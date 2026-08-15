Белоусов посетил командный пункт группировки войск "Восток"
© Фото : Министерство обороны РФ
Министр обороны России Андрей Белоусов посетил командный пункт группировки войск "Восток" и проверил ход выполнения боевых задач. Об этом 15 августа сообщили в Минобороны РФ
В командном пункте группировки глава военного ведомства заслушал доклады командования о текущей обстановке на линии боевого соприкосновения и характере действий противника.
В завершение работы Белоусов вручил Георгиевскую знаменную ленту соединению, которому присвоено почётное наименование "гвардейский", а также государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе выполнения боевых задач.
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