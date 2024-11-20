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Успеть до прихода Трампа: Пентагон отправит Киеву оружие почти на 300 млн долларов

Успеть до прихода Трампа: Пентагон отправит Киеву оружие почти на 300 млн долларов - 20.11.2024 Украина.ру

Успеть до прихода Трампа: Пентагон отправит Киеву оружие почти на 300 млн долларов

Пентагон направит Украине новые вооружения на сумму по меньшей мере в 275 миллионов долларов, передает агентство Associated Press

2024-11-20T13:05

2024-11-20T13:05

2024-11-20T13:05

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Оно уточнило, что это произойдет на фоне усилий администрации президента США Джо Байдена сделать все возможное, чтобы помочь Киеву на поле боя до вступления в должность победившего на выборах в США Дональда Трампа.Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд накануне заявляла, что США в ближайшие дни объявят о новых пакетах военной помощи Киеву, но не раскрывала деталей. О недовольстве Киева западной помощью - в материале "Западный партнер доставил настоящий мусор": Киев жалуется на военную помощь из Чехии и США на сайте Украина.ру.

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новости, киев, сша, украина, дональд трамп, джо байден, пентагон, оон