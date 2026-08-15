ВСУ потеряли лодки и военных при попытке прорваться на Кинбурнскую косу
10:19 15.08.2026 (обновлено: 10:20 15.08.2026)
© AP / Oleg PetrasiukСолдаты ВСУ
© AP / Oleg Petrasiuk
Украинские военные предприняли безуспешную попытку высадки диверсионно-разведывательной группы на Кинбурнскую косу в Херсонской области. Об этом 15 августа сообщил губернатор региона Владимир Сальдо
По его словам, российские силы успешно отразили атаку: уничтожены около десяти военнослужащих и две десантные лодки. Закрепиться на территории косы украинским подразделениям не удалось.
Сальдо подчеркнул, что ситуация на данном участке остаётся под контролем российских войск.
Накануне в Минобороны РФ сообщили об ударах по портовой инфраструктуре и объектам украинской армии в Измаиле и Одессе.
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