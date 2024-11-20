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Стало известно, сколько наемников ВСУ навсегда остались в котле под Курском

Стало известно, сколько наемников ВСУ навсегда остались в котле под Курском - 20.11.2024 Украина.ру

Стало известно, сколько наемников ВСУ навсегда остались в котле под Курском

Вооруженные силы РФ окружили войска Украины в Курской области, из-за чего иностранные наемники ВСУ, вторгнувшиеся туда, массово погибают. Киевский режим пытается эвакуировать "диких гусей" из котла, в который они попали, но пока безуспешно. Об этом 20 ноября сообщил Телеграм-канал SHOT

2024-11-20T13:10

2024-11-20T13:10

2024-11-20T13:10

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Среди погибших — граждане Польши, Эстонии, США, Германии и Великобритании, утверждает SHOT.Ранее в Минобороны России сообщили, что в районе Большого Ольговского леса в Курской области в котел попали украинские подразделения. При попытке выйти из окружения ВСУ потеряли около 80 солдат убитыми и примерно 40 — ранеными. Еще два десятка попали в плен.По признаниями пленных бойцов ВСУ, их сослуживцы в Курской области отступают, бросая иностранную технику и боеприпасы. Сами наемники при этом бегут первыми.Однако так везет не всем: один из ликвидированных польских наемников оставил своим украинским побратимам записку с проклятиями в адрес его украинских сослуживцев"Пусть будет проклят тот день, когда мы сюда прибыли. Украинцы предали. Они сбежали от русских, оставив нас умирать здесь. Горите в аду. У нас нет времени на..." - говорится в записке, написанной на простом тетрадном листе в клетку.По последним данным Минобороны РФ, порядка шести тысяч иностранных наемников уже ликвидированы в ходе СВО. В СМИ регулярно появляются все новые сообщения об уничтожении или ранении очередных "диких гусей" и их украинских "побратимов".Всё ближе к миллиону: подсчитаны потери армии Украины за всё время СВОПодразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что украинское командование потеряло управление своими подразделениями в Курской области, ВСУ в окружении, но даже не понимают этого. Российский лидер также отметил, что блокированы российскими войсками в Курской области порядка двух тысяч украинских солдат.О том, как украинские эксперты и военные оценивают текущую ситуацию в зоне СВО — в материале Дмитрия Ковалевича "Последний наплыв вооружений и бегство с позиций "на мове". Что говорят на Украине о ситуации на фронте"

https://ukraina.ru/20241120/1059052649.html

https://ukraina.ru/20241025/1058357879.html

https://ukraina.ru/20241025/1058355079.html

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новости, курская область, украина, россия, вооруженные силы украины, иностранные наемники, вс рф, потери всу