Обреченный плацдарм: военный эксперт раскрыл, когда ВС РФ размолотят правый берег ВСУ и освободят Крынки
© AP / Mstyslav Chernov
© AP / Mstyslav Chernov
В Крынках складывается та же самая ситуация, что и в Авдеевке. Если киевский режим решит, что ему надо удержать эти точки любой ценой, их освобождение может затянуться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Чтобы освободить Крынки, ВС РФ должны решить проблему правого берега. Пока эту проблему не получается решить, потому что правый берег выше левого и ВСУ стянули туда множество артиллерии и танков, рассказал эксперт.
ВСУ постоянно подвозят на правый берег натовскую технику и вооружение. Если бы этого пополнения не было, российские подразделения давно бы "закрыли" эту проблему, добавил он.
"В Крынках складывается та же самая ситуация, что и в Авдеевке. Если киевский режим решит, что ему надо удержать эти точки любой ценой, то это продлится долго. А брать территории, которые мы не можем удержать, мы тоже не будем", - подчеркнул Евсеев.
Подавить огневое прикрытие ВСУ в Крынках ВС РФ пока не могут. Но российские бойцы могут лишить их коммуникаций и сейчас именно этим и занимаются. Поддержание этого плацдарма требует от противника большого расхода личного состава, резюмировал собеседник издания.
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