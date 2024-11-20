Глава МИД Украины отказался от урегулирования конфликта в обмен на территории
Андрей Сибига
Глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига во время визита в Вашингтон отверг возможность территориальных уступок в обмен на урегулирование конфликта на Украине, передает The Hill
"Мы не примем какие-либо сделки, предполагающие обмен территорий на мир", - сказал Сибига в ходе мероприятия с членами Хельсинкской комиссии США.
Он также указал на то, что сейчас Вашингтон не может позволить себе выглядеть слабым.
Ранее в украинском МИД сообщали, что Сибига во вторник посетит Вашингтон, где проведет "важные встречи" в государственном департаменте США.
Хельсинкская комиссия возглавляется конгрессменами и укомплектована помощниками законодателей. Она оказывает заметное влияние на внешнюю политику США и активно поддерживает Украину.
Подробнее о возможных уступках - в материале Впервые всерьез? Der Spiegel узнал, что Киев созрел к обсуждению территориальных уступок на сайте Украина.ру.