Berliner Zeitung: Западные иллюзии о победе ведут Украину к краху - 15.08.2026 Украина.ру
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Berliner Zeitung: Западные иллюзии о победе ведут Украину к краху
Berliner Zeitung: Западные иллюзии о победе ведут Украину к краху - 15.08.2026 Украина.ру
Berliner Zeitung: Западные иллюзии о победе ведут Украину к краху
Заявления западных политиков о победе Украины ведут её к военному, экономическому и демографическому краху. Об этом 15 августа написал бывший дипломат Михаэль фон дер Шуленбург в колонке для Berliner Zeitung.
2026-08-15T14:17
2026-08-15T14:17
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Автор отмечает, что ещё в июле Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев была полна уверенности в победе, заявляя, что Украина вернула инициативу, а Москва перешла в оборону. Причиной предполагаемого перелома на Западе считают новое "чудо-оружие" — дроны с искусственным интеллектом, которые переносят боевые действия вглубь России.Согласно этой интерпретации, российская экономика сильно пострадала, а Украина добилась успехов благодаря автономным беспилотникам, способным обнаруживать и уничтожать цели в "зоне смерти". Однако Шуленбург призывает Запад подготовиться к поражению Украины и начать переговоры.Больше новостях представлено в ежедневном обзоре Спецназ ВСУ в Козачьей Лопани, Трамп и пролив. Хроника событий на утро 15 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, запад, урсула фон дер ляйен, вооруженные силы украины, украина.ру, дональд трамп
Новости, Украина, Россия, Запад, Урсула фон дер Ляйен, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Дональд Трамп

Berliner Zeitung: Западные иллюзии о победе ведут Украину к краху

14:17 15.08.2026
 
© Фото : Sputnik
- РИА Новости, 1920, 15.08.2026
© Фото : Sputnik
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Заявления западных политиков о победе Украины ведут её к военному, экономическому и демографическому краху. Об этом 15 августа написал бывший дипломат Михаэль фон дер Шуленбург в колонке для Berliner Zeitung.
Автор отмечает, что ещё в июле Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев была полна уверенности в победе, заявляя, что Украина вернула инициативу, а Москва перешла в оборону.
Причиной предполагаемого перелома на Западе считают новое "чудо-оружие" — дроны с искусственным интеллектом, которые переносят боевые действия вглубь России.
Согласно этой интерпретации, российская экономика сильно пострадала, а Украина добилась успехов благодаря автономным беспилотникам, способным обнаруживать и уничтожать цели в "зоне смерти".
Однако Шуленбург призывает Запад подготовиться к поражению Украины и начать переговоры.
Больше новостях представлено в ежедневном обзоре Спецназ ВСУ в Козачьей Лопани, Трамп и пролив. Хроника событий на утро 15 августа
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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