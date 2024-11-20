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Почему Украина поддерживает терроризм в Африке и как этому противостоять? Наш репортаж из Сочи
Почему Украина поддерживает терроризм в Африке и как этому противостоять? Наш репортаж из Сочи - 20.11.2024 Украина.ру
Почему Украина поддерживает терроризм в Африке и как этому противостоять? Наш репортаж из Сочи
На площадке Университета "Сириус" федеральной территории "Сириус" состоялась первая министерская конференция Форума партнёрства Россия – Африка. На мероприятии... Украина.ру, 20.11.2024
2024-11-20T13:11
2024-11-20T13:11
2024-11-20T13:11
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На площадке Университета "Сириус" федеральной территории "Сириус" состоялась первая министерская конференция Форума партнёрства Россия – Африка. На мероприятии побывала съёмочная группа мультимедийного издания Украина.ру. В нашем видеосюжете отражены основные заявления министров иностранных дел и представителей стран-партнёров о важности сотрудничества в условиях турбулентного времени и террористической опасности в мире. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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Почему Украина поддерживает терроризм в Африке и как этому противостоять? Наш репортаж из Сочи
На площадке Университета "Сириус" федеральной территории "Сириус" состоялась первая министерская конференция Форума партнёрства Россия – Африка. На мероприятии побывала съёмочная группа мультимедийного издания Украина.ру.
В нашем видеосюжете отражены основные заявления министров иностранных дел и представителей стран-партнёров о важности сотрудничества в условиях турбулентного времени и террористической опасности в мире.
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