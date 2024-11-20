https://ukraina.ru/20241120/1059065681.html

Как потушить горячие головы на Западе? О ядерной доктрине и ударах вглубь России - Стариков

Как потушить горячие головы на Западе? О ядерной доктрине и ударах вглубь России - Стариков - 20.11.2024 Украина.ру

Как потушить горячие головы на Западе? О ядерной доктрине и ударах вглубь России - Стариков

Писатель, публицист, член президиума Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру проанализировал ядерную доктрину России, а также рассказал об итогах саммита G20 и о последствиях госпереворота в Абхазии

2024-11-20T13:23

2024-11-20T13:23

2024-11-20T13:23

видео

иран

сша

европа

тегеран

беспорядки

война

абхазия

саммит

g20

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059065118_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e49781382f1d8f6a1fafca3580100a9b.jpg

00:27 - О новой ядерной доктрине России; 04:42 - О пункте доктрины про целостность территорий; 05:52 - Есть ли у США понимание неотвратимости последствий? 06:40 - Об итогах саммита G20; 09:00 - Для чего существует саммит G20? 10:55 - О вероятности ядерной сделки между Ираном и Европой; 13:56 - О требовании Ирана компенсаций от США; 15:15 - Какой сигнал Тегеран передаёт США? 16:00 - О новом витке беспорядков в Абхазии; 18:27 - О последствиях переворота в Абхазии.

иран

сша

европа

тегеран

абхазия

индия

бразилия

рим

грузия

германия

франция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, иран, сша, европа, тегеран , беспорядки, война, абхазия, саммит, g20, ядерная война, ядерная безопасность, территория, владимир путин, указ, брикс, индия, ядерное оружие, эммануэль макрон, олаф шольц, бразилия, рим, дональд трамп, сво, спецоперация, грузия, холодная война, ракеты, германия, франция, видео