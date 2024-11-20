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Успеть до прихода Трампа: Пентагон отправит Киеву оружие почти на 300 млн долларов
Успеть до прихода Трампа: Пентагон отправит Киеву оружие почти на 300 млн долларов - 20.11.2024 Украина.ру
Успеть до прихода Трампа: Пентагон отправит Киеву оружие почти на 300 млн долларов
Пентагон направит Украине новые вооружения на сумму по меньшей мере в 275 миллионов долларов, передает агентство Associated Press
2024-11-20T13:05
2024-11-20T13:05
2024-11-20T13:05
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Оно уточнило, что это произойдет на фоне усилий администрации президента США Джо Байдена сделать все возможное, чтобы помочь Киеву на поле боя до вступления в должность победившего на выборах в США Дональда Трампа.Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд накануне заявляла, что США в ближайшие дни объявят о новых пакетах военной помощи Киеву, но не раскрывала деталей. О недовольстве Киева западной помощью - в материале "Западный партнер доставил настоящий мусор": Киев жалуется на военную помощь из Чехии и США на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, киев, сша, украина, дональд трамп, джо байден, пентагон, оон
Новости, Киев, США, Украина, Дональд Трамп, Джо Байден, Пентагон, ООН
Успеть до прихода Трампа: Пентагон отправит Киеву оружие почти на 300 млн долларов
Пентагон направит Украине новые вооружения на сумму по меньшей мере в 275 миллионов долларов, передает агентство Associated Press
Оно уточнило, что это произойдет на фоне усилий администрации президента США Джо Байдена сделать все возможное, чтобы помочь Киеву на поле боя до вступления в должность победившего на выборах в США Дональда Трампа.
"В новый пакет помощи Украине входит оружие для ПВО, включая высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS), артиллерийские снаряды калибра 150 и 155 миллиметров, противотанковые боеприпасы Javelin, а также другое оборудование и запасные части", - говорится в материале.
Постпред США при ООН
Линда Томас-Гринфилд накануне заявляла, что США в ближайшие дни объявят о новых пакетах военной помощи Киеву, но не раскрывала деталей.