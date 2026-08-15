ВС РФ освободили Рыбальское в Запорожской области
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета гаубицы Д-30 спецназа "Ахмат" на Сумском направлении СВО
Подразделения группировки войск "Восток" освободили населённый пункт Рыбальское в Запорожской области. Об этом 15 августа сообщили в Минобороны РФ
Населённый пункт перешёл под контроль российских военнослужащих в результате действий группировки "Восток". Ранее Рыбальское упоминалось в сводках военного ведомства среди районов, где наносилось поражение формированиям ВСУ.
Кроме того, группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 30 военнослужащих ВСУ, 23 автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы.
Поражение нанесено формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Орехова, Нововоронцовки и Херсона.
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