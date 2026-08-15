https://ukraina.ru/20260815/zakharova-osudila-molchanie-zapada-iz-za-tseremonii-v-chest-konovaltsa-1082511305.html
Захарова осудила молчание Запада из-за церемонии в честь Коновальца
Захарова осудила молчание Запада из-за церемонии в честь Коновальца - 15.08.2026 Украина.ру
Захарова осудила молчание Запада из-за церемонии в честь Коновальца
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поражена отсутствием реакции Запада на церемонию в честь прибытия гроба основателя и первого главы ОУН* Евгения Коновальца в Киев. Об этом 15 августа сообщили "Известия"
2026-08-15T09:03
2026-08-15T09:03
2026-08-15T09:03
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"С этими упырями всё ясно. Но вот упорное нежелание чувствительной к нарушениям этики и морали либеральной общественности поражает больше всего", — сказала дипломат.Она подчеркнула, что подобные церемонии проходят при полном безмолвии "правозащитной рати".Об эксгумации останков Коновальца стало известно в начале августа. Церемония в честь прибытия гроба в Киев состоялась в ночь с 13 на 14 августа.Подробнее – в материале Коновалец, Мельник, Бандера. Зачем Зеленский свозит в Киев прах откровенных нацистов* Террористическая организация, запрещённая в России
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новости, киев, запад, россия, коновалец, андрей захаров, андрей мельник, оун
Новости, Киев, Запад, Россия, Коновалец, Андрей Захаров, Андрей Мельник, ОУН
Захарова осудила молчание Запада из-за церемонии в честь Коновальца
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поражена отсутствием реакции Запада на церемонию в честь прибытия гроба основателя и первого главы ОУН* Евгения Коновальца в Киев. Об этом 15 августа сообщили "Известия"
"С этими упырями всё ясно. Но вот упорное нежелание чувствительной к нарушениям этики и морали либеральной общественности поражает больше всего", — сказала дипломат.
Она подчеркнула, что подобные церемонии проходят при полном безмолвии "правозащитной рати".
Об эксгумации останков Коновальца стало известно в начале августа. Церемония в честь прибытия гроба в Киев состоялась в ночь с 13 на 14 августа.
* Террористическая организация, запрещённая в России