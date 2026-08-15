https://ukraina.ru/20260815/tri-strany-evropy-tayno-gotovyat-plan-peregovorov-s-rossiey-opasayas-trampa-1082514114.html
Три страны Европы тайно готовят план переговоров с Россией, опасаясь Трампа
Три страны Европы тайно готовят план переговоров с Россией, опасаясь Трампа - 15.08.2026 Украина.ру
Три страны Европы тайно готовят план переговоров с Россией, опасаясь Трампа
Франция, Германия и Великобритания работают над форматом будущих переговоров по Украине, опасаясь исключения из дипломатического процесса со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом 15 августа сообщила газета New York Times со ссылкой на пять европейских чиновников
2026-08-15T11:49
2026-08-15T11:49
2026-08-15T11:49
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По данным издания, европейские дипломаты намерены обеспечить защиту своих интересов. Франция и Германия играют ведущую роль в формировании общей позиции, а Великобритания проявляет осторожность, опасаясь испортить отношения с Трампом."Урегулирование ситуации с Украиной и отношения с Россией слишком важны для Европы, чтобы их на неопределённый срок отдавать на откуп администрации Трампа, которая, судя по всему, становится всё более непредсказуемой", — отметили источники.Европейцы не хотят, чтобы Вашингтон и Москва заключили сделку без них. При этом трём странам придётся консультироваться с Польшей, Италией и скандинавскими государствами, а также вовлекать ЕС в мирный процесс, поскольку страны Прибалтики и Венгрия "не полностью доверяют" Германии и Франции.Ранее президент Финляндии Александр Стубб призвал восстановить диалог с Россией "в ближайшие несколько недель или в ближайшие два месяца".Больше новостях представлено в ежедневном обзоре Спецназ ВСУ в Козачьей Лопани, Трамп и пролив. Хроника событий на утро 15 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, франция, германия, дональд трамп, new york times, вооруженные силы украины, александр стубб, ес
Новости, Россия, Франция, Германия, Дональд Трамп, New York Times, Вооруженные силы Украины, Александр Стубб, ЕС
Три страны Европы тайно готовят план переговоров с Россией, опасаясь Трампа
Франция, Германия и Великобритания работают над форматом будущих переговоров по Украине, опасаясь исключения из дипломатического процесса со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом 15 августа сообщила газета New York Times со ссылкой на пять европейских чиновников
По данным издания, европейские дипломаты намерены обеспечить защиту своих интересов. Франция и Германия играют ведущую роль в формировании общей позиции, а Великобритания проявляет осторожность, опасаясь испортить отношения с Трампом.
"Урегулирование ситуации с Украиной и отношения с Россией слишком важны для Европы, чтобы их на неопределённый срок отдавать на откуп администрации Трампа, которая, судя по всему, становится всё более непредсказуемой", — отметили источники.
Европейцы не хотят, чтобы Вашингтон и Москва заключили сделку без них. При этом трём странам придётся консультироваться с Польшей, Италией и скандинавскими государствами, а также вовлекать ЕС в мирный процесс, поскольку страны Прибалтики и Венгрия "не полностью доверяют" Германии и Франции.
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