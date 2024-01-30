Обреченный плацдарм: военный эксперт раскрыл, когда ВС РФ размолотят правый берег ВСУ и освободят Крынки - 30.01.2024 Украина.ру
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Обреченный плацдарм: военный эксперт раскрыл, когда ВС РФ размолотят правый берег ВСУ и освободят Крынки
Обреченный плацдарм: военный эксперт раскрыл, когда ВС РФ размолотят правый берег ВСУ и освободят Крынки - 30.01.2024 Украина.ру
Обреченный плацдарм: военный эксперт раскрыл, когда ВС РФ размолотят правый берег ВСУ и освободят Крынки
В Крынках складывается та же самая ситуация, что и в Авдеевке. Если киевский режим решит, что ему надо удержать эти точки любой ценой, их освобождение может затянуться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-01-30T04:50
2024-01-30T04:50
новости
потери всу
плацдарм
военная техника
артиллерия
днепр
херсонская область
вс рф
бои
наступление
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Чтобы освободить Крынки, ВС РФ должны решить проблему правого берега. Пока эту проблему не получается решить, потому что правый берег выше левого и ВСУ стянули туда множество артиллерии и танков, рассказал эксперт.ВСУ постоянно подвозят на правый берег натовскую технику и вооружение. Если бы этого пополнения не было, российские подразделения давно бы "закрыли" эту проблему, добавил он.Подавить огневое прикрытие ВСУ в Крынках ВС РФ пока не могут. Но российские бойцы могут лишить их коммуникаций и сейчас именно этим и занимаются. Поддержание этого плацдарма требует от противника большого расхода личного состава, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240128/1052933742.html
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новости, потери всу, плацдарм, военная техника, артиллерия, днепр, херсонская область, вс рф, бои, наступление
Новости, потери ВСУ, плацдарм, военная техника, артиллерия, Днепр, Херсонская область, ВС РФ, бои, наступление

Обреченный плацдарм: военный эксперт раскрыл, когда ВС РФ размолотят правый берег ВСУ и освободят Крынки

04:50 30.01.2024
 
© AP / Mstyslav Chernov
- РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AP / Mstyslav Chernov
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В Крынках складывается та же самая ситуация, что и в Авдеевке. Если киевский режим решит, что ему надо удержать эти точки любой ценой, их освобождение может затянуться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Чтобы освободить Крынки, ВС РФ должны решить проблему правого берега. Пока эту проблему не получается решить, потому что правый берег выше левого и ВСУ стянули туда множество артиллерии и танков, рассказал эксперт.
ВСУ постоянно подвозят на правый берег натовскую технику и вооружение. Если бы этого пополнения не было, российские подразделения давно бы "закрыли" эту проблему, добавил он.
"В Крынках складывается та же самая ситуация, что и в Авдеевке. Если киевский режим решит, что ему надо удержать эти точки любой ценой, то это продлится долго. А брать территории, которые мы не можем удержать, мы тоже не будем", - подчеркнул Евсеев.
Подавить огневое прикрытие ВСУ в Крынках ВС РФ пока не могут. Но российские бойцы могут лишить их коммуникаций и сейчас именно этим и занимаются. Поддержание этого плацдарма требует от противника большого расхода личного состава, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
28 января, 05:07
Денис Селезнёв: Если через пару недель в США не случится чудо, Россия покажет ВСУ "большую синюю стрелку"На словах в США все поддерживают Украины. Но есть подозрения, что республиканцы ждут ее краха, потому что им нужно, чтобы демократы получили поражение, сравнимое с оставлением Афганистана
 
Новостипотери ВСУплацдармвоенная техникаартиллерияДнепрХерсонская областьВС РФбоинаступление
 
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