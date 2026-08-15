Минобороны РФ сообщило о рекордной работе ПВО — 1328 дронов за сутки
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство ЗРК "Бук-М3" группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 1328 беспилотников самолётного типа — это абсолютный рекорд с начала конфликта. Об этом 15 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ
Российские средства ПВО установили рекорд по количеству сбитых беспилотников за сутки. Согласно сводке Минобороны РФ, опубликованной в субботу, было уничтожено 1328 украинских БПЛА самолётного типа. Это абсолютный максимум с начала конфликта.
Предыдущий рекорд был зафиксирован 2 августа, когда за сутки сбили 1158 дронов. Кроме того, за минувшие сутки российские военные также уничтожили семь управляемых авиабомб, 17 ракет "Фламинго" и четыре реактивных снаряда системы HIMARS.
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