В Киеве военный насмерть забил знакомого молотком и палкой - 15.08.2026 Украина.ру
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В Киеве военный насмерть забил знакомого молотком и палкой
В Киеве военный насмерть забил знакомого молотком и палкой - 15.08.2026 Украина.ру
В Киеве военный насмерть забил знакомого молотком и палкой
В Киеве 34-летний военный до смерти избил 61-летнего знакомого. Об этом 15 августа сообщила местная полиция
2026-08-15T12:29
2026-08-15T12:29
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Установлено, что погибший вместе со знакомым выполнял ремонтные работы в заброшенном здании, после чего мужчины начали распивать алкоголь. Между ними возник конфликт, переросший в драку. Нападавший сначала избивал потерпевшего кулаками, а затем нанёс многочисленные удары палкой и молотком по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте.Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство. Статья предусматривает до 15 лет лишения свободы.Больше новостях представлено в ежедневном обзоре Спецназ ВСУ в Козачьей Лопани, Трамп и пролив. Хроника событий на утро 15 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, киев, украина, россия, дональд трамп, украина.ру, вооруженные силы украины
Новости, Киев, Украина, Россия, Дональд Трамп, Украина.ру, Вооруженные силы Украины

В Киеве военный насмерть забил знакомого молотком и палкой

12:29 15.08.2026
 
© РИА Новости . Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПерекладка брусчатки на Баррикадной улице в Москве
Перекладка брусчатки на Баррикадной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 15.08.2026
© РИА Новости . Александр Кожохин
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В Киеве 34-летний военный до смерти избил 61-летнего знакомого. Об этом 15 августа сообщила местная полиция
Установлено, что погибший вместе со знакомым выполнял ремонтные работы в заброшенном здании, после чего мужчины начали распивать алкоголь. Между ними возник конфликт, переросший в драку. Нападавший сначала избивал потерпевшего кулаками, а затем нанёс многочисленные удары палкой и молотком по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство. Статья предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Больше новостях представлено в ежедневном обзоре Спецназ ВСУ в Козачьей Лопани, Трамп и пролив. Хроника событий на утро 15 августа
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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