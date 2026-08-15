https://ukraina.ru/20260815/raketnyy-udar-po-samarskoy-oblasti-na-meste-rabotayut-ekstrennye-sluzhby-1082511441.html

Ракетный удар по Самарской области: на месте работают экстренные службы

Ракетный удар по Самарской области: на месте работают экстренные службы - 15.08.2026 Украина.ру

Ракетный удар по Самарской области: на месте работают экстренные службы

Ракетный удар был нанесён по одному из промышленных предприятий в Самарской области. Об этом 15 августа сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев

2026-08-15T08:52

2026-08-15T08:52

2026-08-15T08:52

спецоперация

сво

украина

одесская область

запорожье

вооруженные силы украины

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"Враг нанёс ракетный удар по нашему промышленному предприятию", — написал чиновник.По его словам, в регионе сформирован оперативный штаб, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. О пострадавших и характере повреждений не сообщается, информация уточняется.В ответ на атаки противника российская армия бьет по центрам принятия решений, предприятиям и складам, которые ВСУ используют совместно с натовскими специалистами. Сегодня ночью российские войска нанесли массированные удары с использованием беспилотников и авиационных бомб по военным целям на территории Украины. Взрывы звучали в Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. В Запорожье после удара БПЛА загорелся ТЦ "Эпицентр", ещё один удар пришёлся по территории промышленного предприятия.О других событиях – в материале "Ураган" открыл путь штурмовикам после уничтожения опорника ВСУ

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одесская область

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, сво, украина, одесская область, запорожье, вооруженные силы украины