВС РФ используют в пять раз больше артиллерийских снарядов, чем Украина. Так, для огневого прикрытия Крынок противник тратит гораздо больше боеприпасов, которых ему не хватает на других участки фронта, рассказал эксперт.
Но с Крынками российским военным нужно проявлять осторожность. Чтобы избежать крупных потерь, ВС РФ надо ликвидировать украинскую артиллерию и системы ПВО. Это даст возможность чаще наносить удары по позициям ВСУ планирующими бомбами, добавил он.
"В целом мы ее (украинскую ПВО. - Ред.) выбиваем. По некоторым данным, мы уничтожили 50% украинской системы ПВО. Эту работу надо продолжать, чтобы мы могли ликвидировать военно-промышленные объекты киевского режима. Это наша важнейшая задача", - подчеркнул Евсеев.
Напомню, что ВСУ перебросили на удержание плацдарма в Крынках три бригады морпехов. Это очень хорошо подготовленные воинские части. Их постепенно уничтожают ВС РФ, тем самым лишая противника мощного кулака, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Командир роты мотострелков Француз
28 января, 18:17
Командир роты мотострелков Француз: Война не спорт, никаких белых флагов, главное — победа, а не участиеФранцузу (это позывной) 32 года, близок к возрасту пророка, отдавшего жизнь за правду. Он — командир мотострелковой роты, постоянно находится на ЛБС (линии боестолкновений), у него два высших образования — юридическое и системное программирование. И как у всех здесь ничем не преодолимая вера в нашу Победу. С большой буквы
 
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