Минобороны РФ сообщило о рекордной работе ПВО — 1328 дронов за сутки - 15.08.2026 Украина.ру
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Минобороны РФ сообщило о рекордной работе ПВО — 1328 дронов за сутки
Минобороны РФ сообщило о рекордной работе ПВО — 1328 дронов за сутки - 15.08.2026 Украина.ру
Минобороны РФ сообщило о рекордной работе ПВО — 1328 дронов за сутки
Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 1328 беспилотников самолётного типа — это абсолютный рекорд с начала конфликта. Об этом 15 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ
2026-08-15T13:09
2026-08-15T13:09
сво
спецоперация
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вооруженные силы украины
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Российские средства ПВО установили рекорд по количеству сбитых беспилотников за сутки. Согласно сводке Минобороны РФ, опубликованной в субботу, было уничтожено 1328 украинских БПЛА самолётного типа. Это абсолютный максимум с начала конфликта.Предыдущий рекорд был зафиксирован 2 августа, когда за сутки сбили 1158 дронов. Кроме того, за минувшие сутки российские военные также уничтожили семь управляемых авиабомб, 17 ракет "Фламинго" и четыре реактивных снаряда системы HIMARS.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Спецназ ВСУ в Козачьей Лопани, Трамп и пролив. Хроника событий на утро 15 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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сво, спецоперация, россия, украина, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Минобороны РФ сообщило о рекордной работе ПВО — 1328 дронов за сутки

13:09 15.08.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство ЗРК "Бук-М3" группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
Боевое дежурство ЗРК Бук-М3 группировки войск Центр на Добропольском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 15.08.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 1328 беспилотников самолётного типа — это абсолютный рекорд с начала конфликта. Об этом 15 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ
Российские средства ПВО установили рекорд по количеству сбитых беспилотников за сутки. Согласно сводке Минобороны РФ, опубликованной в субботу, было уничтожено 1328 украинских БПЛА самолётного типа. Это абсолютный максимум с начала конфликта.
Предыдущий рекорд был зафиксирован 2 августа, когда за сутки сбили 1158 дронов. Кроме того, за минувшие сутки российские военные также уничтожили семь управляемых авиабомб, 17 ракет "Фламинго" и четыре реактивных снаряда системы HIMARS.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Спецназ ВСУ в Козачьей Лопани, Трамп и пролив. Хроника событий на утро 15 августа
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