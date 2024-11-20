Глава МИД Украины отказался от урегулирования конфликта в обмен на территории - 20.11.2024 Украина.ру
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Глава МИД Украины отказался от урегулирования конфликта в обмен на территории
Глава МИД Украины отказался от урегулирования конфликта в обмен на территории - 20.11.2024 Украина.ру
Глава МИД Украины отказался от урегулирования конфликта в обмен на территории
Глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига во время визита в Вашингтон отверг возможность территориальных уступок в обмен на урегулирование конфликта на Украине, передает The Hill
2024-11-20T12:40
2024-11-20T12:40
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"Мы не примем какие-либо сделки, предполагающие обмен территорий на мир", - сказал Сибига в ходе мероприятия с членами Хельсинкской комиссии США.Он также указал на то, что сейчас Вашингтон не может позволить себе выглядеть слабым.Ранее в украинском МИД сообщали, что Сибига во вторник посетит Вашингтон, где проведет "важные встречи" в государственном департаменте США.Хельсинкская комиссия возглавляется конгрессменами и укомплектована помощниками законодателей. Она оказывает заметное влияние на внешнюю политику США и активно поддерживает Украину.Подробнее о возможных уступках - в материале Впервые всерьез? Der Spiegel узнал, что Киев созрел к обсуждению территориальных уступок на сайте Украина.ру.
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новости, украина, вашингтон, сша, мид
Новости, Украина, Вашингтон, США, МИД

Глава МИД Украины отказался от урегулирования конфликта в обмен на территории

12:40 20.11.2024
 
Андрей Сибига
Андрей Сибига
Читать в
Глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига во время визита в Вашингтон отверг возможность территориальных уступок в обмен на урегулирование конфликта на Украине, передает The Hill
"Мы не примем какие-либо сделки, предполагающие обмен территорий на мир", - сказал Сибига в ходе мероприятия с членами Хельсинкской комиссии США.
Он также указал на то, что сейчас Вашингтон не может позволить себе выглядеть слабым.
Ранее в украинском МИД сообщали, что Сибига во вторник посетит Вашингтон, где проведет "важные встречи" в государственном департаменте США.
Хельсинкская комиссия возглавляется конгрессменами и укомплектована помощниками законодателей. Она оказывает заметное влияние на внешнюю политику США и активно поддерживает Украину.
Подробнее о возможных уступках - в материале Впервые всерьез? Der Spiegel узнал, что Киев созрел к обсуждению территориальных уступок на сайте Украина.ру.
 
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