https://ukraina.ru/20260815/v-kieve-voennyy-nasmert-zabil-znakomogo-molotkom-i-palkoy-1082515630.html

В Киеве военный насмерть забил знакомого молотком и палкой

В Киеве военный насмерть забил знакомого молотком и палкой - 15.08.2026 Украина.ру

В Киеве военный насмерть забил знакомого молотком и палкой

В Киеве 34-летний военный до смерти избил 61-летнего знакомого. Об этом 15 августа сообщила местная полиция

2026-08-15T12:29

2026-08-15T12:29

2026-08-15T12:29

новости

киев

украина

россия

дональд трамп

украина.ру

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101742/83/1017428323_0:347:3024:2048_1920x0_80_0_0_4922c5adadd189b27d257f87e8d58cbd.jpg

Установлено, что погибший вместе со знакомым выполнял ремонтные работы в заброшенном здании, после чего мужчины начали распивать алкоголь. Между ними возник конфликт, переросший в драку. Нападавший сначала избивал потерпевшего кулаками, а затем нанёс многочисленные удары палкой и молотком по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте.Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство. Статья предусматривает до 15 лет лишения свободы.Больше новостях представлено в ежедневном обзоре Спецназ ВСУ в Козачьей Лопани, Трамп и пролив. Хроника событий на утро 15 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

киев

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, украина, россия, дональд трамп, украина.ру, вооруженные силы украины