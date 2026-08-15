https://ukraina.ru/20260815/istoriya-na-radio-elizaveta-vorontsova--general-gubernatorsha-novorossii-1082453699.html
История на радио: Елизавета Воронцова – генерал-губернаторша Новороссии
История на радио: Елизавета Воронцова – генерал-губернаторша Новороссии - 15.08.2026 Украина.ру
История на радио: Елизавета Воронцова – генерал-губернаторша Новороссии
Сегодня публикуем беседу журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленко с членом Общественной палаты ДНР, собственным корреспондентом "Литературной газеты"... Украина.ру, 15.08.2026
2026-08-15T12:00
2026-08-15T12:00
2026-08-15T12:00
история
история
история новороссии
новороссия
александр чаленко
наталья курянская
украина.ру
общественная палата
литературная газета
радио
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Сегодня публикуем беседу журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленко с членом Общественной палаты ДНР, собственным корреспондентом "Литературной газеты" в Донбассе Натальей Курянской. Речь в рубрике "Женщины Новороссии" идёт о светлейшей княгине Елизавете Воронцовой (урождённой графине Браницкой). Елизавета Ксаверьевна известна, прежде всего, как жена генерал-губернатора Новороссийского края и Бессарабской области Михаила Воронцова, ставшего одним из создателей Новороссии, и как предмет воздыханий новороссийского чиновника Александра Пушкина, что отражено в ряде стихотворений "солнца русской поэзии".Приятного просмотра!
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0d/1082453579_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_12d1fa9ce596bc80615ecc4cc4d00956.jpg
История на радио: Елизавета Воронцова – генерал-губернаторша Новороссии
История на радио: Елизавета Воронцова – генерал-губернаторша Новороссии
2026-08-15T12:00
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PT24M38S
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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История на радио: Елизавета Воронцова – генерал-губернаторша Новороссии
Сегодня публикуем беседу журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленко с членом Общественной палаты ДНР, собственным корреспондентом "Литературной газеты" в Донбассе Натальей Курянской. Речь в рубрике "Женщины Новороссии" идёт о светлейшей княгине Елизавете Воронцовой (урождённой графине Браницкой). Елизавета Ксаверьевна известна, прежде всего, как жена генерал-губернатора Новороссийского края и Бессарабской области Михаила Воронцова, ставшего одним из создателей Новороссии, и как предмет воздыханий новороссийского чиновника Александра Пушкина, что отражено в ряде стихотворений "солнца русской поэзии".
2026-08-15T12:00
true
PT24M38S
История на радио: Елизавета Воронцова – генерал-губернаторша Новороссии
Сегодня публикуем беседу журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленко с членом Общественной палаты ДНР, собственным корреспондентом "Литературной газеты" в Донбассе Натальей Курянской. Речь в рубрике "Женщины Новороссии" идёт о светлейшей княгине Елизавете Воронцовой (урождённой графине Браницкой). Елизавета Ксаверьевна известна, прежде всего, как жена генерал-губернатора Новороссийского края и Бессарабской области Михаила Воронцова, ставшего одним из создателей Новороссии, и как предмет воздыханий новороссийского чиновника Александра Пушкина, что отражено в ряде стихотворений "солнца русской поэзии".