Белоусов посетил командный пункт группировки войск "Восток" - 15.08.2026 Украина.ру
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Белоусов посетил командный пункт группировки войск "Восток"
Белоусов посетил командный пункт группировки войск "Восток" - 15.08.2026 Украина.ру
Белоусов посетил командный пункт группировки войск "Восток"
Министр обороны России Андрей Белоусов посетил командный пункт группировки войск "Восток" и проверил ход выполнения боевых задач. Об этом 15 августа сообщили в Минобороны РФ
2026-08-15T11:23
2026-08-15T11:23
новости
россия
андрей белоусов
дональд трамп
вооруженные силы украины
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В командном пункте группировки глава военного ведомства заслушал доклады командования о текущей обстановке на линии боевого соприкосновения и характере действий противника.В завершение работы Белоусов вручил Георгиевскую знаменную ленту соединению, которому присвоено почётное наименование "гвардейский", а также государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе выполнения боевых задач.Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что "Ураган" открыл путь штурмовикам после уничтожения опорника ВСУБольше новостях представлено в ежедневном обзоре Спецназ ВСУ в Козачьей Лопани, Трамп и пролив. Хроника событий на утро 15 августа
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новости, россия, андрей белоусов, дональд трамп, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Андрей Белоусов, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины

Белоусов посетил командный пункт группировки войск "Восток"

11:23 15.08.2026
 
© Фото : Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкКоллегия Минобороны РФ
Коллегия Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 15.08.2026
© Фото : Министерство обороны РФ
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Министр обороны России Андрей Белоусов посетил командный пункт группировки войск "Восток" и проверил ход выполнения боевых задач. Об этом 15 августа сообщили в Минобороны РФ
В командном пункте группировки глава военного ведомства заслушал доклады командования о текущей обстановке на линии боевого соприкосновения и характере действий противника.
В завершение работы Белоусов вручил Георгиевскую знаменную ленту соединению, которому присвоено почётное наименование "гвардейский", а также государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе выполнения боевых задач.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что "Ураган" открыл путь штурмовикам после уничтожения опорника ВСУ
Больше новостях представлено в ежедневном обзоре Спецназ ВСУ в Козачьей Лопани, Трамп и пролив. Хроника событий на утро 15 августа
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