В Киеве военный насмерть забил знакомого молотком и палкой
© РИА Новости . Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПерекладка брусчатки на Баррикадной улице в Москве
В Киеве 34-летний военный до смерти избил 61-летнего знакомого. Об этом 15 августа сообщила местная полиция
Установлено, что погибший вместе со знакомым выполнял ремонтные работы в заброшенном здании, после чего мужчины начали распивать алкоголь. Между ними возник конфликт, переросший в драку. Нападавший сначала избивал потерпевшего кулаками, а затем нанёс многочисленные удары палкой и молотком по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство. Статья предусматривает до 15 лет лишения свободы.
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