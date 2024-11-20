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Как потушить горячие головы на Западе? О ядерной доктрине и ударах вглубь России - Стариков
Как потушить горячие головы на Западе? О ядерной доктрине и ударах вглубь России - Стариков - 20.11.2024 Украина.ру
Как потушить горячие головы на Западе? О ядерной доктрине и ударах вглубь России - Стариков
Писатель, публицист, член президиума Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру проанализировал ядерную доктрину России, а также рассказал об итогах саммита G20 и о последствиях госпереворота в Абхазии
2024-11-20T13:23
2024-11-20T13:23
2024-11-20T13:23
видео
иран
сша
европа
тегеран
беспорядки
война
абхазия
саммит
g20
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00:27 - О новой ядерной доктрине России; 04:42 - О пункте доктрины про целостность территорий; 05:52 - Есть ли у США понимание неотвратимости последствий? 06:40 - Об итогах саммита G20; 09:00 - Для чего существует саммит G20? 10:55 - О вероятности ядерной сделки между Ираном и Европой; 13:56 - О требовании Ирана компенсаций от США; 15:15 - Какой сигнал Тегеран передаёт США? 16:00 - О новом витке беспорядков в Абхазии; 18:27 - О последствиях переворота в Абхазии.
иран
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Как потушить горячие головы на Западе? О ядерной доктрине и ударах вглубь России - Стариков
Писатель, публицист, член президиума Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру проанализировал ядерную доктрину России, а также рассказал об итогах саммита G20 и о последствиях госпереворота в Абхазии
00:27 - О новой ядерной доктрине России;
04:42 - О пункте доктрины про целостность территорий;
05:52 - Есть ли у США понимание неотвратимости последствий?
06:40 - Об итогах саммита G20;
09:00 - Для чего существует саммит G20?
10:55 - О вероятности ядерной сделки между Ираном и Европой;
13:56 - О требовании Ирана компенсаций от США;
15:15 - Какой сигнал Тегеран передаёт США?
16:00 - О новом витке беспорядков в Абхазии;
18:27 - О последствиях переворота в Абхазии.