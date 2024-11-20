Зарабатывает на "зерновом коридоре" и отплывает от украинского "Титаника". Чем занят Алексей Данилов - 20.11.2024 Украина.ру
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Зарабатывает на "зерновом коридоре" и отплывает от украинского "Титаника". Чем занят Алексей Данилов
Зарабатывает на "зерновом коридоре" и отплывает от украинского "Титаника". Чем занят Алексей Данилов - 20.11.2024 Украина.ру
Зарабатывает на "зерновом коридоре" и отплывает от украинского "Титаника". Чем занят Алексей Данилов
В США вновь избранный президент Дональд Трамп начал формировать свою команду, в которую попали многие американские политики, которые на Украине числились "антиукраинскими".
2024-11-20T12:42
2024-11-20T12:42
эксклюзив
алексей данилов
украина
молдавия
сша
дональд трамп
александр дубинский
снбо
нато
верховная рада
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Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины в спешном порядке бросился зачищать список врагов, удалив из него в том числе Тулси Габбард, которую Трамп выдвинул на должность главы разведки. ЦПД при СНБО утверждал, что она "работает на деньги Кремля".СНБО Украины до весны этого года возглавлял Алексей Данилов, бывший ветеринар, бывший бандит в малиновом пиджаке и бывший мэр Луганска. Именно при нем все эти американские политики оказались в черном списке. Зеленский сделал из СНБО удобный инструмент внесудебных расправ еще до начала СВО. По санкциям СНБО закрывали телеканалы и запрещали политические партии.Зеленский буквально перед началом СВО убеждал украинцев, что никакой войны не будет, хотя заранее всё знал, но в феврале 2022 он обещал журналистам, что будет в мае "жарить шашлыки". Данилов же за день до СВО в Верховной Раде убеждал депутатов, что войны не будет, вспоминал на днях опальный депутат Александр Дубинский."Ручное пугало офиса президента, причастное к войне и к превращению украинцев в живой щит от русских войск - это же он выступал за день до вторжения в Раде, рассказывая, что ничего не будет", - пишет Дубинский из СИЗО.Накануне ухода с поста главы СНБО Данилов советовал западным странам готовиться к скорому распаду РФ. "Россия находится в крайней стадии. Она начинает процесс абсолютной деколонизации. Это будет происходить ускоренными темпами. Именно к этому надо готовиться Западу", — говорил Данилов в марте текущего года.Украину он определял, как форпост, который стоит на границе продвижения "российской орды на страны НАТО".Сам Алексей Данилов, уволившись из СНБО в марте 2024 года, был назначен послом в Молдавию. Однако до Молдавии он так и не доехал, хотя там недавно были президентские выборы. Скандальная нардеп Марьяна Безуглая на днях написала, что посла в Молдавии у Украины нет с 29 марта 2024.В соцсетях украинцы часто задают вопрос: "А где Данилов?" Украинский политолог Михаил Чаплыга пишет, что Данилов "технично совершил погружение, отгребая от "Титаника" политической системы". Проще говоря, вовремя вышел из игры, предчувствуя конец режима.Последний раз он заявлял в сентябре, что где-то проходит лечение. Однако недавно всплыли детали схем по экспорту зерна, в котором фигурируют его сын и внучки.Недавно стало известно, что фирму, владельцем которой была внучка Данилова, уличили в неуплате налогов на 44,3 млн. гривен. Речь идет о компании "Агроэнергоинвест", где 30% капитала до недавнего времени принадлежали Анастасии Даниловой, которая была студенткой Киевского национального университета. В 2022 году компания открыла в Чопе (Закарпатская область) логистический хаб, где вагоны переставляют с украинской колеи на европейскую. Компания зарабатывала десятки миллионов гривен, но у них возникла проблема с БЭБ (Бюро экономической безопасности) и СБУ, которые проводили расследование относительно махинаций, связанных с "зерновым коридором".Внучка Данилова при странных обстоятельствах 9 мая 2024 года вышла из числа учредителей компании. Поэтому подозрение было вручено коммерческому директору "Агроэнергоинвест" Виктору Чередниченко, которого только за два месяца до этого назначили на эту должность.Иными словами, за махинации Данилова и его семьи с "зерновым коридором" отвечает стрелочник.Еще одна внучка Алексея Данилова – Дарья, младшая сестра Анастасии, в 2023 году стала соучредителем ООО "Индустриально-логистический парк Закарпатья". Теперь эта компания управляет упомянутым выше хабом в Чопе и планирует строительство еще одного подобного парка вблизи таможенного перехода Дьяково. На площади более 26 га здесь планируется возводить несколько разнопрофильных терминалов (для зерна, масла, нефтепродуктов, руды) – перевалочных пунктов для экспорта.Отец обеих девушек, сын бывшего главы СНБО Максим Данилов числится советником вышеупомянутых компаний, а 24 февраля 2022 года в день начала СВО он выехал в США. В прошлом году в украинских СМИ возник скандал – сыновья Данилова в соцсетях передавали приветы друзьям из Майами и Парижа. Глава СНБО тогда ответил, что это они так шутят, а на самом деле служат в ВСУ, хотя там их никто не видел.До ухода с поста главы СНБО Данилов настоятельно требовал от ООН и НАТО предоставить военные корабли для охраны транспортов с зерном в Черном море. Беспокоился он тогда якобы о голодающих в бедных странах. Однако учитывая новые дела в связи с махинациями на "зерновом коридоре", его семья как раз и зарабатывает миллионы на этом экспорте.Семья Данилова уже давно за границей. И, судя по делу компании "Агроэнергоинвест", Данилов выводит из Украины и свои активы. Обычно это долгий процесс, требующий тишины, о чем явно знает бывший луганский бандит.Ещё об украинских "бывших": Чужая на Украине и в России. Чем занимается журналистка Янина Соколовская
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Дмитрий Ковалевич
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, алексей данилов, украина, молдавия, сша, дональд трамп, александр дубинский, снбо, нато, верховная рада
Эксклюзив, Алексей Данилов, Украина, Молдавия, США, Дональд Трамп, Александр Дубинский, СНБО, НАТО, Верховная Рада

