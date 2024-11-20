https://ukraina.ru/20241120/1059063297.html
Песков прокомментировал информацию о поставках Киеву противопехотных мин
Песков прокомментировал информацию о поставках Киеву противопехотных мин - 20.11.2024 Украина.ру
Песков прокомментировал информацию о поставках Киеву противопехотных мин
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам информацию газеты The Washington Post о том, что президент США Джо Байден разрешил поставки Украине противопехотных мин
2024-11-20T13:17
2024-11-20T13:17
2024-11-20T13:17
новости
россия
джо байден
дмитрий песков
украина
сша
ес
мины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/19/1056467654_0:137:3071:1864_1920x0_80_0_0_94becdf2a7d7e96bf953f2371124fa7e.jpg
"Трудно сказать, насколько это соответствует действительности. Но в целом, если исходить из тенденции, которую демонстрирует уходящая администрация США, то они полностью привержены продолжению войны на Украине... Вчерашнее решение по ракетам и ударам по нашим территориям. Возможно, и решение по этим минам ", - сказал он.На днях газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров.По данным Министерства обороны РФ, в ночь на вторник ВСУ нанесли удар шестью американскими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Российская ПВО сбила пять ракет, одна была повреждена. Жертв и разрушений нет.Подробнее об ударе - в материале Удары ATACMS по Брянщине, саммит G20, "План стойкости" Зеленского. Итоги 19 ноября на сайте Украина.ру.
россия
украина
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/19/1056467654_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_cf58c8d52c06101eb15e2e9ef10328b6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, джо байден, дмитрий песков, украина, сша, ес, мины
Новости, Россия, Джо Байден, Дмитрий Песков, Украина, США, ЕС, мины
Песков прокомментировал информацию о поставках Киеву противопехотных мин
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам информацию газеты The Washington Post о том, что президент США Джо Байден разрешил поставки Украине противопехотных мин
"Трудно сказать, насколько это соответствует действительности. Но в целом, если исходить из тенденции, которую демонстрирует уходящая администрация США, то они полностью привержены продолжению войны на Украине... Вчерашнее решение по ракетам и ударам по нашим территориям. Возможно, и решение по этим минам ", - сказал он.
На днях газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров.
По данным Министерства обороны РФ, в ночь на вторник ВСУ
нанесли удар шестью американскими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области
. Российская ПВО сбила пять ракет, одна была повреждена. Жертв и разрушений нет.