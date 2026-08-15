https://ukraina.ru/20260815/raketnyy-udar-po-samarskoy-oblasti-na-meste-rabotayut-ekstrennye-sluzhby-1082511441.html
Ракетный удар по Самарской области: на месте работают экстренные службы
Ракетный удар по Самарской области: на месте работают экстренные службы - 15.08.2026 Украина.ру
Ракетный удар по Самарской области: на месте работают экстренные службы
Ракетный удар был нанесён по одному из промышленных предприятий в Самарской области. Об этом 15 августа сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев
2026-08-15T08:52
2026-08-15T08:52
2026-08-15T08:52
спецоперация
сво
украина
одесская область
запорожье
вооруженные силы украины
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"Враг нанёс ракетный удар по нашему промышленному предприятию", — написал чиновник.По его словам, в регионе сформирован оперативный штаб, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. О пострадавших и характере повреждений не сообщается, информация уточняется.В ответ на атаки противника российская армия бьет по центрам принятия решений, предприятиям и складам, которые ВСУ используют совместно с натовскими специалистами. Сегодня ночью российские войска нанесли массированные удары с использованием беспилотников и авиационных бомб по военным целям на территории Украины. Взрывы звучали в Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. В Запорожье после удара БПЛА загорелся ТЦ "Эпицентр", ещё один удар пришёлся по территории промышленного предприятия.О других событиях – в материале "Ураган" открыл путь штурмовикам после уничтожения опорника ВСУ
украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, сво, украина, одесская область, запорожье, вооруженные силы украины
Спецоперация, СВО, Украина, Одесская область, Запорожье, Вооруженные силы Украины
Ракетный удар по Самарской области: на месте работают экстренные службы
Ракетный удар был нанесён по одному из промышленных предприятий в Самарской области. Об этом 15 августа сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев
"Враг нанёс ракетный удар по нашему промышленному предприятию", — написал чиновник.
По его словам, в регионе сформирован оперативный штаб, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. О пострадавших и характере повреждений не сообщается, информация уточняется.
В ответ на атаки противника российская армия бьет по центрам принятия решений, предприятиям и складам, которые ВСУ используют совместно с натовскими специалистами.
Сегодня ночью российские войска нанесли массированные удары с использованием беспилотников и авиационных бомб по военным целям на территории Украины.
Взрывы звучали в Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. В Запорожье после удара БПЛА загорелся ТЦ "Эпицентр", ещё один удар пришёлся по территории промышленного предприятия.