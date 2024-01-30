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Эксперт о том, как армия РФ перемалывает три бригады морпехов в Крынках и уничтожает арсеналы ВСУ

Эксперт о том, как армия РФ перемалывает три бригады морпехов в Крынках и уничтожает арсеналы ВСУ - 30.01.2024 Украина.ру

Эксперт о том, как армия РФ перемалывает три бригады морпехов в Крынках и уничтожает арсеналы ВСУ

Российским военным надо уничтожать не только украинскую артиллерию, но и системы ПВО. Для огневого прикрытия Крынок противник тратит гораздо больше боеприпасов, которых не хватает на других участки фронта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-01-30T03:15

2024-01-30T03:15

2024-01-30T03:15

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Сейчас ВС РФ используют в пять раз больше артиллерийских снарядов, чем Украина. Так, для огневого прикрытия Крынок противник тратит гораздо больше боеприпасов, которых ему не хватает на других участки фронта, рассказал эксперт.Но с Крынками российским военным нужно проявлять осторожность. Чтобы избежать крупных потерь, ВС РФ надо ликвидировать украинскую артиллерию и системы ПВО. Это даст возможность чаще наносить удары по позициям ВСУ планирующими бомбами, добавил он.Напомню, что ВСУ перебросили на удержание плацдарма в Крынках три бригады морпехов. Это очень хорошо подготовленные воинские части. Их постепенно уничтожают ВС РФ, тем самым лишая противника мощного кулака, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240128/1052947332.html

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