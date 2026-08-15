https://ukraina.ru/20260815/tramp-obmanchivaya-strategiya-khaosa-ochen-pokhozhaya-na-dementsiyu-1082516474.html

Трамп. Обманчивая стратегия хаоса очень похожая на деменцию

Трамп. Обманчивая стратегия хаоса очень похожая на деменцию - 15.08.2026 Украина.ру

Трамп. Обманчивая стратегия хаоса очень похожая на деменцию

В субботу, 14 августа, Трамп сделал очередное экспансионистское заявление. По его словам, после окончательного поражения Ирана президент США объявит Ормузский пролив территорией Соединённых Штатов.

2026-08-15T13:37

2026-08-15T13:37

2026-08-15T14:06

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"Когда мы окончательно нанесём поражение Ирану, а он терпит серьёзное поражение, довольно скоро, я объявлю Ормузский пролив территорией США", — сказал Трамп.Это заявление в ряду остальных - о присоединении к США в качестве 51-го штата Канады, возвращении контроля США над Панамским каналом, покупки Гренландии, завершении десятков войн на планете, стремлении получить "Нобелевку" и т.д. кажется таким же абсурдным и даже симптомом деменции. Во всяком случае, для того чтобы США получила новую территорию на другом континенте, надо, как минимум, победить Иран, а это, похоже, очень далекая перспектива. Если вообще реально. И еще заручиться согласием Совета безопасности ООН, что вообще несбыточно, поскольку там нужно получить голоса всех членов Совета, а Китай и Россия такое решение никогда не поддержат (это как минимум).В общем, абсурд, хаос, деменция.Но так ли это на самом деле? Что скрывается за этими заявлениями лидера Западного мира?Для того, чтобы это понять, надо сначала вернуться в 2024-ый год и присмотреться к избирательной кампании Трампа. Она стоила 1,6 млрд долларов. Это меньше, чем четырьмя годами ранее потратил Байден (1,96 млрд), но все равно рекордная для США и не только США сумма. За всю политическую историю мира Байден и Трамп потратили самые большие суммы на президентских выборах.Но Трамп в отличие от Байдена сам миллиардер. Казалось бы, может себе позволить. Но оказывается, что на свои выборы он не потратил из своих личных средств практически ничего. Его избрали на деньги спонсоров.Главными спонсорами президентской кампании Трампа были владелец банковской империи Mellon Bank Тимоти Меллон ($172 миллиона), владелица сети казино в Лас Вегасе Мириам Адельсон ($100 миллионов) и тогдашний соратник Трампа, а ныне его неприятель Илон Маск ($100 миллионов). Но это – лишь примерно пятая часть от общей суммы. А 4/5 вложили корпорации и крупные промышленные структуры. Самый большой вклад сделали энергокомпании - нефтяные и газовые структуры. Но тут дело не только в президентской кампании Трампа.Интересно, кто вообще поддерживает и финансирует Республиканскую партию США, которая и является политическим фундаментом президента Трампа.И тут мы снова обнаруживаем нефтепромышленников и связанные с ними корпорации. Вот их почти полный список: основными спонсорами республиканцев являются крупнейшие нефтегазовые корпорации США: Chevron, Occidental Petroleum, Continental Resources, Energy Transfer Partners и Koch Industries. По данным исследовательских организаций США (таких как OpenSecrets), энергетический сектор США направляет почти 90 процентов всех своих политических пожертвований именно представителям Республиканской партии. Компании делают это как напрямую через корпоративные комитеты политических действий (PACs), так и через личные взносы своих топ-менеджеров и владельцев.