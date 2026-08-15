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Минобороны РФ сообщило о рекордной работе ПВО — 1328 дронов за сутки

Минобороны РФ сообщило о рекордной работе ПВО — 1328 дронов за сутки - 15.08.2026 Украина.ру

Минобороны РФ сообщило о рекордной работе ПВО — 1328 дронов за сутки

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 1328 беспилотников самолётного типа — это абсолютный рекорд с начала конфликта. Об этом 15 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ

2026-08-15T13:09

2026-08-15T13:09

2026-08-15T13:09

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спецоперация

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вооруженные силы украины

украина.ру

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Российские средства ПВО установили рекорд по количеству сбитых беспилотников за сутки. Согласно сводке Минобороны РФ, опубликованной в субботу, было уничтожено 1328 украинских БПЛА самолётного типа. Это абсолютный максимум с начала конфликта.Предыдущий рекорд был зафиксирован 2 августа, когда за сутки сбили 1158 дронов. Кроме того, за минувшие сутки российские военные также уничтожили семь управляемых авиабомб, 17 ракет "Фламинго" и четыре реактивных снаряда системы HIMARS.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Спецназ ВСУ в Козачьей Лопани, Трамп и пролив. Хроника событий на утро 15 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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сво, спецоперация, россия, украина, вооруженные силы украины, украина.ру