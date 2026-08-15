https://ukraina.ru/20260815/minoborony-rf-uragan-otkryl-put-shturmovikam-posle-unichtozheniya-opornika-vsu-1082511005.html

Минобороны РФ: "Ураган" открыл путь штурмовикам после уничтожения опорника ВСУ

Минобороны РФ: "Ураган" открыл путь штурмовикам после уничтожения опорника ВСУ - 15.08.2026 Украина.ру

Минобороны РФ: "Ураган" открыл путь штурмовикам после уничтожения опорника ВСУ

Расчёт РСЗО "Ураган" уничтожил укреплённый опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области. Об этом 15 августа сообщили в Минобороны РФ

2026-08-15T08:23

2026-08-15T08:23

2026-08-15T08:23

сво

спецоперация

россия

днепропетровская область

вооруженные силы украины

минобороны

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"Врываемся в эти выходные реактивным залпом", — говорится в сообщении к видео работы реактивной системы залпового огня.В военном ведомстве отметили, что теперь путь для российских штурмовиков открыт."Работаем, мужики!" — заявили в Минобороны.Ранее расчёты самоходных артиллерийских установок "Пион" группировки войск "Запад" уничтожили пункты временной дислокации, склады и скопления живой силы ВСУ на краснолиманском направлении.Ранее в новостях: ВС РФ освободили Новониколаевку в ДНР

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сво, спецоперация, россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины, минобороны