https://ukraina.ru/20260815/vsu-poteryali-lodki-i-voennykh-pri-popytke-prorvatsya-na-kinburnskuyu-kosu-1082512495.html

ВСУ потеряли лодки и военных при попытке прорваться на Кинбурнскую косу

ВСУ потеряли лодки и военных при попытке прорваться на Кинбурнскую косу - 15.08.2026 Украина.ру

ВСУ потеряли лодки и военных при попытке прорваться на Кинбурнскую косу

Украинские военные предприняли безуспешную попытку высадки диверсионно-разведывательной группы на Кинбурнскую косу в Херсонской области. Об этом 15 августа сообщил губернатор региона Владимир Сальдо

2026-08-15T10:19

2026-08-15T10:19

2026-08-15T10:20

херсонская область

россия

измаил

владимир сальдо

вооруженные силы украины

спецоперация

сво

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По его словам, российские силы успешно отразили атаку: уничтожены около десяти военнослужащих и две десантные лодки. Закрепиться на территории косы украинским подразделениям не удалось.Сальдо подчеркнул, что ситуация на данном участке остаётся под контролем российских войск.Накануне в Минобороны РФ сообщили об ударах по портовой инфраструктуре и объектам украинской армии в Измаиле и Одессе.Ранее в новостях: ВС РФ освободили Новониколаевку в ДНР

херсонская область

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

херсонская область, россия, измаил, владимир сальдо, вооруженные силы украины, спецоперация, сво