Кроме того, значительную часть пожертвований на президентские выборы Трампа и содержание Республиканской партии США поступает от руководителей так называемых "сланцевых" и независимых буровых компаний Техаса, Оклахомы и Северной Дакоты: это уже названная Continental Resources (Гарольд Хэмм) — один из пионеров сланцевой добычи в США. Хэмм является давним советником и спонсором Трампа, а его компания перевела десятки миллионов долларов на счета республиканцев. Hilcorp Energy (Джефф Хильдебранд) — крупнейшая частная нефтегазовая компания США. Хильдебранд лично выделил миллионы долларов на предвыборную гонку. GeoSouthern Energy (Джордж Бишоп) — техасская компания по разведке месторождений. Ее владелец лично пожертвовал более 1,5 миллиона долларов структурам Трампа.В общем, старая как мир истина – тот, кто платит, тот и заказывает музыку, очевидно, действует и здесь. Но если с заказчиками все понятно и прозрачно, то с музыкой не всё так просто, как кажется. Здесь снова придется обратиться к некоторым интересным цифрам.Лидерами по добыче сырой нефти являются три страны — США, Россия и Саудовская Аравия, которые суммарно обеспечивают около 40% всей мировой добычи. Согласно последним годовым данным Управления энергетической информации США (EIA), рейтинг крупнейших производителей выглядит так.1. США (13,6 млн баррелей в сутки). Удерживают первое место благодаря "сланцевой революции". При этом США сами же являются крупнейшим потребителем энергии в мире, поэтому огромную часть нефти они тратят на внутренние нужды.2. Россия (около 10 млн баррелей в сутки). Занимает вторую строчку, перенаправив после 2022 года в связи с санкциями основные объемы сырья из Европы в Азию (в основном в Китай и Индию).3. Саудовская Аравия (9,6 млн баррелей в сутки). Замыкает тройку лидеров. Страна сознательно ограничивает добычу в рамках соглашения ОПЕК+, чтобы удерживать мировые цены на выгодном ей уровне. При этом Саудовская Аравия, как и Кувейт (об этом чуть ниже) являются стратегическими партнерами США на Ближнем Востоке. Если проще – США поставляют им вооружения и гарантируют безопасность (правда, Иран в этом смысле подмочил репутацию США).Но эти цифры не дают полной картины происходящего в энергетической сфере и поэтому не объясняют логику и стратегию президента США. Значительно важнее другие цифры. Речь о запасах нефти, которые имеют страны. А здесь картина совсем иная, более драматическая. Для полноты понимания приведем ее полностью.1. Венесуэла. Обладает самыми большими разведанными запасами в мире, но из-за санкций и кризиса добывает относительно мало нефти, поэтому при текущих темпах её хватит на 800 лет.2. Иран. Нефтяные запасы при текущей добыче рассчитаны на 130–140 лет. Имеет огромные запасы, разработка которых сдерживается геополитическими ограничениями.3. Кувейт. Около 100–110 лет.4. Канада. Около 90 лет.5. Саудовская Аравия. Около 75–80 лет.6. Россия. Около 62–65 лет. По официальным данным правительства на 2026 год, геологических извлекаемых запасов при текущей добыче хватит чуть более чем на 60 лет (хотя рентабельных, то есть самых дешевых для извлечения, — примерно на 32 года).7. Китай. Около 18 лет. Тратит огромные объемы энергии, а собственные запасы истощаются быстрыми темпами. Поэтому принята стратегия на создание нефтяных запасов через закупки у России и Ирана.8. США. Около 10–11 лет. США — мировой лидер по добыче за счет сланцевых технологий. Сланцевые скважины истощаются быстро, поэтому США приходится постоянно бурить новые и активно разведывать новые пласты, чтобы не остаться без сырья.И вот теперь можно сделать определенные выводы. США, являясь на сегодня лидером по добыче нефти, в тоже время являются аутсайдерами по её запасам и уже к 2036 году, если не проводить каких-либо реальных геополитических действий (присоединения и захватов чужих территорий) окажутся гигантским потребителем нефти при нулевых собственных запасах, а это приведет и к утрате мирового лидерства – не будет ни средств на поддержание растущего государственного долга (самого большого в мире), ни возможности влиять на мировую экономику, кровью которой и является энергетика.