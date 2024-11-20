Кремль: Крымский мост давно надёжно защищён от атак западных ракет - 20.11.2024 Украина.ру
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Кремль: Крымский мост давно надёжно защищён от атак западных ракет
Кремль: Крымский мост давно надёжно защищён от атак западных ракет - 20.11.2024 Украина.ру
Кремль: Крымский мост давно надёжно защищён от атак западных ракет
Президент России Владимир Путин давно отдал поручение по обеспечению охраны всех объектов критически важной инфраструктуры, в том числе и Крымского моста. Об этом 20 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
2024-11-20T12:55
2024-11-20T12:55
новости
кремль
россия
керченский пролив
дмитрий песков
владимир путин
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Оценивая публикацию в Global Defense Corp о возможных атаках на переправу через Керченский пролив дальнобойными ракетами, поставленными государствами Запада на Украину, официальный представитель Кремля заверил в давно принятых мерах противодействия таким атакам.Накануне Минобороны России сообщило об успешном отражении атаки ракетами ATACMS производства США с украинской территории по объекту в Брянской области. Российская ПВО уничтожила пять ракет, одна была повреждена. Жертв и разрушений по итогам отражения ракетной атаки не зафиксировано.Крымский мост был построен в рекордные сроки и является самым большим в Европе. До и во время строительства украинские официальные лица и другие комментаторы заявляли, что такой объект не может быть построен. Позже они заявляли, что мост рушится. Затем украинские спецслужбы предприняли несколько атак на Крымский мост, в том числе при военной помощи НАТО.Также в новостях: Forbes: украинский "сезон ATACMS" продлится недолго Тем временем Нарышкин пригрозил странам НАТО за участие в дальнобойных ударах ВСУ по РФ
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новости, кремль, россия, керченский пролив, дмитрий песков, владимир путин, нато, крымский мост, крым, сво, терроризм, ракетный удар, национальная безопасность
Новости, Кремль, Россия, Керченский пролив, Дмитрий Песков, Владимир Путин, НАТО, Крымский мост, Крым, СВО, терроризм, ракетный удар, национальная безопасность

Кремль: Крымский мост давно надёжно защищён от атак западных ракет

12:55 20.11.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстановка у Крымского моста после ЧП
Обстановка у Крымского моста после ЧП - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Президент России Владимир Путин давно отдал поручение по обеспечению охраны всех объектов критически важной инфраструктуры, в том числе и Крымского моста. Об этом 20 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
Оценивая публикацию в Global Defense Corp о возможных атаках на переправу через Керченский пролив дальнобойными ракетами, поставленными государствами Запада на Украину, официальный представитель Кремля заверил в давно принятых мерах противодействия таким атакам.
"Верховным главнокомандующим давно даны поручения и принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности всех объектов критической инфраструктуры, в том числе и моста", - сказал Песков.
Накануне Минобороны России сообщило об успешном отражении атаки ракетами ATACMS производства США с украинской территории по объекту в Брянской области. Российская ПВО уничтожила пять ракет, одна была повреждена. Жертв и разрушений по итогам отражения ракетной атаки не зафиксировано.
Крымский мост был построен в рекордные сроки и является самым большим в Европе. До и во время строительства украинские официальные лица и другие комментаторы заявляли, что такой объект не может быть построен. Позже они заявляли, что мост рушится. Затем украинские спецслужбы предприняли несколько атак на Крымский мост, в том числе при военной помощи НАТО.
Также в новостях: Forbes: украинский "сезон ATACMS" продлится недолго
Тем временем Нарышкин пригрозил странам НАТО за участие в дальнобойных ударах ВСУ по РФ
 
НовостиКремльРоссияКерченский проливДмитрий ПесковВладимир ПутинНАТОКрымский мостКрымСВОтерроризмракетный ударнациональная безопасность
 
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