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ВС РФ освободили Рыбальское в Запорожской области

ВС РФ освободили Рыбальское в Запорожской области - 15.08.2026 Украина.ру

ВС РФ освободили Рыбальское в Запорожской области

Подразделения группировки войск "Восток" освободили населённый пункт Рыбальское в Запорожской области. Об этом 15 августа сообщили в Минобороны РФ

2026-08-15T13:15

2026-08-15T13:15

2026-08-15T13:15

спецоперация

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россия

запорожская область

орехов

вооруженные силы украины

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Населённый пункт перешёл под контроль российских военнослужащих в результате действий группировки "Восток". Ранее Рыбальское упоминалось в сводках военного ведомства среди районов, где наносилось поражение формированиям ВСУ.Кроме того, группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 30 военнослужащих ВСУ, 23 автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы. Поражение нанесено формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Орехова, Нововоронцовки и Херсона.О других событиях – в материале Минобороны РФ сообщило о рекордной работе ПВО — 1328 дронов за сутки

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запорожская область

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, сво, россия, запорожская область, орехов, вооруженные силы украины