https://ukraina.ru/20260815/spetsnaz-vsu-v-kozachey-lopani-tramp-i-proliv-khronika-sobytiy-na-utro-15-avgusta-1082513054.html

Спецназ ВСУ в Козачьей Лопани, Трамп и пролив. Хроника событий на утро 15 августа

Спецназ ВСУ в Козачьей Лопани, Трамп и пролив. Хроника событий на утро 15 августа - 15.08.2026 Украина.ру

Спецназ ВСУ в Козачьей Лопани, Трамп и пролив. Хроника событий на утро 15 августа

Группы ССО Украины прибыли в Казачью Лопань и уже понесли потери. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Ормузский пролив будет американским

2026-08-15T10:40

2026-08-15T10:40

2026-08-15T10:45

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Группы сил специальных операций Украины прибыли в поселок Казачья Лопань Харьковской области и уже понесли там потери, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."Для удержания Казачьей Лопани противник перебросил на данный участок фронта также группы ССО, которые действуют западнее населенного пункта и уже понесли потери", — рассказал собеседник агентства.По его словам, ВСУ также пытались завести на позиции в Казачьей Лопани боевую группу из состава 475-го отдельного штурмового полка. Однако ее уничтожили на западной окраине поселка огнем артиллерии и FPV-дронами.Ранее, 11 августа, Минобороны России сообщило об освобождении Щербаковки в Харьковской области, отметив, что это стало важным этапом в борьбе за Казачью Лопань — крупный логистический центр ВСУ.В Харьковской области действуют группировки войск "Запад" и "Север". За неделю в зоне их ответственности противник потерял свыше трёх тысяч военнослужащих.До этого, 4 августа, один из командиров батальона "Ваха" спецназа "Ахмат" с позывным Узбек рассказал РИА Новости о том, что две диверсионные группы ВСУ, пытавшиеся вернуть утраченные позиции в Харьковской области, уничтожили бойцы спецназа "Ахмат" совместно со смежными подразделениями российской группировки войск "Север"."Наши разведчики заметили группу, которая в лесном массиве по "зелёнке" (лесополосе — Ред.) пыталась дойти до наших позиций и отбить свои утраченные позиции. Наши разведчики все это заметили и передали на операторов FPV-дронов - наших и союзников. Вместе слаженно пресекли попытку", - пояснил Узбек.По его словам, после того как группа украинских диверсантов была выявлена, их начали атаковать дронами, в итоге всех уничтожили."Данный участок мы брали на контроль, движения не было, никто не возвращался за "двухсотыми" (ликвидированной группой - Ред.). А вот на соседнем участке, в зоне ответственности союзников, попытки были у ВСУ еще группу завести. Но сюда они тоже не дошли, их уничтожили", - пояснил боец спецназа "Ахмат".Он уточнил, что операторы БПЛА спецназа "Ахмат" постоянно отслеживают основные логистические маршруты ВСУ в данном районе и регулярно делают засады на противника.Трамп и проливПрезидент США Дональд Трамп завил о том, что Ормузский пролив станет американской территорией."Думаю, совсем скоро я объявлю Ормузский пролив территорией США", - сказал он на выступлении в штате Нью-Йорк.По словам американского президента, США сейчас де-факто контролируют Ормузский пролив и продолжают поддерживать морскую блокаду Ирана."Довольно скоро мы победим Иран", — подчеркнул Трамп.Трамп и иранские власти уже несколько месяцев спорят о том, кто контролирует стратегически важный Ормузский пролив.Нынешнее заявление Трампа уже прокомментировали в Иране."Невозможно захватить Ормуз, сделав запись в соцсетях, отправив авианосец, отдав приказ или произнеся предвыборную речь", — заявил замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади.Он подчеркнул, что "Ормузский пролив был, есть и будет иранским"."Иран решает, пропускать ли через него суда", - напомнил замглавы МИД Ирана.Ранее он также сообщал о последствиях американо-израильских атак на Иран."Нефтяное загрязнение побережья острова Кешм стало следствием иностранной военной агрессии", - указывал он.По его словам, такой ущерб, причинённый окружающей среде иранского побережья Персидского залива, свидетельствует о "необходимости выработки и внедрения Ираном как прибрежным государством механизма управления Ормузским проливом".Ранее, 14 августа, постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что логика Вашингтона в отношении свободы судоходства через Ормузский пролив непонятна."Логика Вашингтона непонятна. Он хочет свободы судоходства через Ормузский пролив, но эта свобода была нарушена агрессией США против Ирана. Теперь они хотят устранить последствия своей стратегической ошибки посредством продолжения войны. Здесь что-то не так", - написал он в своем аккаунте в соцсети Х.Так Ульянов прокомментировал публикацию телеканала Al Jazeera English о заявлениях вице-президента США Джей Ди Вэнса относительно целей Вашингтона в конфликте с Ираном.Дипломат прикрепил скрин публикации Al Jazeera English, в которой сообщается, что вице-президент США заявил о двух целях Вашингтона в конфликте с Ираном - "восстановление потоков нефти и газа через Ормузский пролив и недопущение разработки Ираном ядерного оружия".Как сообщило в этот же день агентство Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов, судоходство в Ормузском проливе к концу недели остается ниже среднего показателя за август."Судоходство в Ормузском проливе опустилось ниже среднего уровня за месяц к концу недели из-за нестабильных отношений между Соединенными Штатами и Ираном, поскольку обе страны предъявляют конкурирующие претензии на контроль над ним", - передало агентство.Количество грузовых судов, прошедших через Ормузский пролив, в четверг несколько увеличилось - до девяти с пяти единиц в среду, но все ещё оставалось ниже среднего уровня за один день в 12 судов, приводило агентство Reuters данные Kpler за август.О происходящем на фронте - в статье Геннадия Алёхина "Новые успехи российской армии, ВСУ теряют населённые пункты. Главное события СВО за неделю".

https://ukraina.ru/20260814/peremirie-kotorogo-ne-budet-chto-napomnila-rossiya-itogi-14-avgusta-1082501687.html

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