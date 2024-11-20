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Песков прокомментировал информацию о поставках Киеву противопехотных мин

Песков прокомментировал информацию о поставках Киеву противопехотных мин - 20.11.2024 Украина.ру

Песков прокомментировал информацию о поставках Киеву противопехотных мин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам информацию газеты The Washington Post о том, что президент США Джо Байден разрешил поставки Украине противопехотных мин

2024-11-20T13:17

2024-11-20T13:17

2024-11-20T13:17

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"Трудно сказать, насколько это соответствует действительности. Но в целом, если исходить из тенденции, которую демонстрирует уходящая администрация США, то они полностью привержены продолжению войны на Украине... Вчерашнее решение по ракетам и ударам по нашим территориям. Возможно, и решение по этим минам ", - сказал он.На днях газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров.По данным Министерства обороны РФ, в ночь на вторник ВСУ нанесли удар шестью американскими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Российская ПВО сбила пять ракет, одна была повреждена. Жертв и разрушений нет.Подробнее об ударе - в материале Удары ATACMS по Брянщине, саммит G20, "План стойкости" Зеленского. Итоги 19 ноября на сайте Украина.ру.

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новости, россия, джо байден, дмитрий песков, украина, сша, ес, мины