Эксперт о том, как армия РФ перемалывает три бригады морпехов в Крынках и уничтожает арсеналы ВСУ
Российским военным надо уничтожать не только украинскую артиллерию, но и системы ПВО. Для огневого прикрытия Крынок противник тратит гораздо больше боеприпасов, которых не хватает на других участки фронта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Сейчас ВС РФ используют в пять раз больше артиллерийских снарядов, чем Украина. Так, для огневого прикрытия Крынок противник тратит гораздо больше боеприпасов, которых ему не хватает на других участки фронта, рассказал эксперт.
Но с Крынками российским военным нужно проявлять осторожность. Чтобы избежать крупных потерь, ВС РФ надо ликвидировать украинскую артиллерию и системы ПВО. Это даст возможность чаще наносить удары по позициям ВСУ планирующими бомбами, добавил он.
"В целом мы ее (украинскую ПВО. - Ред.) выбиваем. По некоторым данным, мы уничтожили 50% украинской системы ПВО. Эту работу надо продолжать, чтобы мы могли ликвидировать военно-промышленные объекты киевского режима. Это наша важнейшая задача", - подчеркнул Евсеев.
Напомню, что ВСУ перебросили на удержание плацдарма в Крынках три бригады морпехов. Это очень хорошо подготовленные воинские части. Их постепенно уничтожают ВС РФ, тем самым лишая противника мощного кулака, резюмировал собеседник издания.
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