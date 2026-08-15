https://ukraina.ru/20260815/tri-strany-evropy-tayno-gotovyat-plan-peregovorov-s-rossiey-opasayas-trampa-1082514114.html

Три страны Европы тайно готовят план переговоров с Россией, опасаясь Трампа

Три страны Европы тайно готовят план переговоров с Россией, опасаясь Трампа - 15.08.2026 Украина.ру

Три страны Европы тайно готовят план переговоров с Россией, опасаясь Трампа

Франция, Германия и Великобритания работают над форматом будущих переговоров по Украине, опасаясь исключения из дипломатического процесса со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом 15 августа сообщила газета New York Times со ссылкой на пять европейских чиновников

2026-08-15T11:49

2026-08-15T11:49

2026-08-15T11:49

новости

россия

франция

германия

дональд трамп

new york times

вооруженные силы украины

александр стубб

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/1a/1080699316_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b4d9c1da2d3904ec8ae7b1c09d4464b5.jpg

По данным издания, европейские дипломаты намерены обеспечить защиту своих интересов. Франция и Германия играют ведущую роль в формировании общей позиции, а Великобритания проявляет осторожность, опасаясь испортить отношения с Трампом."Урегулирование ситуации с Украиной и отношения с Россией слишком важны для Европы, чтобы их на неопределённый срок отдавать на откуп администрации Трампа, которая, судя по всему, становится всё более непредсказуемой", — отметили источники.Европейцы не хотят, чтобы Вашингтон и Москва заключили сделку без них. При этом трём странам придётся консультироваться с Польшей, Италией и скандинавскими государствами, а также вовлекать ЕС в мирный процесс, поскольку страны Прибалтики и Венгрия "не полностью доверяют" Германии и Франции.Ранее президент Финляндии Александр Стубб призвал восстановить диалог с Россией "в ближайшие несколько недель или в ближайшие два месяца".Больше новостях представлено в ежедневном обзоре Спецназ ВСУ в Козачьей Лопани, Трамп и пролив. Хроника событий на утро 15 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

франция

германия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, франция, германия, дональд трамп, new york times, вооруженные силы украины, александр стубб, ес