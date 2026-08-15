В Минобороны рассказали о подготовке армейского резерва в 2026 году
© Фото : Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУчения ВС РФ по подготовке и применению ядерных сил
© Фото : Министерство обороны РФ
За первые шесть месяцев 2026 года подготовлены более 140 тысяч военнослужащих в полках резерва, на полигонах и участках группировок войск. Об этом 15 августа сообщили в Министерстве обороны России
В мотострелковом полку резерва Московского военного округа продолжается подготовка россиян, заключивших контракт с оборонным ведомством. Ключевую роль в обучении играют инструкторы с боевым опытом участия в специальной военной операции.
Будущие бойцы проходят огневую, тактическую и инженерную подготовку, отрабатывают навыки ведения боя в опорном пункте, городской застройке и лесополосе, а также изучают основы тактической медицины. Особое внимание уделяется слаживанию подразделений и действиям в составе малых тактических групп, а также обучению специалистов беспилотных систем.
Подготовка организована на полигоне с условиями, имитирующими реальную боевую обстановку.
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