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Глава МИД Украины отказался от урегулирования конфликта в обмен на территории

Глава МИД Украины отказался от урегулирования конфликта в обмен на территории - 20.11.2024 Украина.ру

Глава МИД Украины отказался от урегулирования конфликта в обмен на территории

Глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига во время визита в Вашингтон отверг возможность территориальных уступок в обмен на урегулирование конфликта на Украине, передает The Hill

2024-11-20T12:40

2024-11-20T12:40

2024-11-20T12:40

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"Мы не примем какие-либо сделки, предполагающие обмен территорий на мир", - сказал Сибига в ходе мероприятия с членами Хельсинкской комиссии США.Он также указал на то, что сейчас Вашингтон не может позволить себе выглядеть слабым.Ранее в украинском МИД сообщали, что Сибига во вторник посетит Вашингтон, где проведет "важные встречи" в государственном департаменте США.Хельсинкская комиссия возглавляется конгрессменами и укомплектована помощниками законодателей. Она оказывает заметное влияние на внешнюю политику США и активно поддерживает Украину.Подробнее о возможных уступках - в материале Впервые всерьез? Der Spiegel узнал, что Киев созрел к обсуждению территориальных уступок на сайте Украина.ру.

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