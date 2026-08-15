https://ukraina.ru/20260815/dva-cheloveka-postradali-pri-nochnoy-atake-bpla-na-moskovskuyu-oblast-1082510758.html

Два человека пострадали при ночной атаке БПЛА на Московскую область

Два человека пострадали при ночной атаке БПЛА на Московскую область - 15.08.2026 Украина.ру

Два человека пострадали при ночной атаке БПЛА на Московскую область

В результате ночной атаки беспилотников на Московскую область пострадали два человека, в том числе 9-летний ребёнок. Об этом 15 августа сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв

2026-08-15T08:09

2026-08-15T08:09

2026-08-15T08:09

спецоперация

сво

домодедово

шатура

московская область

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В Шатуре беспилотник попал в частный дом. Мальчик находится в тяжёлом состоянии, его готовят к эвакуации в ДНКЦ имени Рошаля. 55-летняя женщина получила травму головы, её состояние оценивается как средней тяжести.Повреждена кровля частного дома, на месте работают оперативные службы. Всего над Московской областью сбиты восемь БПЛА — в Домодедово, Одинцово, Раменском, Чехове, Шатуре и Воскресенске. Атака продолжается: беспилотники фиксируются над Можайским и Наро-Фоминским округами.О других событиях к этому часу – в материале В ДНР при атаках украинских дронов один человек погиб и десять ранены на сайте Украина.ру

домодедово

шатура

московская область

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2026

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, сво, домодедово, шатура, московская область