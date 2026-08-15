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Белоусов посетил командный пункт группировки войск "Восток"

Белоусов посетил командный пункт группировки войск "Восток" - 15.08.2026 Украина.ру

Белоусов посетил командный пункт группировки войск "Восток"

Министр обороны России Андрей Белоусов посетил командный пункт группировки войск "Восток" и проверил ход выполнения боевых задач. Об этом 15 августа сообщили в Минобороны РФ

2026-08-15T11:23

2026-08-15T11:23

2026-08-15T11:23

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В командном пункте группировки глава военного ведомства заслушал доклады командования о текущей обстановке на линии боевого соприкосновения и характере действий противника.В завершение работы Белоусов вручил Георгиевскую знаменную ленту соединению, которому присвоено почётное наименование "гвардейский", а также государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе выполнения боевых задач.Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что "Ураган" открыл путь штурмовикам после уничтожения опорника ВСУБольше новостях представлено в ежедневном обзоре Спецназ ВСУ в Козачьей Лопани, Трамп и пролив. Хроника событий на утро 15 августа

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, андрей белоусов, дональд трамп, вооруженные силы украины