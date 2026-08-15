https://ukraina.ru/20260815/istoriya-na-radio-elizaveta-vorontsova--general-gubernatorsha-novorossii-1082453699.html

История на радио: Елизавета Воронцова – генерал-губернаторша Новороссии

История на радио: Елизавета Воронцова – генерал-губернаторша Новороссии - 15.08.2026 Украина.ру

История на радио: Елизавета Воронцова – генерал-губернаторша Новороссии

Сегодня публикуем беседу журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленко с членом Общественной палаты ДНР, собственным корреспондентом "Литературной газеты"... Украина.ру, 15.08.2026

2026-08-15T12:00

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история

история

история новороссии

новороссия

александр чаленко

наталья курянская

украина.ру

общественная палата

литературная газета

радио

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Сегодня публикуем беседу журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленко с членом Общественной палаты ДНР, собственным корреспондентом "Литературной газеты" в Донбассе Натальей Курянской. Речь в рубрике "Женщины Новороссии" идёт о светлейшей княгине Елизавете Воронцовой (урождённой графине Браницкой). Елизавета Ксаверьевна известна, прежде всего, как жена генерал-губернатора Новороссийского края и Бессарабской области Михаила Воронцова, ставшего одним из создателей Новороссии, и как предмет воздыханий новороссийского чиновника Александра Пушкина, что отражено в ряде стихотворений "солнца русской поэзии".Приятного просмотра!

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

История на радио: Елизавета Воронцова – генерал-губернаторша Новороссии История на радио: Елизавета Воронцова – генерал-губернаторша Новороссии 2026-08-15T12:00 true PT24M38S

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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