Зарабатывает на "зерновом коридоре" и отплывает от украинского "Титаника". Чем занят Алексей Данилов

12:42 20.11.2024
 
© AP / Efrem LukatskyАлексей Данилов
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
В США вновь избранный президент Дональд Трамп начал формировать свою команду, в которую попали многие американские политики, которые на Украине числились "антиукраинскими".
Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины в спешном порядке бросился зачищать список врагов, удалив из него в том числе Тулси Габбард, которую Трамп выдвинул на должность главы разведки. ЦПД при СНБО утверждал, что она "работает на деньги Кремля".
СНБО Украины до весны этого года возглавлял Алексей Данилов, бывший ветеринар, бывший бандит в малиновом пиджаке и бывший мэр Луганска. Именно при нем все эти американские политики оказались в черном списке. Зеленский сделал из СНБО удобный инструмент внесудебных расправ еще до начала СВО. По санкциям СНБО закрывали телеканалы и запрещали политические партии.
Зеленский буквально перед началом СВО убеждал украинцев, что никакой войны не будет, хотя заранее всё знал, но в феврале 2022 он обещал журналистам, что будет в мае "жарить шашлыки". Данилов же за день до СВО в Верховной Раде убеждал депутатов, что войны не будет, вспоминал на днях опальный депутат Александр Дубинский.
"Ручное пугало офиса президента, причастное к войне и к превращению украинцев в живой щит от русских войск - это же он выступал за день до вторжения в Раде, рассказывая, что ничего не будет", - пишет Дубинский из СИЗО.
Накануне ухода с поста главы СНБО Данилов советовал западным странам готовиться к скорому распаду РФ. "Россия находится в крайней стадии. Она начинает процесс абсолютной деколонизации. Это будет происходить ускоренными темпами. Именно к этому надо готовиться Западу", — говорил Данилов в марте текущего года.
Украину он определял, как форпост, который стоит на границе продвижения "российской орды на страны НАТО".
Сам Алексей Данилов, уволившись из СНБО в марте 2024 года, был назначен послом в Молдавию. Однако до Молдавии он так и не доехал, хотя там недавно были президентские выборы. Скандальная нардеп Марьяна Безуглая на днях написала, что посла в Молдавии у Украины нет с 29 марта 2024.
В соцсетях украинцы часто задают вопрос: "А где Данилов?" Украинский политолог Михаил Чаплыга пишет, что Данилов "технично совершил погружение, отгребая от "Титаника" политической системы". Проще говоря, вовремя вышел из игры, предчувствуя конец режима.
Коллаж: украинская элита - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
07:56
Собираются на поклон к Трампу и пугают мятежом военных. Чем занимаются украинские элиты Представители украинской элиты на этой неделе готовились ко второму пришествию Дональда Трампа и активнее искали методы и каналы, позволяющие подобраться к нему еще до инаугурации
Последний раз он заявлял в сентябре, что где-то проходит лечение. Однако недавно всплыли детали схем по экспорту зерна, в котором фигурируют его сын и внучки.
Недавно стало известно, что фирму, владельцем которой была внучка Данилова, уличили в неуплате налогов на 44,3 млн. гривен. Речь идет о компании "Агроэнергоинвест", где 30% капитала до недавнего времени принадлежали Анастасии Даниловой, которая была студенткой Киевского национального университета. В 2022 году компания открыла в Чопе (Закарпатская область) логистический хаб, где вагоны переставляют с украинской колеи на европейскую.

