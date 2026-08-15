Минобороны РФ: "Ураган" открыл путь штурмовикам после уничтожения опорника ВСУ
Расчёт РСЗО "Ураган" уничтожил укреплённый опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области. Об этом 15 августа сообщили в Минобороны РФ
"Врываемся в эти выходные реактивным залпом", — говорится в сообщении к видео работы реактивной системы залпового огня.
В военном ведомстве отметили, что теперь путь для российских штурмовиков открыт.
"Работаем, мужики!" — заявили в Минобороны.
Ранее расчёты самоходных артиллерийских установок "Пион" группировки войск "Запад" уничтожили пункты временной дислокации, склады и скопления живой силы ВСУ на краснолиманском направлении.
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