https://ukraina.ru/20241120/1059062063.html

"Судя по всему, центр города за ВС РФ": СМИ сообщили об успехе ВС РФ в Торецке

"Судя по всему, центр города за ВС РФ": СМИ сообщили об успехе ВС РФ в Торецке - 20.11.2024 Украина.ру

"Судя по всему, центр города за ВС РФ": СМИ сообщили об успехе ВС РФ в Торецке

Подразделения ВС РФ оттеснили ВСУ на северо-запад Торецка (Дзержинска) и зашли в частный сектор в районе стадиона "Авангард". Итог - сам спорткомплекс и крупнейший в городе Дом культуры "Украина" оказались под контролем российских сил. Об этом 20 ноября сообщил телеграм-канал "Военная хроника"

2024-11-20T12:41

2024-11-20T12:41

2024-11-20T12:41

новости

дзержинск (торецк)

курахово

часов яр

алексей живов

алексей марочко

вс рф

вооруженные силы украины

украина.ру

продвижение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/12/1058988333_0:187:2974:1861_1920x0_80_0_0_ad65bd7e2b3321d6b76e5830ce3a6895.jpg.webp

Накануне аналитический ресурс DeepState, работающий на Главное управление разведки (ГУР) опубликовал информацию о том, что российские войска продвинулись в населенных пунктах Калиновка, Торецк (Дзержинск), Курахово, Берестка и вблизи Часова Яра.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Алексей Живов отметил, что противник еще сохраняет довольно высокую боеспособность и цепляются зубами за Торецк (Дзержинск) и Часов Яр. Поэтому ВС РФ приходится в прямом смысле выгрызать оборону ВСУ на этом участке фронта.ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское и Степановка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Еще по теме: ВС РФ закрепились в центре Часова Яра - Марочко.

https://ukraina.ru/20241119/1059025438.html

https://ukraina.ru/20241113/1058852621.html

https://ukraina.ru/20241120/1059056793.html

https://ukraina.ru/20241120/1059054772.html

дзержинск (торецк)

курахово

часов яр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дзержинск (торецк), курахово, часов яр, алексей живов, алексей марочко, вс рф, вооруженные силы украины, украина.ру, продвижение