Компания зарабатывала десятки миллионов гривен, но у них возникла проблема с БЭБ (Бюро экономической безопасности) и СБУ, которые проводили расследование относительно махинаций, связанных с "зерновым коридором".
Внучка Данилова при странных обстоятельствах 9 мая 2024 года вышла из числа учредителей компании. Поэтому подозрение было вручено коммерческому директору "Агроэнергоинвест" Виктору Чередниченко, которого только за два месяца до этого назначили на эту должность.
Иными словами, за махинации Данилова и его семьи с "зерновым коридором" отвечает стрелочник.
Еще одна внучка Алексея Данилова – Дарья, младшая сестра Анастасии, в 2023 году стала соучредителем ООО "Индустриально-логистический парк Закарпатья". Теперь эта компания управляет упомянутым выше хабом в Чопе и планирует строительство еще одного подобного парка вблизи таможенного перехода Дьяково. На площади более 26 га здесь планируется возводить несколько разнопрофильных терминалов (для зерна, масла, нефтепродуктов, руды) – перевалочных пунктов для экспорта.
Отец обеих девушек, сын бывшего главы СНБО Максим Данилов числится советником вышеупомянутых компаний, а 24 февраля 2022 года в день начала СВО он выехал в США. В прошлом году в украинских СМИ возник скандал – сыновья Данилова в соцсетях передавали приветы друзьям из Майами и Парижа. Глава СНБО тогда ответил, что это они так шутят, а на самом деле служат в ВСУ, хотя там их никто не видел.
До ухода с поста главы СНБО Данилов настоятельно требовал от ООН и НАТО предоставить военные корабли для охраны транспортов с зерном в Черном море. Беспокоился он тогда якобы о голодающих в бедных странах. Однако учитывая новые дела в связи с махинациями на "зерновом коридоре", его семья как раз и зарабатывает миллионы на этом экспорте.
Семья Данилова уже давно за границей. И, судя по делу компании "Агроэнергоинвест", Данилов выводит из Украины и свои активы. Обычно это долгий процесс, требующий тишины, о чем явно знает бывший луганский бандит.
Ещё об украинских "бывших": Чужая на Украине и в России. Чем занимается журналистка Янина Соколовская
 
ЭксклюзивАлексей ДаниловУкраинаМолдавияСШАДональд ТрампАлександр ДубинскийСНБОНАТОВерховная Рада
 
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