https://ukraina.ru/20260815/aksnov-samozanyatykh-i-fizlits-osvobodili-ot-50-arendnoy-platy-za-imuschestvo-kryma-1082512235.html

Аксёнов: самозанятых и физлиц освободили от 50% арендной платы за имущество Крыма

Аксёнов: самозанятых и физлиц освободили от 50% арендной платы за имущество Крыма - 15.08.2026 Украина.ру

Аксёнов: самозанятых и физлиц освободили от 50% арендной платы за имущество Крыма

Власти Крыма освободили самозанятых и физических лиц от 50% арендной платы за республиканское имущество. Об этом 15 августа сообщил глава региона Сергей Аксёнов

2026-08-15T10:08

2026-08-15T10:08

2026-08-15T10:08

новости

крым

севастополь

сергей аксенов

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"Расширяем меры поддержки крымчан. Принято решение об освобождении самозанятых и физических лиц, арендующих имущество Республики Крым, от 50% арендной платы за период с 1 июля по 30 сентября 2026 года", — написал Аксёнов.Ранее мера поддержки распространялась только на компании и индивидуальных предпринимателей. Льгота и перерасчёт предоставляются автоматически.Меры поддержки туристической сферы, общепита и промышленности в Крыму и Севастополе действуют с начала июля. Предприниматели уже освобождены от арендной платы на общую сумму свыше 52 млн рублей. Режим ЧС регионального характера действует в регионе с 26 июня.Ранее в новостях: "Мост работает, бензин на АЗС есть": военный историк рассказал о ситуации в Крыму и Таврии

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новости, крым, севастополь, сергей аксенов