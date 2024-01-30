https://ukraina.ru/20240130/1052960331.html

Обреченный плацдарм: военный эксперт раскрыл, когда ВС РФ размолотят правый берег ВСУ и освободят Крынки

Обреченный плацдарм: военный эксперт раскрыл, когда ВС РФ размолотят правый берег ВСУ и освободят Крынки - 30.01.2024 Украина.ру

Обреченный плацдарм: военный эксперт раскрыл, когда ВС РФ размолотят правый берег ВСУ и освободят Крынки

В Крынках складывается та же самая ситуация, что и в Авдеевке. Если киевский режим решит, что ему надо удержать эти точки любой ценой, их освобождение может затянуться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-01-30T04:50

2024-01-30T04:50

2024-01-30T04:50

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Чтобы освободить Крынки, ВС РФ должны решить проблему правого берега. Пока эту проблему не получается решить, потому что правый берег выше левого и ВСУ стянули туда множество артиллерии и танков, рассказал эксперт.ВСУ постоянно подвозят на правый берег натовскую технику и вооружение. Если бы этого пополнения не было, российские подразделения давно бы "закрыли" эту проблему, добавил он.Подавить огневое прикрытие ВСУ в Крынках ВС РФ пока не могут. Но российские бойцы могут лишить их коммуникаций и сейчас именно этим и занимаются. Поддержание этого плацдарма требует от противника большого расхода личного состава, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240128/1052933742.html

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новости, потери всу, плацдарм, военная техника, артиллерия, днепр, херсонская область, вс рф, бои, наступление