Аксёнов: самозанятых и физлиц освободили от 50% арендной платы за имущество Крыма
Власти Крыма освободили самозанятых и физических лиц от 50% арендной платы за республиканское имущество. Об этом 15 августа сообщил глава региона Сергей Аксёнов
"Расширяем меры поддержки крымчан. Принято решение об освобождении самозанятых и физических лиц, арендующих имущество Республики Крым, от 50% арендной платы за период с 1 июля по 30 сентября 2026 года", — написал Аксёнов.
Ранее мера поддержки распространялась только на компании и индивидуальных предпринимателей. Льгота и перерасчёт предоставляются автоматически.
Меры поддержки туристической сферы, общепита и промышленности в Крыму и Севастополе действуют с начала июля.
Предприниматели уже освобождены от арендной платы на общую сумму свыше 52 млн рублей. Режим ЧС регионального характера действует в регионе с 26 июня.
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