Стало известно, сколько наемников ВСУ навсегда остались в котле под Курском - 20.11.2024 Украина.ру
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Стало известно, сколько наемников ВСУ навсегда остались в котле под Курском
Стало известно, сколько наемников ВСУ навсегда остались в котле под Курском - 20.11.2024 Украина.ру
Стало известно, сколько наемников ВСУ навсегда остались в котле под Курском
Вооруженные силы РФ окружили войска Украины в Курской области, из-за чего иностранные наемники ВСУ, вторгнувшиеся туда, массово погибают. Киевский режим пытается эвакуировать "диких гусей" из котла, в который они попали, но пока безуспешно. Об этом 20 ноября сообщил Телеграм-канал SHOT
2024-11-20T13:10
2024-11-20T13:10
новости
курская область
украина
россия
вооруженные силы украины
иностранные наемники
вс рф
потери всу
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Среди погибших — граждане Польши, Эстонии, США, Германии и Великобритании, утверждает SHOT.Ранее в Минобороны России сообщили, что в районе Большого Ольговского леса в Курской области в котел попали украинские подразделения. При попытке выйти из окружения ВСУ потеряли около 80 солдат убитыми и примерно 40 — ранеными. Еще два десятка попали в плен.По признаниями пленных бойцов ВСУ, их сослуживцы в Курской области отступают, бросая иностранную технику и боеприпасы. Сами наемники при этом бегут первыми.Однако так везет не всем: один из ликвидированных польских наемников оставил своим украинским побратимам записку с проклятиями в адрес его украинских сослуживцев"Пусть будет проклят тот день, когда мы сюда прибыли. Украинцы предали. Они сбежали от русских, оставив нас умирать здесь. Горите в аду. У нас нет времени на..." - говорится в записке, написанной на простом тетрадном листе в клетку.По последним данным Минобороны РФ, порядка шести тысяч иностранных наемников уже ликвидированы в ходе СВО. В СМИ регулярно появляются все новые сообщения об уничтожении или ранении очередных "диких гусей" и их украинских "побратимов".Всё ближе к миллиону: подсчитаны потери армии Украины за всё время СВОПодразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что украинское командование потеряло управление своими подразделениями в Курской области, ВСУ в окружении, но даже не понимают этого. Российский лидер также отметил, что блокированы российскими войсками в Курской области порядка двух тысяч украинских солдат.О том, как украинские эксперты и военные оценивают текущую ситуацию в зоне СВО — в материале Дмитрия Ковалевича "Последний наплыв вооружений и бегство с позиций "на мове". Что говорят на Украине о ситуации на фронте"
https://ukraina.ru/20241120/1059052649.html
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новости, курская область, украина, россия, вооруженные силы украины, иностранные наемники, вс рф, потери всу
Новости, Курская область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, иностранные наемники, ВС РФ, потери ВСУ

Стало известно, сколько наемников ВСУ навсегда остались в котле под Курском

13:10 20.11.2024
 
© NATOЧешские иностранные наемники
Чешские иностранные наемники
© NATO
Читать в
Вооруженные силы РФ окружили войска Украины в Курской области, из-за чего иностранные наемники ВСУ, вторгнувшиеся туда, массово погибают. Киевский режим пытается эвакуировать "диких гусей" из котла, в который они попали, но пока безуспешно. Об этом 20 ноября сообщил Телеграм-канал SHOT

"ВСУ попытались перебросить резервы в Курскую область для эвакуации всех раненых, однако прибывшие подразделения с задачей не справились и понесли значительные потери", — говорится в сообщении, где также уточняется, что с начала ноября российская армия ликвидировала до 210 боевиков.

Среди погибших — граждане Польши, Эстонии, США, Германии и Великобритании, утверждает SHOT.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в районе Большого Ольговского леса в Курской области в котел попали украинские подразделения. При попытке выйти из окружения ВСУ потеряли около 80 солдат убитыми и примерно 40 — ранеными. Еще два десятка попали в плен.
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По признаниями пленных бойцов ВСУ, их сослуживцы в Курской области отступают, бросая иностранную технику и боеприпасы. Сами наемники при этом бегут первыми.
Однако так везет не всем: один из ликвидированных польских наемников оставил своим украинским побратимам записку с проклятиями в адрес его украинских сослуживцев
"Пусть будет проклят тот день, когда мы сюда прибыли. Украинцы предали. Они сбежали от русских, оставив нас умирать здесь. Горите в аду. У нас нет времени на..." - говорится в записке, написанной на простом тетрадном листе в клетку.
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"Предали, оставив нас умирать здесь": погибший польский наемник проклял побратимов из ВСУРоссийские бойцы нашли у ликвидированного польского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, записку с проклятиями в адрес его украинских сослуживцев
По последним данным Минобороны РФ, порядка шести тысяч иностранных наемников уже ликвидированы в ходе СВО. В СМИ регулярно появляются все новые сообщения об уничтожении или ранении очередных "диких гусей" и их украинских "побратимов".
Всё ближе к миллиону: подсчитаны потери армии Украины за всё время СВО
Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что украинское командование потеряло управление своими подразделениями в Курской области, ВСУ в окружении, но даже не понимают этого. Российский лидер также отметил, что блокированы российскими войсками в Курской области порядка двух тысяч украинских солдат.
Оперативное командование ВСУ Запад
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Киев потерял управление ВСУ на Курском направлении, но даже не знает об этом - ПутинУкраинское командование потеряло управление своими подразделениями в Курской области, ВСУ в окружении, но но даже не понимают этого. Об этом 25 октября в интервью журналистке Ольге Скабеевой для телеканала "Россия" сказал президент РФ Владимир Путин
О том, как украинские эксперты и военные оценивают текущую ситуацию в зоне СВО — в материале Дмитрия Ковалевича "Последний наплыв вооружений и бегство с позиций "на мове". Что говорят на Украине о ситуации на фронте"
 
НовостиКурская областьУкраинаРоссияВооруженные силы Украиныиностранные наемникиВС РФпотери ВСУ
 
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