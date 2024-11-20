Чиновник из Якутии отправился добровольцем на СВО
© Дьулустаан Сергеев/ ЯСИА
© Дьулустаан Сергеев/ ЯСИА
Глава села Хомустаах Лев Новгородов отправился в зону проведения специальной военной операции. Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба администрации Намского района Якутии
Как утверждает источник, Новгородов заключил контракт на полгода, присоединившись к якутскому добровольческому отряду "Боотур".
"Каждый человек любит свою родину. Судьба родной земли — наша общая судьба. Я твердо убежден, что должен исполнить свой долг перед родиной, — заявил глава села.
© Тelegram-канал администрации Намского района РС(Я)
© Тelegram-канал администрации Намского района РС(Я)
Ранее добровольцами на СВО ушли четыре главы района из Якутии и председатель якутского отделения партии "Единая Россия".
В прошлом месяце военный врач Игорь Дягилев, который отправился добровольцем-медиком на СВО, был назначен заместителем председателя правительства Коми.
За время службы он был награжден орденом Мужества, медалями "За взятие Авдеевки", "За участие в специальной военной операции", "За верность долгу". На новой должности Дягилев будет курировать здравоохранение, молодежную политику, физкультуру и спорт.
30 октября, 14:31Экс-министр здравоохранения Коми получил новую должность после медицинской службы на СВОВоенный врач Игорь Дягилев, который в прошлом году отправился добровольцем-медиком на СВО, назначен заместителем председателя правительства Коми. Соответствующее решение принял глава региона Владимир Уйба
В начале октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что работу в органах власти в рамках программы "Время героев" получили сразу несколько бойцов СВО.
Председателя Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Артема Жогу президент назначил своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе. Другие участники программы получили назначения в Росавиации и госкорпорации "Росатом", комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга, а также в правительствах Калужской, Московской, Сахалинской областей.
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