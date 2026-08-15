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Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с национальным праздником КНДР

Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с национальным праздником КНДР - 15.08.2026 Украина.ру

Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с национальным праздником КНДР

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с национальным праздником — Днём освобождения. Соответствующая телеграмма опубликована 15 августа на сайте Кремля

2026-08-15T08:24

2026-08-15T08:24

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"Уважаемый товарищ Ким Чен ЫН, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Корейской Народно-Демократической Республики – Дня Освобождения", - говорится в телеграмме.В поздравительной телеграмме российский лидер также отметил, что отношения между Москвой и Пхеньяном вышли на беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства. Президент России подчеркнул, что страны активно сотрудничают на всех направлениях и координируют усилия для обеспечения региональной безопасности и стабильности.Путин выразил уверенность, что РФ и КНДР продолжат конструктивную совместную работу по актуальным вопросам повестки дня.Ранее российский лидер встретился с главой МИД КНДР Цой Сон Хи и передал приветствие Ким Чен Ыну. Об этом – в материале Путин высоко оценил сложившееся с Ким Чен Ыном глубокое взаимопониманиеПо данным РСТ, в 2026 году спрос россиян на поездки в Северную Корею вырос на 10–15% по сравнению с прошлым годом. Рекорд зафиксирован в июле — тогда в туры по КНДР отправились 500 человек.

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