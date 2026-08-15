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Банк Swissquote закрывает счета россиян, даже с видом на жительство

Банк Swissquote закрывает счета россиян, даже с видом на жительство - 15.08.2026 Украина.ру

Банк Swissquote закрывает счета россиян, даже с видом на жительство

Швейцарский банк Swissquote и его дочерняя компания Yuh начали закрывать счета российских клиентов, проживающих в Швейцарии, сообщает местное издание Inside Paradeplatz

2026-08-15T12:20

2026-08-15T12:20

2026-08-15T12:20

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Швейцарский банк Swissquote и его "дочка" Yuh начали закрывать счета россиян, проживающих в Швейцарии. Как пишет местное издание Inside Paradeplatz со ссылкой на источники, на днях клиенты получили уведомления о закрытии счетов.Глава Swissquote Марк Бюрки пояснил, что банк не отключает счета систематически, однако в отдельных случаях такие меры необходимы — например, если клиент находится в санкционном списке или его экономическое положение тесно связано с Россией.Один из пострадавших сообщил изданию, что решение касается лиц с видом на постоянное жительство в Швейцарии, не имеющих судимости, а в отдельных случаях — даже обладателей двойного гражданства и швейцарских паспортов. По данным Inside Paradeplatz, под закрытие могут попасть около 600 счетов.В России неоднократно заявляли, что страна справляется с санкционным давлением, а на Западе признавали, что ограничения против РФ неэффективны.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Спецназ ВСУ в Козачьей Лопани, Трамп и пролив. Хроника событий на утро 15 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, россия, швейцария, запад, дональд трамп, вооруженные силы украины, украина.ру, мир без границ