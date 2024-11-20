Стало известно, сколько наемников ВСУ навсегда остались в котле под Курском
© NATOЧешские иностранные наемники
© NATO
Вооруженные силы РФ окружили войска Украины в Курской области, из-за чего иностранные наемники ВСУ, вторгнувшиеся туда, массово погибают. Киевский режим пытается эвакуировать "диких гусей" из котла, в который они попали, но пока безуспешно. Об этом 20 ноября сообщил Телеграм-канал SHOT
"ВСУ попытались перебросить резервы в Курскую область для эвакуации всех раненых, однако прибывшие подразделения с задачей не справились и понесли значительные потери", — говорится в сообщении, где также уточняется, что с начала ноября российская армия ликвидировала до 210 боевиков.
Среди погибших — граждане Польши, Эстонии, США, Германии и Великобритании, утверждает SHOT.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в районе Большого Ольговского леса в Курской области в котел попали украинские подразделения. При попытке выйти из окружения ВСУ потеряли около 80 солдат убитыми и примерно 40 — ранеными. Еще два десятка попали в плен.
По признаниями пленных бойцов ВСУ, их сослуживцы в Курской области отступают, бросая иностранную технику и боеприпасы. Сами наемники при этом бегут первыми.
Однако так везет не всем: один из ликвидированных польских наемников оставил своим украинским побратимам записку с проклятиями в адрес его украинских сослуживцев
"Пусть будет проклят тот день, когда мы сюда прибыли. Украинцы предали. Они сбежали от русских, оставив нас умирать здесь. Горите в аду. У нас нет времени на..." - говорится в записке, написанной на простом тетрадном листе в клетку.
По последним данным Минобороны РФ, порядка шести тысяч иностранных наемников уже ликвидированы в ходе СВО. В СМИ регулярно появляются все новые сообщения об уничтожении или ранении очередных "диких гусей" и их украинских "побратимов".
Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что украинское командование потеряло управление своими подразделениями в Курской области, ВСУ в окружении, но даже не понимают этого. Российский лидер также отметил, что блокированы российскими войсками в Курской области порядка двух тысяч украинских солдат.
25 октября, 10:38Киев потерял управление ВСУ на Курском направлении, но даже не знает об этом - ПутинУкраинское командование потеряло управление своими подразделениями в Курской области, ВСУ в окружении, но но даже не понимают этого. Об этом 25 октября в интервью журналистке Ольге Скабеевой для телеканала "Россия" сказал президент РФ Владимир Путин
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