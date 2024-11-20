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Кремль: Крымский мост давно надёжно защищён от атак западных ракет

Кремль: Крымский мост давно надёжно защищён от атак западных ракет - 20.11.2024 Украина.ру

Кремль: Крымский мост давно надёжно защищён от атак западных ракет

Президент России Владимир Путин давно отдал поручение по обеспечению охраны всех объектов критически важной инфраструктуры, в том числе и Крымского моста. Об этом 20 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

2024-11-20T12:55

2024-11-20T12:55

2024-11-20T12:55

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Оценивая публикацию в Global Defense Corp о возможных атаках на переправу через Керченский пролив дальнобойными ракетами, поставленными государствами Запада на Украину, официальный представитель Кремля заверил в давно принятых мерах противодействия таким атакам.Накануне Минобороны России сообщило об успешном отражении атаки ракетами ATACMS производства США с украинской территории по объекту в Брянской области. Российская ПВО уничтожила пять ракет, одна была повреждена. Жертв и разрушений по итогам отражения ракетной атаки не зафиксировано.Крымский мост был построен в рекордные сроки и является самым большим в Европе. До и во время строительства украинские официальные лица и другие комментаторы заявляли, что такой объект не может быть построен. Позже они заявляли, что мост рушится. Затем украинские спецслужбы предприняли несколько атак на Крымский мост, в том числе при военной помощи НАТО.Также в новостях: Forbes: украинский "сезон ATACMS" продлится недолго Тем временем Нарышкин пригрозил странам НАТО за участие в дальнобойных ударах ВСУ по РФ

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новости, кремль, россия, керченский пролив, дмитрий песков, владимир путин, нато, крымский мост, крым, сво, терроризм, ракетный удар, национальная безопасность