Почему Украина поддерживает терроризм в Африке и как этому противостоять? Наш репортаж из Сочи - 20.11.2024 Украина.ру
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Почему Украина поддерживает терроризм в Африке и как этому противостоять? Наш репортаж из Сочи
Почему Украина поддерживает терроризм в Африке и как этому противостоять? Наш репортаж из Сочи - 20.11.2024 Украина.ру
Почему Украина поддерживает терроризм в Африке и как этому противостоять? Наш репортаж из Сочи
На площадке Университета "Сириус" федеральной территории "Сириус" состоялась первая министерская конференция Форума партнёрства Россия – Африка. На мероприятии... Украина.ру, 20.11.2024
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На площадке Университета "Сириус" федеральной территории "Сириус" состоялась первая министерская конференция Форума партнёрства Россия – Африка. На мероприятии побывала съёмочная группа мультимедийного издания Украина.ру. В нашем видеосюжете отражены основные заявления министров иностранных дел и представителей стран-партнёров о важности сотрудничества в условиях турбулентного времени и террористической опасности в мире. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, россия, африка, сочи, владимир путин, мвф, мид, сво, украина.ру, сергей лавров, украина, торговля, промышленность, дипломатия, международные отношения, саммит "россия-африка", видео
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Почему Украина поддерживает терроризм в Африке и как этому противостоять? Наш репортаж из Сочи

13:11 20.11.2024
 
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На площадке Университета "Сириус" федеральной территории "Сириус" состоялась первая министерская конференция Форума партнёрства Россия – Африка. На мероприятии побывала съёмочная группа мультимедийного издания Украина.ру.
В нашем видеосюжете отражены основные заявления министров иностранных дел и представителей стран-партнёров о важности сотрудничества в условиях турбулентного времени и террористической опасности в мире.
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