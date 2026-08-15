Два человека пострадали при ночной атаке БПЛА на Московскую область - 15.08.2026 Украина.ру
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Два человека пострадали при ночной атаке БПЛА на Московскую область
Два человека пострадали при ночной атаке БПЛА на Московскую область - 15.08.2026 Украина.ру
Два человека пострадали при ночной атаке БПЛА на Московскую область
В результате ночной атаки беспилотников на Московскую область пострадали два человека, в том числе 9-летний ребёнок. Об этом 15 августа сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв
2026-08-15T08:09
2026-08-15T08:09
спецоперация
сво
домодедово
шатура
московская область
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В Шатуре беспилотник попал в частный дом. Мальчик находится в тяжёлом состоянии, его готовят к эвакуации в ДНКЦ имени Рошаля. 55-летняя женщина получила травму головы, её состояние оценивается как средней тяжести.Повреждена кровля частного дома, на месте работают оперативные службы. Всего над Московской областью сбиты восемь БПЛА — в Домодедово, Одинцово, Раменском, Чехове, Шатуре и Воскресенске. Атака продолжается: беспилотники фиксируются над Можайским и Наро-Фоминским округами.О других событиях к этому часу – в материале В ДНР при атаках украинских дронов один человек погиб и десять ранены на сайте Украина.ру
домодедово
шатура
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452
60
спецоперация, сво, домодедово, шатура, московская область
Спецоперация, СВО, Домодедово, Шатура, Московская область

Два человека пострадали при ночной атаке БПЛА на Московскую область

08:09 15.08.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПередача 20-ти машин скорой помощи медучреждениям Свердловской области
Передача 20-ти машин скорой помощи медучреждениям Свердловской области - РИА Новости, 1920, 15.08.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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В результате ночной атаки беспилотников на Московскую область пострадали два человека, в том числе 9-летний ребёнок. Об этом 15 августа сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв
В Шатуре беспилотник попал в частный дом. Мальчик находится в тяжёлом состоянии, его готовят к эвакуации в ДНКЦ имени Рошаля. 55-летняя женщина получила травму головы, её состояние оценивается как средней тяжести.
Повреждена кровля частного дома, на месте работают оперативные службы. Всего над Московской областью сбиты восемь БПЛА — в Домодедово, Одинцово, Раменском, Чехове, Шатуре и Воскресенске.
Атака продолжается: беспилотники фиксируются над Можайским и Наро-Фоминским округами.
О других событиях к этому часу – в материале В ДНР при атаках украинских дронов один человек погиб и десять ранены на сайте Украина.ру
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