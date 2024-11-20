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Чиновник из Якутии отправился добровольцем на СВО

Чиновник из Якутии отправился добровольцем на СВО - 20.11.2024 Украина.ру

Чиновник из Якутии отправился добровольцем на СВО

Глава села Хомустаах Лев Новгородов отправился в зону проведения специальной военной операции. Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба администрации Намского района Якутии

2024-11-20T13:19

2024-11-20T13:19

2024-11-20T13:19

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Как утверждает источник, Новгородов заключил контракт на полгода, присоединившись к якутскому добровольческому отряду "Боотур".Ранее добровольцами на СВО ушли четыре главы района из Якутии и председатель якутского отделения партии "Единая Россия".В прошлом месяце военный врач Игорь Дягилев, который отправился добровольцем-медиком на СВО, был назначен заместителем председателя правительства Коми.За время службы он был награжден орденом Мужества, медалями "За взятие Авдеевки", "За участие в специальной военной операции", "За верность долгу". На новой должности Дягилев будет курировать здравоохранение, молодежную политику, физкультуру и спорт.В начале октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что работу в органах власти в рамках программы "Время героев" получили сразу несколько бойцов СВО.Председателя Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Артема Жогу президент назначил своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе. Другие участники программы получили назначения в Росавиации и госкорпорации "Росатом", комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга, а также в правительствах Калужской, Московской, Сахалинской областей.Похожие новости: Несколько участников СВО получили работу в администрации президента

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новости, единая россия, сво, доброволец, якутия