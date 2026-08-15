https://ukraina.ru/20260815/v-minoborony-rasskazali-o-podgotovke-armeyskogo-rezerva-v-2026-godu-1082513873.html

В Минобороны рассказали о подготовке армейского резерва в 2026 году

В Минобороны рассказали о подготовке армейского резерва в 2026 году - 15.08.2026 Украина.ру

В Минобороны рассказали о подготовке армейского резерва в 2026 году

За первые шесть месяцев 2026 года подготовлены более 140 тысяч военнослужащих в полках резерва, на полигонах и участках группировок войск. Об этом 15 августа сообщили в Министерстве обороны России

2026-08-15T11:05

2026-08-15T11:05

2026-08-15T11:05

новости

россия

дональд трамп

вооруженные силы украины

минобороны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/14/1079230438_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_70d21dd1219723d6233489d079109960.jpg

В мотострелковом полку резерва Московского военного округа продолжается подготовка россиян, заключивших контракт с оборонным ведомством. Ключевую роль в обучении играют инструкторы с боевым опытом участия в специальной военной операции.Будущие бойцы проходят огневую, тактическую и инженерную подготовку, отрабатывают навыки ведения боя в опорном пункте, городской застройке и лесополосе, а также изучают основы тактической медицины. Особое внимание уделяется слаживанию подразделений и действиям в составе малых тактических групп, а также обучению специалистов беспилотных систем.Подготовка организована на полигоне с условиями, имитирующими реальную боевую обстановку.Ранее в новостях: "Ураган" открыл путь штурмовикам после уничтожения опорника ВСУБольше новостях представлено в ежедневном обзоре Спецназ ВСУ в Козачьей Лопани, Трамп и пролив. Хроника событий на утро 15 августа

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, дональд трамп, вооруженные силы украины, минобороны