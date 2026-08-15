Банк Swissquote закрывает счета россиян, даже с видом на жительство - 15.08.2026 Украина.ру
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Банк Swissquote закрывает счета россиян, даже с видом на жительство
Банк Swissquote закрывает счета россиян, даже с видом на жительство - 15.08.2026 Украина.ру
Банк Swissquote закрывает счета россиян, даже с видом на жительство
Швейцарский банк Swissquote и его дочерняя компания Yuh начали закрывать счета российских клиентов, проживающих в Швейцарии, сообщает местное издание Inside Paradeplatz
2026-08-15T12:20
2026-08-15T12:20
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Швейцарский банк Swissquote и его "дочка" Yuh начали закрывать счета россиян, проживающих в Швейцарии. Как пишет местное издание Inside Paradeplatz со ссылкой на источники, на днях клиенты получили уведомления о закрытии счетов.Глава Swissquote Марк Бюрки пояснил, что банк не отключает счета систематически, однако в отдельных случаях такие меры необходимы — например, если клиент находится в санкционном списке или его экономическое положение тесно связано с Россией.Один из пострадавших сообщил изданию, что решение касается лиц с видом на постоянное жительство в Швейцарии, не имеющих судимости, а в отдельных случаях — даже обладателей двойного гражданства и швейцарских паспортов. По данным Inside Paradeplatz, под закрытие могут попасть около 600 счетов.В России неоднократно заявляли, что страна справляется с санкционным давлением, а на Западе признавали, что ограничения против РФ неэффективны.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Спецназ ВСУ в Козачьей Лопани, Трамп и пролив. Хроника событий на утро 15 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, россия, швейцария, запад, дональд трамп, вооруженные силы украины, украина.ру, мир без границ
Новости, Россия, Швейцария, Запад, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Мир без границ

Банк Swissquote закрывает счета россиян, даже с видом на жительство

12:20 15.08.2026
 
© Фото : Lucia GajdosikovaШвейцарский парламент в городе Берн
Швейцарский парламент в городе Берн - РИА Новости, 1920, 15.08.2026
© Фото : Lucia Gajdosikova
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Швейцарский банк Swissquote и его дочерняя компания Yuh начали закрывать счета российских клиентов, проживающих в Швейцарии, сообщает местное издание Inside Paradeplatz
Швейцарский банк Swissquote и его "дочка" Yuh начали закрывать счета россиян, проживающих в Швейцарии. Как пишет местное издание Inside Paradeplatz со ссылкой на источники, на днях клиенты получили уведомления о закрытии счетов.
Глава Swissquote Марк Бюрки пояснил, что банк не отключает счета систематически, однако в отдельных случаях такие меры необходимы — например, если клиент находится в санкционном списке или его экономическое положение тесно связано с Россией.
Один из пострадавших сообщил изданию, что решение касается лиц с видом на постоянное жительство в Швейцарии, не имеющих судимости, а в отдельных случаях — даже обладателей двойного гражданства и швейцарских паспортов. По данным Inside Paradeplatz, под закрытие могут попасть около 600 счетов.
В России неоднократно заявляли, что страна справляется с санкционным давлением, а на Западе признавали, что ограничения против РФ неэффективны.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Спецназ ВСУ в Козачьей Лопани, Трамп и пролив. Хроника событий на утро 15 августа
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