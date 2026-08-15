Аксёнов: самозанятых и физлиц освободили от 50% арендной платы за имущество Крыма - 15.08.2026 Украина.ру
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Аксёнов: самозанятых и физлиц освободили от 50% арендной платы за имущество Крыма
Аксёнов: самозанятых и физлиц освободили от 50% арендной платы за имущество Крыма - 15.08.2026 Украина.ру
Аксёнов: самозанятых и физлиц освободили от 50% арендной платы за имущество Крыма
Власти Крыма освободили самозанятых и физических лиц от 50% арендной платы за республиканское имущество. Об этом 15 августа сообщил глава региона Сергей Аксёнов
2026-08-15T10:08
2026-08-15T10:08
новости
крым
севастополь
сергей аксенов
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"Расширяем меры поддержки крымчан. Принято решение об освобождении самозанятых и физических лиц, арендующих имущество Республики Крым, от 50% арендной платы за период с 1 июля по 30 сентября 2026 года", — написал Аксёнов.Ранее мера поддержки распространялась только на компании и индивидуальных предпринимателей. Льгота и перерасчёт предоставляются автоматически.Меры поддержки туристической сферы, общепита и промышленности в Крыму и Севастополе действуют с начала июля. Предприниматели уже освобождены от арендной платы на общую сумму свыше 52 млн рублей. Режим ЧС регионального характера действует в регионе с 26 июня.Ранее в новостях: "Мост работает, бензин на АЗС есть": военный историк рассказал о ситуации в Крыму и Таврии
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новости, крым, севастополь, сергей аксенов
Новости, Крым, Севастополь, Сергей Аксенов

Аксёнов: самозанятых и физлиц освободили от 50% арендной платы за имущество Крыма

10:08 15.08.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 15.08.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Власти Крыма освободили самозанятых и физических лиц от 50% арендной платы за республиканское имущество. Об этом 15 августа сообщил глава региона Сергей Аксёнов
"Расширяем меры поддержки крымчан. Принято решение об освобождении самозанятых и физических лиц, арендующих имущество Республики Крым, от 50% арендной платы за период с 1 июля по 30 сентября 2026 года", — написал Аксёнов.
Ранее мера поддержки распространялась только на компании и индивидуальных предпринимателей. Льгота и перерасчёт предоставляются автоматически.
Меры поддержки туристической сферы, общепита и промышленности в Крыму и Севастополе действуют с начала июля.
Предприниматели уже освобождены от арендной платы на общую сумму свыше 52 млн рублей. Режим ЧС регионального характера действует в регионе с 26 июня.
Ранее в новостях: "Мост работает, бензин на АЗС есть": военный историк рассказал о ситуации в Крыму и Таврии
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