Но еще интереснее верх списка. Венесуэла – первая страна по запасам нефти и первая испытавшая на себе неуемную экспансию Трампа. Захват президента Николаса Мадуро (по официальной версии США за контрабанду наркотиков) привел к полному подчинению латиноамериканского государства Соединенным штатам Америки.Иран – вторая строчка по запасам нефти и вторая в планах президента США по попытке ее полного подчинения - война в Ормузском проливе и уверенность Трампа в том, что он сможет сменить там правительство на лояльное США, а уже потом в Иран придут американские нефтяные гиганты.На 4-ой строчке по запасам нефти – Канада, которую Трамп пообещал или во всяком случае хотел бы присоединить к США в качестве 51-го штата.В этом списке нет Гренландии, так же имеющей запасы нефти в размере 17,5 млрд баррелей нефти, далеко не первая по запасам, но, что интересно, вообще не добывающая в настоящее время нефть из-за экологической опасности таких разработок. Но и на неё, как известно, Трамп уже положил глаз. А вернее, это сделали те, кто спонсировали его президентство, а теперь финансируют Республиканскую партию США (по сути – того же Трампа).Из списка выпали Саудовская Аравия и Кувейт. Но они и так, как сказано выше, стратегические партнеры США. И до них, возможно пока, очередь не дошла.Таким образом за всеми этими странными на первый взгляд заявлениями Трампа и действиями его администрации и Госдепа с попытками военным путем сменить режим в Иране (что уже удалось в Венесуэле) стоит циничный расчет – расширить базу по добыче нефти за счет либо присоединения других стран к США, либо с применением силовых методов сменить там режимы на лояльные с последующим заходом в эти страны добывающих компаний США (список их приведен выше – в спонсорах Республиканской партии и президентской кампании Трампа).Вторая задача, которую решает президент США – расширение рынков сбыта нефти и нефтепродуктов. И тут стоит обратить внимание на 6 строчку рейтинга – Россию, одновременно находящуюся на втором месте в мире по добыче нефти (после США). За два года правления Трампа с помощью санкций, которые вводили и США и ЕС, Россия практически вытеснена из Европы, где вынуждена за бесценок продавать свои европейские активы – в Венгрии, Словакии и Сербии. Кстати, одним из условий сотрудничества США и Индии (крупного потребителя российской нефтянки) является отказ этой страны по требованию США от покупки нефти у России. Индия пока держится. Но что-то подсказывает, что российско-индийские контакты болтаются на тонкой нитке традиционных связей.Кстати, силовой заход США в Венесуэлу лишил Роснефть контрактов по разработке месторождений (по приблизительным подсчетам, там велись работы на 5 млрд долларов).Так вот, украинский конфликт позволяет США проводить санкционную политику против России прежде всего руками и делами европейских союзников. И чем дольше длится этот конфликт, тем вернее, по скрытой за дружелюбными заявлениями Трампа, вытеснение России с традиционных для нее рынков сбыта нефти и газа.И, наконец, третья задача, которую решает Трамп, это контроль за логистикой нефтяных поставок. Так ему уже удалось перехватить (по его словам, вернуть) контроль над Панамским каналом, вытеснив оттуда Китай. Теперь на очереди Ормузский пролив, который в субботу, 14 августа, Трамп пообещал сделать территорией США. А это, как известно, 25 процентов поставок энергоносителей в мире.Вот такую триединую задачу решает президент США Дональд Трамп, прикрываясь миролюбивыми лозунгами и хаотическими заявлениями, которые почему-то вызывают у широкой публики скептицизм.А вы говорите: "деменция"…О том, как Европа борется с "теневым" флотом России - в статье Захара Виноградова "И снова август. Россия по вине ЕС и США оказалась в шаге от войны с ними в океане"

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сша, россия, иран, дональд трамп, джо байден, илон маск, республиканская партия, оон, опек, мнения