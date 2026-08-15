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Мирошник заявил, что переговоры с Украиной требуют внешних гарантий
Мирошник заявил, что переговоры с Украиной требуют внешних гарантий - 15.08.2026 Украина.ру
Мирошник заявил, что переговоры с Украиной требуют внешних гарантий
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что переговоры с Украиной бессмысленны без внешнего участия, поскольку все решения принимаются не в Киеве
2026-08-15T13:57
2026-08-15T13:57
2026-08-15T13:57
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Россия считает необходимым привлечение внешних гарантов для выполнения возможных договорённостей с Украиной. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью "Известиям"."Решения принимаются не в Киеве. Поэтому без внешнего участия вряд ли есть смысл вести переговоры", — сказал дипломат.По его словам, украинская сторона не в состоянии гарантировать соблюдение договорённостей, которых можно было бы достичь. "Украинский режим не в состоянии обеспечить соблюдение договорённостей", — добавил Мирошник.Он подчеркнул, что без участия внешних игроков переговорный процесс не имеет перспективы.Российская Федерация последовательно и неизменно придерживается позиции о необходимости мирного урегулирования украинского кризиса, оставаясь открытой для переговорного процесса.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Спецназ ВСУ в Козачьей Лопани, Трамп и пролив. Хроника событий на утро 15 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, россия, мирошник, украина, киев, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Россия, Мирошник, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Мирошник заявил, что переговоры с Украиной требуют внешних гарантий
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что переговоры с Украиной бессмысленны без внешнего участия, поскольку все решения принимаются не в Киеве
Россия считает необходимым привлечение внешних гарантов для выполнения возможных договорённостей с Украиной. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью "Известиям".
"Решения принимаются не в Киеве. Поэтому без внешнего участия вряд ли есть смысл вести переговоры", — сказал дипломат.
По его словам, украинская сторона не в состоянии гарантировать соблюдение договорённостей, которых можно было бы достичь.
"Украинский режим не в состоянии обеспечить соблюдение договорённостей", — добавил Мирошник.
Он подчеркнул, что без участия внешних игроков переговорный процесс не имеет перспективы.
Российская Федерация последовательно и неизменно придерживается позиции о необходимости мирного урегулирования украинского кризиса, оставаясь открытой для переговорного процесса.
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