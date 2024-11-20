"Судя по всему, центр города за ВС РФ": СМИ сообщили об успехе ВС РФ в Торецке - 20.11.2024 Украина.ру
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"Судя по всему, центр города за ВС РФ": СМИ сообщили об успехе ВС РФ в Торецке
"Судя по всему, центр города за ВС РФ": СМИ сообщили об успехе ВС РФ в Торецке - 20.11.2024 Украина.ру
"Судя по всему, центр города за ВС РФ": СМИ сообщили об успехе ВС РФ в Торецке
Подразделения ВС РФ оттеснили ВСУ на северо-запад Торецка (Дзержинска) и зашли в частный сектор в районе стадиона "Авангард". Итог - сам спорткомплекс и крупнейший в городе Дом культуры "Украина" оказались под контролем российских сил. Об этом 20 ноября сообщил телеграм-канал "Военная хроника"
2024-11-20T12:41
2024-11-20T12:41
новости
дзержинск (торецк)
курахово
часов яр
алексей живов
алексей марочко
вс рф
вооруженные силы украины
украина.ру
продвижение
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Накануне аналитический ресурс DeepState, работающий на Главное управление разведки (ГУР) опубликовал информацию о том, что российские войска продвинулись в населенных пунктах Калиновка, Торецк (Дзержинск), Курахово, Берестка и вблизи Часова Яра.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Алексей Живов отметил, что противник еще сохраняет довольно высокую боеспособность и цепляются зубами за Торецк (Дзержинск) и Часов Яр. Поэтому ВС РФ приходится в прямом смысле выгрызать оборону ВСУ на этом участке фронта.ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское и Степановка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Еще по теме: ВС РФ закрепились в центре Часова Яра - Марочко.
https://ukraina.ru/20241119/1059025438.html
https://ukraina.ru/20241113/1058852621.html
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новости, дзержинск (торецк), курахово, часов яр, алексей живов, алексей марочко, вс рф, вооруженные силы украины, украина.ру, продвижение
Новости, Дзержинск (Торецк), Курахово, Часов Яр, Алексей Живов, Алексей Марочко, ВС РФ, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, продвижение

"Судя по всему, центр города за ВС РФ": СМИ сообщили об успехе ВС РФ в Торецке

12:41 20.11.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРазминирование Селидово в ДНР 91-м инженерно-саперным полком группировки войск "Центр"
Разминирование Селидово в ДНР 91-м инженерно-саперным полком группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Подразделения ВС РФ оттеснили ВСУ на северо-запад Торецка (Дзержинска) и зашли в частный сектор в районе стадиона "Авангард". Итог - сам спорткомплекс и крупнейший в городе Дом культуры "Украина" оказались под контролем российских сил. Об этом 20 ноября сообщил телеграм-канал "Военная хроника"
"Судя по всему, центр города за ВС РФ", - говорится в публикации канала.
Накануне аналитический ресурс DeepState, работающий на Главное управление разведки (ГУР) опубликовал информацию о том, что российские войска продвинулись в населенных пунктах Калиновка, Торецк (Дзержинск), Курахово, Берестка и вблизи Часова Яра.
Разминирование Селидово в ДНР 91-м инженерно-саперным полком группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Вчера, 10:56
Торецк, Курахово и Часов Яр: DeepState уточнил информацию по продвижению ВС РФРоссийские войска продвинулись в населенных пунктах Калиновка, Торецк (Дзержинск), Курахово, Берестка и вблизи Часова Яра. Об этом сообщает аналитический ресурс DeepState, работающий на Главное управление разведки (ГУР)
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Алексей Живов отметил, что противник еще сохраняет довольно высокую боеспособность и цепляются зубами за Торецк (Дзержинск) и Часов Яр. Поэтому ВС РФ приходится в прямом смысле выгрызать оборону ВСУ на этом участке фронта.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
13 ноября, 05:45
Алексей Живов: ВСУ несут большие потери под Курском, но еще цепляются зубами за Торецк и Часов ЯрВраг несет тяжелые потери в Курской области, ВС РФ выдавливают ВСУ все дальше и дальше к границе. Пока противник еще сохраняет довольно высокую боеспособность и цепляются зубами за Торецк (Дзержинск) и Часов Яр. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный обозреватель и волонтер Алексей Живов
ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское и Степановка.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
- РИА Новости, 1920, 20.11.2024
10:23
Еще одно направление штурма: российский десант высадился на пляже Курахово - СМИРоссийские военные пересекли Кураховское водохранилище с севера на юг и высадили десант на пляже Курахово. Таким образом, силы ВС РФ добавили к штурму города еще одно направление. Об этом сообщает "Российская газета"
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
10:08
Удар ВС РФ в Купянске похоронил под завалами командиров ВСУ - МарочкоРоссийские военные уничтожили защищенный командный пункт ВСУ в подвале многоквартирного дома в Купянске Харьковской области. Об этом 20 ноября в своем телеграм-канале сообщил подполковник народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко
Еще по теме: ВС РФ закрепились в центре Часова Яра - Марочко.
 
НовостиДзержинск (Торецк)КураховоЧасов ЯрАлексей ЖивовАлексей МарочкоВС РФВооруженные силы УкраиныУкраина.рупродвижение
 
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