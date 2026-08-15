Два человека пострадали при ночной атаке БПЛА на Московскую область
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПередача 20-ти машин скорой помощи медучреждениям Свердловской области
В результате ночной атаки беспилотников на Московскую область пострадали два человека, в том числе 9-летний ребёнок. Об этом 15 августа сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв
В Шатуре беспилотник попал в частный дом. Мальчик находится в тяжёлом состоянии, его готовят к эвакуации в ДНКЦ имени Рошаля. 55-летняя женщина получила травму головы, её состояние оценивается как средней тяжести.
Повреждена кровля частного дома, на месте работают оперативные службы. Всего над Московской областью сбиты восемь БПЛА — в Домодедово, Одинцово, Раменском, Чехове, Шатуре и Воскресенске.
Атака продолжается: беспилотники фиксируются над Можайским и Наро-Фоминским округами.
О других событиях к этому часу – в материале В ДНР при атаках украинских дронов один человек погиб и десять ранены на сайте Украина.ру
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